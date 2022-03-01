В Евросоюзе рады украинцам, но не арабам и африканцам. Политики захлебываются откровенно расистскими речами

Сотням тысяч беженцев из Украины оказали теплый прием в странах ЕС. Свои границы открыли даже Польша, Венгрия, Словакия, Болгария, Молдова и Румыния. Ранее эти страны успели отличиться достаточно враждебной политикой по отношению к мигрантам с Ближнего Востока и Африки. По мнению экспертов, такая разница в приеме беженцев ярко иллюстрирует проблему расизма в Европе.

Смена отношения в Европе

«Это совсем не те беженцы. Эти люди — европейцы. Эти люди умны. Это образованные люди… Это не та волна беженцев, к которой мы привыкли, люди, в отношении которых мы не были уверены, люди с неясным прошлым, которые могли быть даже террористами. Иными словами, сейчас нет ни одной европейской страны, которая бы боялась нынешней волны беженцев», — заявил в начале этой недели журналистам премьер-министр Болгарии Кирил Петков.

Как сказал CBC сирийский журналист Окба Мохаммад, эта речь вмещает в себе смесь расизма и исламофобии. Сам он бежал из своего родного города Дараа в 2018 году. Сейчас он живет в Испании и вместе с другими сирийскими беженцами основал двуязычный журнал на арабском и испанском языках.

«Беженец есть беженец, будь то европеец, африканец или азиат», — сказал Мохаммад.

Однако власти европейских стран похоже так не считают, потому что разница в их отношении к мигрантам из Украины и Сирии просто поразительна. Страны, которые в прошлом выражали одни из самых крайних антимиграционных взглядов в блоке ЕС, перешли от стратегии «никого не впускаем» к «пускаем всех».

В 2015 году, когда более миллиона человек перебирались в Европу, поддержка беженцев, спасающихся от войн в Сирии, Ираке и Афганистане, была относительно высокой. Тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель сказала знаменитую фразу «Wir schaffen das» («Мы можем это сделать»), а премьер-министр Швеции призвал граждан «открыть свои сердца» беженцам. Добровольцы собрались на греческих пляжах, чтобы спасти измученные семьи, переправляющиеся на лодках из Турции. В Германии их встретили аплодисментами на вокзалах.

Но теплый прием закончился после того, как страны ЕС не пришли к единому мнению о том, как разделить ответственность. Основная враждебность к беженцам тогда исходила от стран Центральной Европы, таких как Венгрия и Польша. Одна за другой страны по всей Европе ужесточали миграционную политику и политику предоставления убежища, за что получили прозвище «Крепость Европы».

Буквально на прошлой неделе Верховный комиссар ООН по делам беженцев осудил рост «насилия и серьезных нарушений прав человека» на европейских границах.

В прошлом году сотни людей, в основном из Ирака и Сирии, а также из Африки, оказались на нейтральной полосе между Польшей и Белоруссией, поскольку ЕС обвинил президента Беларуси Александра Лукашенко в заманивании тысяч иностранцев к границам своей страны в отместку за санкции. В то время Польша заблокировала доступ группам помощи и журналистам. Более 15 человек погибли от холода.

Неприкрытый расизм журналистов

Впрочем отличились не только политики, но и журналисты, освещавшие события, связанные с украинскими беженцами. Аккаунт Saint Hoax показал целую подборку с откровенно дискриминационными высказываниями в своем Instagram.

«Это состоятельные люди из среднего класса. Это явно не беженцы, пытающиеся убежать из районов Ближнего Востока… из Северной Африки. Они выглядят как любая европейская семья, с которой вы бы жили по соседству», — сказал английский телеведущий Al Jazeera. Позже канал извинился за его слова и признал, что комментарии были бестактными и безответственными.

Канал CBS также принес извинения после того, как один из его корреспондентов сказал, что конфликт в Киеве не был «подобным Ираку или Афганистану, где конфликт бушует десятилетиями. Это относительно цивилизованный, относительно европейский город».

На NBC News корреспондентку спросили, почему Польша так легко приняла беженцев из Украины, если раньше она была отрицательно настроена к людям из других стран.

