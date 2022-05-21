Старые бренды вернулись с новыми названиями. В чем подвох?

Магазины Reserved и Cropp вновь откроются в России, но под именами RE и CR. Экономисты предположили, что ассортимент новых марок будет такой же, как и у старых. Менеджмент компании тоже сохранится и будет продолжать вести политику бренда. Некоторое время покупатель может относиться к маркам с недоверием, но люди в конце концов привыкнут к новым названиям.

Магазины одежды Reserved и Cropp, принадлежащие польской компании LPP, вновь откроются в Москве, но под другими брендами. Они будут называться RE и CR. Магазины с такими названиями уже начали работать в Екатеринбурге, Тюмени и Перми. До этого компания сообщала, что торговые сети продолжат работу в эти выходные, а российское подразделение было продано китайскому консорциуму.

Магазины бюджетной брендовой одежды Reserved и Cropp в конце марта закрылись в России. Польская компания приостановила торговлю и инвестиции на территории страны. LPP также владеет брендами Mohito, Sinsay и House, которые возобновляют работу в России.

На фоне событий на Украине ряд зарубежных компаний, в том числе магазины одежды, заявили об уходе с российского рынка. Однако немало популярных брендов одежды продолжили свою работу.

По данным газеты «Известия», Zara может возобновить свою работу в России под другим брендом, созвучным с реальным названием. Возврат к торговле осуществят через партнера в России или с помощью переоформления бизнеса на новое юридическое лицо.

Как будет работать бизнес

Независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов предположил, что у польской компания LPP, скорее всего, значительная часть поставок была из Китая. Поэтому товар в магазинах не поменяется, но, вероятно, изменится бенефициар у российского подразделения.

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«Технология, которая была у LPP, останется, поэтому тут нет ничего особенного. У нас по той же схеме существует McDonald’s, и я думаю, что многие иностранные компании пойдут по тому же пути», — отметил Адамидов.

Кандидат экономических наук, профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков тоже объяснил «360», что после открытия магазинов Reserved и Cropp под новыми брендами ассортимент одежды не изменится. Если же в изначальных марках одежды появятся новые коллекции или будут какие-то изменения, то китайская компания, которая владеет теперь российским подразделением, будет это отслеживать и либо внедрять на российский рынок, либо слегка видоизменять.

«Это такая же система, как с Renault. Меняется акционер, но менеджмент остается тот же и продолжает ту же линию и с теми же охватами», — рассказал Юденков.

Экономист отметил, что у китайских компаний на сегодняшний день крепкое положение на рынке и они могут несколько лет работать «по инерции». Схожего мнения придерживается и независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов. По его словам, китайские компании показали свою состоятельность на рынках одежды и в других сферах.

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Дмитрий Адамидов напомнил, что потоки товаров из текстиля на рынки всегда шли из Азии, а затем их могли поставить в Европу, где они перешивались и дорабатывались. Теперь же на внутренний рынок России напрямую будут идти товары, не заезжая в Европу. Аналитик не исключил, что на каком-то этапе качество поставляемой одежды может стать похуже.

Минусы от смены названий

Независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов не исключил, что смена названий марок Reserved и Cropp не принесет успеха производителю. По словам специалиста, потребитель зачастую платит за полюбившийся ему бренд, который говорит покупателю о качестве и почерке модельера.

«Если вещи будут те же, но под другим брендом, это будет уже не то. Отношение к таким вещам будет уже иное», — рассказал Анфиногенов.

Однако такие настроения потребителя могут быстро пройти. По словам Адамидова, в первое время у некоторых покупателей будет своеобразная ностальгия по ушедшим маркам, а у кого-то настороженность по отношению к новым. Однако люди в конце концов привыкнут к новым названиям.