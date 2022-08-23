Москва останется в дымке от лесных пожаров до выходных. Но столица устранила беду на ранних подступах

Московский воздух наполнился запахом гари из-за лесных пожаров в соседних регионах. Ситуация в ближайшие дни не изменится: по утрам жители столицы по-прежнему будут наблюдать дымную мглу. Облегчение возможно только к выходным. Тем не менее городу удалось устранить беду на ранних подступах.

Сильные пожары бушуют в Рязанской области уже несколько дней. Гарь горящих лесов дошла до отдельных районов Москвы. Пока погода будет сухой и жаркой и не начнутся дожди, обстановка останется прежней.

Мглистое утро

Метеоролог и главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова пояснила «360», что пик загрязнения всегда приходится на утренние часы. В этот период ветер слабый, а воздушные массы не перемешиваются.

«В условиях антициклона за счет стратификации все вредные примеси скапливаются в нижнем слое воздуха. Тогда мы ощущаем запах гари и даже ухудшается видимость из-за присутствия продуктов горения», — сказала она.

С появлением ветра, подчеркнула Позднякова, ситуация улучшается: примеси частично переносятся в верхние слои атмосферы.

В последующие дни ситуация у нас будет сохраняться. Если пожары продолжатся, то, во всяком случае, до пятницы включительно Татьяна Позднякова главный специалист Метеобюро Москвы.

Погоду, по словам метеоролога, определит антициклон. Ожидается высокое атмосферное давление, а в ночные часы — почти штилевая погода.

«Перенос будет сохраняться с востока — юго-востока, то есть поступление продуктов горения продолжится. По-прежнему в утренние часы мы сможем наблюдать дымную мглу», — пояснила специалист.

С началом дня солнце прогреет землю: за счет усиления теплообмена ситуация в течение суток улучшится.

«А вот улучшение не за счет конвективного перемешивания, а за счет того, что изменится направление ветра, когда уже не будут поступать продукты горения — это возможно только в субботу-воскресенье», — заметила Позднякова.

Поступающий с севера — северо-востока воздух должен оказаться более чистым по отношению к тому, которым столица дышит сейчас.

Защитный пояс Москвы

Эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» в Московской области, эколог Илья Рыбальченко заметил, что в последние недели ветра в Рязанской области усиливались, а площадь лесных пожаров начала расти.

«Правильным решением здесь являлось то, что Москва выделила своих сотрудников и оборудование, чтобы помочь тушению пожаров. Лучше, как говорится, беду устранять на дальних подступах. Если бы она добралась до Москвы, последствия были бы совершенно другими», — сказал он.

Москва дышит во многом благодаря своему защитному поясу. Если этот защитный пояс убрать, то мы будем иметь принципиально другой уровень загазованности, принципиально другой состав воздуха вокруг Москвы. От горения лесов страдает вся экосистема, требующая многих лет восстановления Илья Рыбальченко эколог.

Рыбальченко подчеркнул, что на тушение рязанских пожаров отправили тысячи сотрудников и единиц техники. В регион также выслали знаменитый самолет МЧС, который выдерживает 15 тонн воды. Спасатели прозвали его «водяной бомбой».

«Вся эта техника сейчас там работает», — рассказал эколог.

Сколько бы средств ни направили на борьбу с пламенем, по словам Рыбальченко, это определенно принесет пользу. Если огонь вовремя не остановить, еще большие средства уйдут на устранение последствий.