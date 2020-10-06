Причина протестов в Белоруссии и Киргизии одна — недовольство результатами выборов. Но последствия совсем разные. И если белорусы до сих пор не добились желаемого результата, то киргизы могут получить перевыборы и возможную смену власти уже в обозримом будущем. Все дело в отличиях политических систем.

В столице Киргизии Бишкеке протесты начались 5 октября. Причиной волнений стали выборы в парламент страны: из 16 партий в заксобрание прошли только четыре. Сторонники не прошедших барьер политических группировок вышли на улицы.

Два месяца назад недовольные результатами президентских выборов в Белоруссии тоже стали протестовать — волнения не утихают в стране до сих пор. В обеих странах уже создали координационные советы, но если в Белоруссии их члены преследовались, а власти пытались жестко подавить протест, то в Киргизии результаты спорных выборов уже аннулировали.

Позиция власти

Чрезвычайно важную роль в том, как развиваются ситуации в Киргизии и Белоруссии, играет позиция властей. В Белоруссии президент Александр Лукашенко, поддержанный всеми властными структурами, сразу заявил, что перевыборов не будет. Свою победу он считает полностью законной, а президентство — легитимным.

В Киргизии дела обстоят иначе. Президент республики Сооронбай Жээнбеков призвал лидеров политических партий успокоить своих сторонников и увести их с улиц, чтобы избежать дальнейших столкновений.

При этом партия действующего президента Киргизии в парламент тоже не прошла. Сейчас лидеры оппозиции, в том числе и Социал-демократическая партия Кыргызстана (СДПК), в которой состоит действующий президент, требует его отставки, а его режим называют «преступным». Члены СДПК поддерживают бывшего президента Алмазбека Атамбаева, освобожденного протестующими из СИЗО.

Спустя сутки после начала волнений ЦИК Киргизии объявил результаты выборов недействительными. Политологи объяснили такие действия слабой политической системой в стране. По словам политолога и вице-президента Центра политических технологий Алексея Маркина, во многом причиной того, что власти Киргизии идут навстречу протестующим, является отсутствие такой сильной фигуры, как Лукашенко.

«Если в Белоруссии выраженная президентская республика, то в Киргизии президентско-парламентская республика. Там есть клановая конкуренция и нет идеологии, желания выстроить более справедливую систему для населения в целом», — уверен он.

При этом директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников отметил, что в Киргизии, в отличие от Белоруссии, нет жесткой вертикали власти — она просто не успевает выстроиться из-за частых смен правящих кланов.

Полицейский ответ

Существенно отличались и действия недовольных. Если в Белоруссии протест начинался мирно, то в Киргизии сразу была названа цель выхода людей на улицы — захват Белого дома. В ночь на вторник митингующие ворвались в здание правительства, а утром и в мэрию Бишкека.

Ответ силовиков в странах был соответствующим: всего за день протестов в Киргизии пострадали почти 600 человек, в Белоруссии в первые дни число жертв массовых волнений было существенно ниже. В Киргизии же правоохранительные органы сразу начали применять жесткие меры — газ, водометы и другие средства подавления протеста. По словам Дмитрия Солонникова, такая картина характерна для восточных стран.

«В Киргизии власть меняется каждый электоральный цикл. При этом меняется жестко — с посадками предыдущих руководителей и с необходимостью бегства из страны и полной сменой государственных элит», — объяснил он.

Системная оппозиция

Более того, по словам Солонникова, существенную роль играет и то, что в Киргизии протесты обусловлены внутренним недовольством, а в белорусском сценарии существует большое влияние извне.

«В Киргизии есть возможность системно строить протест, в Белоруссии протеста, кроме оранжевых революций, проплаченных из-за рубежа, нет», — объяснил он.

Кроме того, политическая система в Киргизии устроена так, что там всегда есть достаточно сильная системная оппозиция. Она состоит из представителей кланов, которые еще не пришли к власти.

«Весь организационный фактор протестов в Белоруссии — это внешнее воздействие. А в Киргизии это внутренняя система, у них есть свои многолетние лидеры, с уважением и родственными связями», — уверен политолог.

Удержать власть в обстоятельствах достаточно частой и радикальной смены власти, считает Солонников, практически невозможно. Именно поэтому сейчас киргизские правящие элиты, по мнению политолога, готовятся сдать власть — после очевидных нарушений на выборах у них нет рычагов воздействия на протестующих.