«Это не беженцы из Сирии. Это беженцы из соседней Украины. Это христиане, они белые и они очень похожи на людей, живущих в Польше», — ответила та.

Один из гостей эфира на канале «Би-би-си», описывая события в Киеве, и вовсе сказал, что ему очень тяжело об этом говорить, поскольку он видит, как «убивают европейских людей с голубыми глазами и светлыми волосами». Ведущий французского телеканала BFM TV тоже зачем-то посчитал нужным уточнить, что речь идет не о сирийцах, избегающих бомбардировок, а о европейцах, «оставляющих свои машины, которые выглядят как наши».

Укоренившийся расизм

Невозможно не задуматься о глубоко укоренившемся расизме в европейской миграционной политике, когда разница в обращении с мигрантами из разных стран видна на лицо. С этим согласен политолог Юрий Светов.

«Когда их спрашиваешь: „А почему вы не выступали, не требовали международной солидарности, когда были операции США в Ираке, в Ливии, в других странах?“. Вы знаете, за этим ведь стоит обыкновенный расизм, в котором не хотят признаваться. „Ну ведь это арабы“. Дескать, когда это европейцы, то это страшно. И это, особые европейцы. В ДНР и ЛНР живут не европейцы, получается так. Вопрос о том, почему молчали восемь лет, обходят стороной. Святое выражение: „Это другое“», — сказал он в разговоре с «360».

Джефф Крисп, бывший руководитель отдела политики, развития и оценки УВКБ ООН, также считает, что раса и религия влияют на обращение с беженцами.

«Страны, которые действительно негативно относились к проблеме беженцев и очень мешали ЕС в разработке последовательной политики в отношении беженцев за последнее десятилетие, внезапно выступают с гораздо более позитивной реакцией», — сказал Крисп.

Большая часть противостояния главы Венгрии Виктора Орбана миграции основана на его вере в то, что для «сохранения культурной и этнической однородности» страна не должна принимать беженцев из разных культур и разных религий. Члены консервативной националистической правящей партии Польши поддержали его мысли, заявив, что они хотят защитить идентичность своей страны как христианской нации и гарантировать ее безопасность.

Эти аргументы не применялись к их украинским соседям, с которыми их связывают исторические и культурные связи. Более миллиона украинцев живут и работают в Польше, еще сотни тысяч разбросаны по Европе. Около 150 тысяч этнических венгров также живут в Западной Украине, многие из которых имеют венгерские паспорта.

«Для людей вполне естественно чувствовать себя более комфортно с людьми, которые приезжают издалека, говорят на [похожем] языке или имеют [похожую] культуру», — сказал Крисп.

Нигерийцы, индийцы и ливанцы на границе

Помимо этого появились сообщения о том, что нигерийцам, индийцам и ливанцам не дают выехать из Украины, и они застряли на границах. В отличие от украинцев, многим неевропейцам нужна виза, чтобы попасть в соседние страны. Посольства по всему миру изо всех сил пытаются помочь своим гражданам.

В соцсетях под хэштегом #AfricansinUkraine также появились видео, на которых предположительно африканских студентов не пускают на поезда из Украины, чтобы освободить место для украинцев.

В понедельник Африканский союз в Найроби заявил, что каждый имеет право пересекать международные границы, спасаясь от конфликта. Континентальный орган заявил, что «сообщения о том, что африканцы подвергаются неприемлемому неравному обращению, были бы шокирующе расистскими и нарушали бы международное право».

Посол Польши в ООН Кшиштоф Щерский заявил в понедельник на Генеральной Ассамблее, что утверждения о дискриминации по признаку расы или религии на границе Польши являются «полной ложью и ужасным оскорблением для нас».

Щерский сказал, что в понедельник утром в Польшу были допущены люди примерно 125 национальностей из Украины, в том числе украинцы, узбеки, нигерийцы, индийцы, марокканцы, пакистанцы, афганцы, белорусы, алжирцы и другие. В целом, по его словам, за время кризиса прибыло 300 тысяч человек.