Дзюба сценился с фанатами «Спартака». В этом бою победителей нет

Московские и петербургские фанаты «Спартака» поплатились за нецензурные кричалки в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Нападающий ответил хейтерам, и это была ошибка — теперь его слова предложили проверить в комитете по этике.

В минувшее воскресенье в Петербурге состоялась встреча «Спартака» и «Зенита». Она завершилась со счетом 1:0 в пользу «Зенита» — гол забил защитник «Спартака» Илья Кутепов, поразивший на 21-й минуте собственные ворота.

Но основное внимание заслужил очередной конфликт болельщиков и Артема Дзюбы. Во время матча на гостевом секторе появились баннеры, посвященные форварду. На одном из них было написано: «„Спартак“ на всю жизнь, а ты бомж, Дзюба, играй за каждую мусорку и называй любимой». На другом: «ДЗБ ПНХ».

После матча в отдел полиции доставили фаната «Спартака», выкрикивающего в «матюгальник» оскорбления в адрес Дзюбы. На болельщика составили протокол и выяснили, что он является известным фанатом Валерой Амиго.

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В то же время Дзюба прокомментировал матч и чересчур резко высказался.

«Главное, что команда победила. Кто-то побеждает, а кто-то лает и хрюкает. Это я о фашистах и сектантах, а не о нормальных болельщиках „Спартака“», — сказал Дзюба. Глава комитета по этике РФС Семен Андреев заявил, что слова нападающего проверят в комитете только в случае, если поступит обращение.

При этом почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал слова Дзюбы про фашистов «явным перебором» и призвал разобраться в ситуации.

«Слова Дзюбы про фашистов — явный перебор. Как бы человека ни оскорбляли, пусть даже несправедливо, такими словами разбрасываться нельзя. Особенно в нашей стране. Думаю, что его слова многие осудили. Не знаю, будет ли рассматривать этот инцидент комитет РФС по этике. Лично я выступаю за то, чтобы комитет разобрался с этим. Каким бы ты ни был великим в кавычках, такое нельзя говорить», — сказал Колосков.

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А вот гендиректор «Зенита» Александр Медведев заступился за Дзюбу.

«Выкрики в адрес Дзюбы затрагивают его честь и личное достоинство. Артем — капитан сборной, один из лучших футболистов нашей страны. Победа в напряженном матче дает ему право ответить этой группе болельщиков в такой форме. Но лучший ответ Дзюбы — его игра», — поделился Медведев.

Это уже не первый случай, когда красно-белые матерят нападающего — даже клуб в конце ноября заплатил 100 тысяч рублей за некорректное поведение болельщиков.

Казалось бы, за что к Дзюбе так недружелюбно относятся? Дело в том, что он раньше играл за московский «Спартак», а болельщики до сих пор не могут простить ему переход в клуб главных соперников.

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К административной ответственности привлекли 19 фанатов «Спартака», которые кричали возле станции метро «Волковская». Болельщики собрались в 00:30 в воскресенье. Местные жители не оценили фанатский порыв и вызвали полицию, которая отвезла граждан в отдел, заподозрив в мелком хулиганстве.

Крикунам назначили наказание в виде штрафа в размере 500 рублей. Среди нарушителей есть как петербуржцы, так и москвичи. Жителей столицы было двое, они отказались признавать свою вину, утверждая на заседании, что их задержали без причины. В итоге суд назначил им наказание в виде 15 суток ареста.

Перед матчем «Спартака» и «Зенита» тоже прошли массовые задержания — фанаты получили административные протоколы за мелкое хулиганство и уличное пьянство.