Круглые дома устояли перед ураганом «Дориан» на Багамах. В чем их секрет?

Странноватые и нестандартные дома компании Deltec совершили невозможное — они выдержали натиск разрушительного урагана «Дориан» пятой категории, в котором ветер достигал местами 56 метров в секунду. За счет чего деревянные домики способны проигнорировать мощь природы — в материале «360».

Ураган «Дориан» образовался на острове Большой Багама 1 сентября. За сутки на территории Багамских островов выпало от 60 до 89 сантиметров осадков, затопило 13 тысяч жилых домов — это 45% всех построек на территории. 2 сентября был самый сильный ветер — 205 километров в час или 56 метров в секунду. Кроме того, волны достигали высоты шести метров.

В результате урагана, по последним данным, погибли 50 человек, еще десятки числятся пропавшими без вести, так как с момента прихода стихии о них ничего не известно.

«Дориан» обрушился на острова с силой пятой категории — она самая опасная. Затем шторм прошел вдоль атлантического побережья США к Канаде, постоянно ослабевая, но по-прежнему нанося существенный ущерб.

Однако был один тип домов, которые смогли выстоять перед ветром, волнами и потопом — это творения компании Deltec. Около 50 лет организация производит круглые дома, которые способны выдерживать невероятные штормы. Это не чудо и не случайность — это тщательно спроектированные сооружения, готовые «выживать» в тропических циклонах и оставаться почти невредимыми благодаря нестандартной форме.

Такие противоураганные круглые постройки изготавливают на заводе в Северной Каролине. Их площадь варьируется от 28 до 93 квадратных метров и используются они в гостиницах на тропических курортах в более чем 30 странах. Сооружения и в прошлом успешно выдерживали шторма — «Харви», «Ирма» и «Майкл».

Минус построек в том, что они стоят на 10% дороже простых домов — цена стартует со 100 тысяч долларов за модель площадью 28 «квадратов». В то же время, с точки долгосрочного инвестирования, они обеспечивают около 20% экономии средств на ремонт.

Помимо практической пользы, внутри помещения тоже довольно уютные.

Ветровые нагрузки и высота

Архитектор Сергей Ткаченко в беседе с «360» обратил внимание на то, что от формы домов от Deltec зависит «процентов 20», однако это тоже немаловажный фактор. Основа — материалы, из которых изготавливаются сооружения.

При сильной ветровой нагрузке здания, которые имеют или овальную форму, или обращены к направлению ветра острым углом, — они меньше реагируют на нагрузки и меньше подвержены разрушению.

Здания, которые имеют железобетонные или блочные стены — они лучше воспринимают ветровую нагрузку, чем сборные щитовые дома, которые как парус работают, и от ветра они просто разлетаются Сергей Ткаченко.

Ткаченко добавил, что если воздух обтекает форму дома, как нос корабля, то конструкции легче переносить воздушное давление. Если же ветер дует в плоскую стену — это представляет значительно большую угрозу разрушения.

Архитектор Марк Гурари объяснил «360», что важную роль играет не только форма, усиливающая обтекание, но и высота здания. В том числе из-за этого дома Deltec устойчивы к ураганам.