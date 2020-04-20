Краснодарская чиновница обвинила врачей в том, что им не хватает средств индивидуальной защиты. По ее мнению, доктора могли бы и сами сшить себе бахилы, а не ждать «манны небесной». О том, как нехватка бахил мешает всей стране справиться с эпидемией, — рассуждает колумнист «360».

Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко обратилась ко врачам региона в ходе онлайн-совещания с главами районных и региональных больниц. Она отчитала сотрудников медицинских учреждений за то, что они ждут, пока их обеспечит средствами защиты государство.

В чем сложность нашить бахил?

По словам замминистра, во многих госпиталях региона не хватает только бахил, а все остальные элементы защитных костюмов — комбинезоны, маски, респиратор, шапочки, очки, перчатки и многое другое — есть.

«Скажите мне пожалуйста, в чем сложность нашить бахил?.. Бахилы! Две тряпочки сшить! Возьмите ткань любую, посадите двух-трех санитарок, которые вам прострочат. Сейчас народ дома сидит, делать нечего. Почему вы ждете манны небесной?», — сказала Игнатенко.

Чиновница также спросила сотрудников одной из центральных районных больниц, не стыдно ли им, что сотрудники местной стоматологии сами сшили восемь костюмов и привезли их в ЦРБ. «Почему стоматология нашила, а Лабинская ЦРБ не нашила?», — возмущалась Игнатенко.

«Усть-Лабинск, скажите, пожалуйста, почему вы себе бахил не нашили? В чем проблема такая? В вашем колхозе попросите, тысячу рублей заплатите, вам любая женщина нашьет», — добавила чиновница.

Ее слова очень скоро вызвали возмущение общественности — люди стали обвинять женщину в том, что бахил не хватает не из-за врачей, а из-за чиновников, которые не рассчитали, что и в каком количестве понадобится врачам.

Скоро отреагировал на высказывания Игнатенко российский сенатор Алексей Пушков. «Ничего себе! А кто людей лечить будет?», — написал он в твоем аккаунте в Twitter.

Он подтвердил, что ответственность за обеспечение медицинских учреждений всеми средствами и материалами — задача чиновников, в том числе и заместителя регионального министра здравоохранения. «Если же не может, тогда пусть сама и шьет. Толку будет больше», — добавил Пушков.

Бахилы — цена жизни наших врачей?

Такой подход со стороны регионального замминистра очень показателен — хочешь что-то сделать, сделай сам. Но, к сожалению, его она только предлагает другим, в том числе врачам, которые работают на износ, пока большая часть населения страны сидит по домам (и правильно делает), напуганная новым вирусом.

Но спустя несколько часов после того, как слова замминистра Игнатенко разлетелись по СМИ и соцсетях, за чиновницу вступились в местном Минздраве. Оказалось, что для Кубани совершенно нормально, что медицинские работники сами шьют средства индивидуальной защиты, например, марлевые маски и бахилы. Об этом заявили РБК в пресс-службе ведомства.

По словам представителей пресс-службы, многоразовые бахилы, в которых врачи должны ходить по так называемой грязной зоне, где находятся инфекционные больные, неудобны самим врачам. Дело в том, что такие бахилы делаются из резиносодержащих материалов — как раз для того, чтобы защищали обувь от попадания частиц вируса.

Такие бахилы должны проходить дезинфекцию в конце каждого дня, переживать ее, не теряя своей главной защитной функции, они опять же могут именно благодаря резиносодержащему материалу. Но в пресс-службе считают иначе.

«К сожалению, работать восьмичасовую смену в таких бахилах не очень комфортно для медработников, поскольку в основе они резиновые. Именно поэтому на селекторе руководителям больниц было предложено организовать пошив одноразовых тканевых бахил, работать в которых медикам значительно удобнее», — сообщили в пресс-службе.

Но одноразовые тканевые бахилы банально не защищают обувь врача должным образом. Необработанная ткань пропускает вирус, он оседает на обуви, шнурках, носках, а потом медицинский работник идет в этой же обуви в «чистые» части больницы. А потом мы удивляемся тому, как много врачей, борющихся за чужие жизни, оказываются заражены.

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