Материал NYT рассказывает о том, как доктор Михаил Чумаков и его жена Марина Ворошилова испытывали вакцину с использованием живого, но ослабленного полиовируса для борьбы с полиомиелитом. Ее можно было принимать перорально. Сначала Чумаков сделал прививку себе, но лекарство было в первую очередь предназначено для детей. Тогда он попробовал ее на своих трех сыновьях и нескольких племянниках и племянницах.

Эксперимент оказался положительным и позволил доктору Чумакову убедить высокопоставленного советского чиновника Анастаса Микояна провести более широкие испытания. Это привело к массовому производству оральной полиовакцины, используемой во всем мире. США начали пероральную вакцинацию против полиомиелита в 1961 году после того, как ее безопасность была доказана в Советском Союзе.

Спасение от коронавируса

По словам авторов статьи, сегодня эта вакцина вновь привлекает внимание исследователей. Она может оказаться эффективной в борьбе с коронавирусной инфекцией. Десятилетия назад Ворошиловала заметила, что у детей, которым делали прививку от полиомиелита, не было обнаружено никаких респираторных вирусов. Хотя обычно здоровый ребенок бывает носителем десятка бессимптомных вирусов.

С 1968 по 1975 в СССР проводилось огромное исследование, в котором приняли участие 320 000 человек, под наблюдением Ворошиловой. Оно выявило снижение смертности от гриппа у людей, иммунизированных другими вакцинами, включая оральную полиовакцину. Она так же обнаружила, что люди, получившие вакцину, не болели другими вирусными заболеваниями в течение месяца или около того. После этого она каждую осень принимала вакцину от полиомиелита для защиты от гриппа.

Сейчас некоторые ученые проявляют большой интерес к идее перепрофилирования существующих вакцин, таких как вакцина с живым полиовирусом, чтобы выяснить, могут ли они обеспечить хотя бы временную резистентность к коронавирусу. Среди них россияне, опирающиеся на долгую историю исследований вакцин и исследователей.

Побочный эффект

Эксперты советуют, к этой идее, как и ко многим другим, подходить с большой осторожностью.

Миллиарды людей приняли живую полиовирусную вакцину, почти уничтожив болезнь. Однако в крайне редких случаях ослабленный вирус, используемый в вакцине, может мутировать в более опасную форму, вызывать полиомиелит и заражать других людей. Риск паралича оценивается в один раз на 2,7 миллионов прививок. По этим причинам организации общественного здравоохранения заявляют, что, как только регион ликвидирует естественный полиомиелит, он должен прекратить обычное использование оральной вакцины, как это сделали Соединенные Штаты 20 лет назад.

В этом месяце Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний отложил исследование, разработанное институтом доктора Галло для проверки эффективности живой вакцины против полиомиелита против коронавируса с использованием медицинской помощи. По словам исследователей, знакомых с приложением исследования, агентство выразило обеспокоенность по поводу безопасности, в том числе возможности попадания живого полиовируса в водоснабжение и заражения других. Но другие страны движутся вперед. Испытания вакцины против полиомиелита начались в России и запланированы в Иране и Гвинее-Бисау, пишет NYT.

Попытка нажиться

Обычно, если Россия каким-то боком и упоминается в иноСМИ, то скорее как возможный создатель коронавируса, чем как кто-то способный помочь в борьбе. По мнению депутата бундестага Вальдемара Гердта, Запад сменил тактику по очень простой и проглядываемой логике. Желание у них сейчас одно — посадить весь мир на вакцину, которая не опробована. Для достижения своих целей и протолкивания личных интересов «они готовы хвалить и Бога, и черта».

Депутат убежден — они готовы одаривать комплиментами любого, чтобы подготовить население к всеобщей вакцинации.

По словам собеседника «360», вакцина советских ученых безусловно спасла человечество от многих болезней. Однако, ее производство длилось годами. Побочные эффекты выявлялись иногда через год или даже больше. А сейчас ее пытаются пропихнуть как панацею от всех болячек.

Нам пытаются сейчас втютюхать вакцину от какого-то непонятного вируса, который во многих местах ведет себя по-разному. Возможно это вообще разные вирусы, но вакцина почему-то одна Вальдемар Гердт депутат бундестага

Получение вакцины и последующая вакцинация населения — это глобальный проект, на котором зарабатывают миллиарды. Запад хочет заполучить эти деньги, поэтому и нахваливает сейчас даже советских ученых.

Дети советских вирусологов

Стоит отметить, что с NYT поговорили дети Чумакова и Ворошиловой, на которых когда-то проверяли вакцину. Петр Чумаков — один из сыновей — сказал, что никогда не злился на родителей за это. По его словам, кто-то должен быть первым. Да и родители были абсолютно уверены в том, что все пройдет хорошо.

Сыновья вирусологов тоже пошли по научной тропе и добились больших успехов.

Сейчас Петр вляется главным научным сотрудником Института молекулярной биологии им. Энгельгардта Российской академии наук и соучредителем компании в Кливленде, которая лечит рак с помощью вирусов. Он разработал около 25 вирусов для использования против опухолей — все, по его словам, он проверил на себе. В настоящее время он также принимает вакцину против полиомиелита, которую выращивает в собственной лаборатории, в качестве возможной защиты от коронавируса.

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Илья Чумаков стал молекулярным биологом и помог установить последовательность человеческого генома во Франции.

Алексей Чумаков большую часть своей карьеры работал исследователем рака в Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. Работая в Москве, он разработал вакцину против гепатита Е, которую он сначала испытал на себе.

Константин Чумаков является ассоциированным директором Управления исследований и анализа вакцин в США, которое будет вовлечено в утверждение любых вакцин против коронавируса для использования в США.