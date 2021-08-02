Обвиняемого в деле о гибели дочери Конкина назвали через год после ее смерти. Вопросы остались до сих пор

Владелице фитнес-клуба, в котором погибла дочь заслуженного артиста России Владимира Конкина, предъявили обвинение. Свою вину Анна Андрианова не признает, а извинения семье артиста так и не принесла. Что известно о гибели Софии Конкиной почти через год после ее смерти — в материале «360».

Адвокат Юлия Нитченко, представляющая интересы артиста, рассказала ТАСС, что обвиняемый в деле появился на днях. Андриановой вменили оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека.

«Басманный суд назначил ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. Вину она не признает», — подчеркнула Нитченко.

Версия об умышленном убийстве Конкиной, которую проверяли после смерти женщины, не подтвердилась.

Неслучайная смерть

Суд запретил Анне Андриановой выходить из дома ночь, уточнил РЕН ТВ. Ей также нельзя ходить на работу и общаться с коллегами из фитнес-центра, пользоваться телефоном и интернетом.

Андрианову, по имеющимся данным, дважды привлекали к административной ответственности за отсутствие в фитнес-клубе Jumр на Красной Пресне медицинского кабинета. На момент происшествия камеры в нем были отключены, а медика не было, написала «Газета.ru».

«Человек, который управляет двумя фитнес-клубами, не мог не знать, что при учреждении должен быть организован медкабинет. Поэтому говорить о том, что смерть Софии Конкиной произошла случайно, нельзя», — заявила Нитченко.

Владимир Конкин готов просить о смягчении наказания владелице фитнес-клуба, где погибла его дочь. На такой шаг он пойдет, если Андрианова возместит моральный ущерб и извинится перед семьей.

«Наша позиция будет зависеть от Андриановой. Если будет возмещен вред и принесены извинения семье, то мы будем просить о смягчении наказания», — пояснила адвокат.

Пока что никаких извинений со стороны владелицы клуба в отношении потерпевшей стороны не поступало.

Миллионы для дочери

Действия медиков, пытавшихся спасти жизнь дочери Владимира Конкина, установят по результатам назначенной экспертизы. В рамках уголовного дела представители артиста потребовали возместить ущерб в размере 11 миллионов рублей.

Сумму иска, по словам адвоката, определили, исходя из интересов ребенка умершей Конкиной. Сам артист «не получит ни копейки».

«Все деньги будут направлены на счет ребенка, так как ребенок остался сиротой. <…> Ни папы, ни мамы, дедушка не в состоянии ее обеспечить», — подчеркнула Юлия Нитченко.

Адвокат заметила, что озвученная сумма небольшая, поскольку ребенку 12 лет, и ему необходимо окончить школу и поступить в институт.

Версии и заключения

Из бассейна Софию Конкину вытащили 22 сентября 2020 года посетители и сотрудники фитнес-клуба. Молодую женщину доставили в Боткинскую больницу, где 32-летняя дочь артиста скончалась спустя два дня. Озвученный врачами диагноз — «утопление в пресной воде».

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Близкие Софии не верили, что та утонула сама: дочь Конкина, по их словам, хорошо плавала. Глубина бассейна, в котором ее нашли, составляла всего полтора метра.

Нитченко заявляла, что к смерти Софии причастен ее сожитель Михаил Серов. У мужчины, по словам адвоката, не было алиби. Показания о своем местонахождении в роковой день адвокат назвала противоречивыми. Отношения пары испортились из-за денег.

Семья Конкина предполагала, что Серов мог сговориться с первым мужем погибшей, отцом ее дочери Романом Подгорным. Предполагаемой целью злоумышленников называлась недвижимость Конкиных.

Экс-супруг Софии, напомнил РЕН ТВ, находится в федеральном розыске. В жизни дочери он никак не участвовал и не платил алименты.

Осенью 2020 года его осудили по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», уточнила Нитченко «Газете.ru». После вступления приговора в законную силу он скрылся. Дочь Конкиной находится под опекой родственницы семьи.

Высказывалась и версия о самоубийстве Конкиной. Адвокат Алексей Таратухин заявил, что она не выдерживает никакой критики. Как и предположение о несчастном случае в состоянии алкогольного опьянения.

Судмедэкспертиза установила, что София Конкина захлебнулась в бассейне. Воды она могла наглотаться из-за хронических сердечных болезней. В крови дочери артиста обнаружили 0,4% алкоголя и препарат «Диазепам». Последний используют как седативное, снотворное и противотревожное средство. Наркотики погибшая не принимала.