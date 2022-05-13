В девяти городах России пытались поджечь военкоматы. Заказчиков диверсий связали с Украиной

С начала спецоперации в России начались нападения на военкоматы. Злоумышленники пытались поджечь здания «коктейлями Молотова» как минимум в девяти городах страны. Причем некоторым из них за это обещали заплатить. Таким образом, по мнению экспертов, украинские спецслужбы пытаются сорвать призыв в армию. Но если заказчиков найти трудно, исполнителей могут обвинить не только в хулиганстве и порче имущества, но и в терроризме.

В ночь на 13 мая в центре Омска неизвестный пытался поджечь военкомат. Он бросил несколько «коктейлей Молотова» в кирпичное здание, разбил два окна. По данным Telegram-канала Mash Siberia, за 10 минут загорелось 30 квадратных метров. Пожар удалось быстро потушить, о пострадавших не сообщается. Полиция уже ищет злоумышленника.

Ранее аналогичный случай произошел в Балашихе. Там 9 мая неизвестный бросил «коктейль Молотова» в окно военного комиссариата на улице Евстафьева. Пожар в коридоре оперативно потушили — загореться успел только один квадратный метр. Подозреваемого уже ищут.

В ночь на 4 мая группа молодых людей бросила семь «коктейлей Молотова» в здание военкомата в Нижневартовске, ХМАО. Сам поджог, как и подготовку к нему, они снимали на видео.

Огонь быстро потушили прибывшие на место полицейские. Против участников поджога уже возбудили уголовные дела об умышленном уничтожении или повреждении имущества и хулиганстве.

Ночью 17 апреля неизвестные подожгли военкомат в Зубовой Поляне в Мордовии. Загорелись комнаты, где хранились данные призывников — от огня пострадало около 40 квадратных метров. На территории военкомата позднее нашли четыре бутылки с зажигательной смесью.

В городе Шуя Ивановской области поджечь военкомат пытались ночью 19 марта. По данным Telegram-канала «Жизнь мента. Иваново», местный житель в состоянии алкогольного опьянения смотрел «побудительные ролики», после чего решился на поджог.

Подозреваемого задержали в тот же день. Уголовное дело по статье об уничтожении имущества возбудили, правда, подозреваемых у силовиков нет — ни камер, ни сигнализации, по данным Telegram-канала «Осторожно, новости», в военкомате не было.

В Березовском в Свердловской области тоже пытались поджечь военкомат — утром 5 марта. Однако имущество не пострадало — поджог не удался. Об этом сообщил портал E1.ru. Огонь потушили сотрудники ДПС, они же задержали подозреваемого, который признался, что хотел сорвать призывную кампанию. Против него собирались возбудить дело о терроризме.

В Воронеже, по данным Telegram-канала «ОПЕР Слил», 2 марта неизвестный разбил стеклянную банку с горючей смесью о входную дверь пункта отбора на военную службу по контракту, а затем поджег ее. Фото подозреваемого в тот же день появилось в Сети.

Спустя несколько дней полиция задержала безработного 45-летнего местного жителя. Против него возбудили два уголовных дела по статьям о хулиганстве и умышленном уничтожении имущества.

В Луховицах еще 28 февраля разбили окна военкомата и бросили в здание «коктейль Молотова» — об этом писал «Московский комсомолец». Правоохранители задержали 21-летнего местного жителя 8 марта. Против него возбудили дело по статье о вандализме.

Заказные поджоги

Накануне Дня Победы поджог административного здания устроили и в Череповце. Подростки бросили несколько «коктейлей Молотова» в окна Росреестра, но горючая смесь воспламенилась еще на улице. Огонь потух до приезда пожарных.

Полиция вычислила участников поджога по камерам. Их задержали 11 мая. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Вадим Германов. Теперь им грозит до трех лет колонии по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

По данным чиновника, подростки хотели поджечь военкомат, но перепутали окна и «не учли, что разбить стеклопакет бутылкой можно только в кино».

«А самое главное: они забыли, что система „Безопасный город“ позволяет находить всех, кто плохо ведет себя на улицах», — подчеркнул Германов.

Причем, по данным Telegram-канала Shot, подростки признались, что поджечь военкомат хотели не бесплатно — за это им обещали 30 тысяч рублей.

В четверг, 5 мая, в Теlеgrаm-канале «Осторожно, Москва» появились скриншоты переписки, в которой москвичу предлагали поджечь один из подмосковных военкоматов за деньги. Неизвестные заявили, что заплатят 10 тысяч рублей за «пять-семь фото и подготовку „коктейля Молотова“», а за сам поджог — еще от пяти до 15 тысяч долларов в зависимости от обширности пожара. О странных сообщениях москвич сообщил правоохранителям.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин подчеркнул, что эту информацию должны проверить силовики.

«В случае подтверждения этой информации нужно принимать меры прокурорского реагирования», — сказал он «360».

Криминалист, бывший оперативный сотрудник МВД России Михаил Игнатов объяснил, что возможными заказчиками, равно как и исполнителями, могут быть «скрытые диверсанты».

«До поры до времени они состояли на довольствии СБУ, а сейчас выполняют указания за определенные деньги. Им может предоставляться и материальная база, и оружие, даже какие-то взрывные устройства», — сказал он.

Основная цель таких поджогов, по мнению Игнатова, заключается в уничтожении документации, так как через военкоматы проходят все призывы, в том числе и на контрактную службу.

«Там находится вся документация, личные дела тех, кто устроился на службу в ряды ВС РФ. Чтобы дестабилизировать их работу и замедлить призыв, устраиваются подобные деяния», — заключил криминалист.

При этом Юрий Швыткин подчеркнул, что ни одно из нападений на военкоматы не может повлиять на ход призыва.