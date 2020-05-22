«Все будто забыли о существовании вируса»

Рассказывает Наиля, 23 года, город Баку, проектный помощник

У нас действительно сняли некоторые ограничения. Например, по передвижению, также открыли рестораны и кафе, но работают они исключительно до 18:00. Правда, некоторые пока побаиваются туда ходить. Я и сама предпочитаю заказывать доставку. Зато в самом городе — в парках, на улицах — людей стало очень много.

Людям, конечно, стало легче, но огорчает, что все будто забыли о существовании вируса. О полном снятии карантина говорить пока сложно, так как количество заболевших все еще пугает Наиля жительница Баку.

Мою работу возобновили еще до снятия ограничений. Вообще многие, кто работал в обслуживающей сфере, снова приступили к делам. Однако крупные предприятия все же стараются пока не возвращать сотрудников с удаленки.

В автобусах и метро нужно носить маски, иначе можно получить штраф. Да, маску я ношу и дистанцию соблюдаю, а вот большинство других — нет, к сожалению. Школы и университеты все еще работают в режиме онлайн. Вспомогательные выплаты выдали за два месяца, за третий — не знаю, будут или нет.

Баку. Азербайджан. Источник фото: Pixabay

«Все рестораны забиты»

Рассказывает Эльвира, 23 года, город Баку, сотрудница автосалона

Ситуация в стране изменилась, но карантинные меры сняты не до конца. Есть ряд ограничений. Торговые центры, например, все еще закрыты. Спортзалы также не работают. Однако выходить на улицу теперь можно без пропусков и без ограничений по времени. Хотя ходят слухи, что на праздники — 23–30 мая — могут запретить выход на улицу, но это не точно.

Рестораны хоть и работают в странном и неудобном режиме, не пустуют. Как только разрешили выходить без пропусков и открыли рестораны, люди побежали туда. Теперь все рестораны забиты, нет мест Эльвира жительница Баку.

На улице теперь много людей, в автобусах — тоже. Ни о какой дистанции речи не может быть. В общественном транспорте люди стоят впритык, а водители на каждой остановке набирают еще больше пассажиров.

Моя работа началась 4 мая, как только открылись автосалоны. На работе мы носим маски. Это обязательно. Должны соблюдать дистанцию, хотя клиенты сами нарушают предписания государства. Школы и университеты закрыты. Сейчас разрешено только репетиторство и то при условии, что будет проводится индивидуально.

Все наплевали на маски и вообще на какие-либо правила. А ведь режим карантина смягчен, но будет действовать еще долго, то есть люди должны носить маски, перчатки и соблюдать дистанцию.

Источник фото: Pixabay

«На улицах стало очень много людей»

Рассказывает Назрин, 23 года, город Баку, временно безработная

Ограничения сняли, но не полностью, лично я нигде еще не была. Мы с мамой продолжаем сидеть дома. Плюс я сейчас не работаю, поэтому особого повода выходить на улицу нет. Мы стараемся продолжать соблюдение изоляции от греха подальше. Сколько еще так будем сидеть, не знаю.

На улицах стало очень много людей! Машин тоже очень много! Я сама выхожу исключительно в продуктовый магазин и всегда ношу маску. Но далеко не все так делают Назрин жительница Баку.

Насчет штрафов не уверена, но вот в некоторые учреждения без масок не пускают. Говорят, чтобы пошли и купили маску, а уже потом заходили внутрь. Учитывая, что далеко не все люди ходят в масках, относятся к снятию карантинных мер все по-разному. Кто-то понимает, что это лишь смягчение, а кто-то будто и вовсе забыл о существовании вируса. Думаю, что в скором времени снова введут строгий карантин, потому что обстановка и поведение людей явно спровоцируют вторую волну эпидемии.

В оперативном штабе обещают еще больше смягчить меры карантина в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации. По данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся в Азербайджане составило 3749 человек. 44 человека погибли.