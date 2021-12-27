В гараже под Петербургом «гнали» молочку из пальмового масла. Опасность таких продуктов больше, чем кажется

В гаражах под Петербургом нашли незаконное производство молочки — творога, сметаны, сливочного масла и многого другого. Вместо животных жиров использовали пальмовое масло, а продавали под видом фермерских продуктов. Опасность такого обмана может быть серьезнее, чем кажется на первый взгляд.

Во Всеволжском районе Ленобласти правоохранители закрыли производство поддельной молочной продукции. Из гаража, где трое мужчин и женщина и работали, и жили, изъяли более 500 килограммов суррогата, который продавался у метро и во дворах под видом фермерских продуктов. На индивидуального предпринимателя завели административное дело о нарушении технических регламентов.

Почему пальмовое масло?

Пищевой химик-технолог Сергей Белков объяснил «360», что замена молочного жира растительным — главный способ фальсификации молочных продуктов. Чаще всего для этого используют пальмовое масло. По словам эксперта, все дело в его универсальности и дешевизне.

«Пальмовое масло получают в большом количестве, оно дезодорированное, чистенькое, беленькое, оно всегда высокого качества, можно выделить нужную фракцию и получить нужные свойства. То есть путем его переработки можно получить любые жиры», — объяснил он.

Исполнительный директор Национального союза производителей молока Артем Белов добавил, что также для изготовления таких суррогатов иногда используют кокосовое масло, но оно существенно дороже пальмового, а потому предпочтение обычно отдают второму.

«Жиры растительного происхождения в несколько раз дешевле жиров животного происхождения, на этом и строится бизнес: они заменяют более дорогой компонент более дешевым и под видом, например, сливочного масла продают спред (имитация сливочного масла — прим. ред.)», — сказал он.

Исполнительный директор Молочного союза России Людмила Маницкая подчеркнула, что любой суррогат плох прежде всего тем, что вводит покупателя в заблуждение. Если человек покупает сливочное масло, в нем не должно быть сторонних ингредиентов, иначе это нарушение прав потребителя.

Однако отличить хорошую подделку от настоящего молочного продукта, по мнению экспертов, простой человек не сможет. Достоверно увидеть различия помогут только лабораторные исследования.

Опасность есть

Кандидат медицинских наук, диетолог Римма Мойсенко убеждена, что пальмовое масло чрезвычайно опасно для здоровья и его употребления стоит по возможности избегать.

«Несмотря на то, что само пальмовое масло получают из пальмы, там огромное количество пальмитиновой кислоты — это тяжелые жирные кислоты, которые очень плохо перевариваются в нашем организме», — объяснила она.

Но этим вредность дешевого растительного жира не заканчивается. При термической обработке, которую обязательно проходит пальмовое масло в процессе изготовления новых продуктов, выделяются крайне токсичные, по словам Мойсенко, молекулы глицидола.

Они достаточно рано приводят к различного рода заболеваниям. В том числе у глицидола высокая онкогенность Римма Мойсенко.

Однако Сергей Белков уверен, что большого вреда в пальмовом масле нет, так как оно является обычным растительным маслом.

«Каких-то неожиданных негативных эффектов от него ожидать не приходится — научно доказано, что их нет. Более того, с точки зрения жирно-кислотного состава оно будет здоровее, чем молочный жир», — объяснил он.

Значительно большее беспокойство у него вызвали возможные условия производства: в гараже вряд ли соблюдались необходимые санитарные меры и правила пищевой безопасности. А потому значительно более серьезную опасность, по мнению Белкова, могли представлять различные вредоносные бактерии и инфекции, которые могли оказаться в продуктах.