При Джо Байдене в армии США появились трансгендеры, серьги и маникюр. Военные от этого лишь пострадают

Женщинам в американской армии позволят красить губы и ногти, а также носить серьги, косы и длинные хвосты. Такие нововведения появились после прихода к власти новоиспеченного президента США Джо Байдена. Он также разрешил служить трансгендерам. Правда, политологи уверены, что преобразования играют на руку лишь самому главе Штатов, но не армии.

Лак на ногтях и помада у солдат

Об изменениях в требованиях к внешнему виду военных США написали в The Hill со ссылкой на государственных служащих. Решение властей основано на рекомендациях, сделанных в декабре специальной комиссией. Она состояла из армейских руководителей из разных сфер. Правда, большинство из них были женщинами.

«Это один из способов, с помощью которого мы работаем над улучшением жизни наших солдат, наших войск, ставя людей на первое место, понимая их проблемы, принимая меры, когда это необходимо», — заявила генерал-лейтенант Гэри Брито.

По ее словам, равенство, инклюзивность и разнообразие очень важны для состояния готовности армии. Ведь в США служат солдаты из всех слоев общества.

Специалисты отметили, что изменения в прическе, например, связаны с предотвращением заболеваний кожи головы и выпадения волос у военных. Действовавшие ранее правила могли способствовать развитию алопеции, особенно среди цветных женщин.

Также в армии США теперь можно носить с боевой формой золотые, серебряные и бриллиантовые серьги. Это шаг, который в войсках считают чрезвычайно новаторским. Сейчас солдатам разрешают использовать аксессуары только вместе со служебной и парадной формой.

Что же касается помады и лака для ногтей, психологи уверены, что это позволит солдатам по-прежнему чувствовать себя женщинами, пусть и в форме.

Трансгендеры и изнасилования в армии

Джо Байден, кроме того, разрешил трансгендерам служить в армии. Так новоиспеченный президент снял запрет, который ввел его предшественник — Дональд Трамп.

«Президент Байден считает, что гендерная идентичность не должна являться препятствием для воинской службы и сила США заключается в ее разнообразии», — процитировали заявление Белого дома в Reuters.

С июня 2016 года трансгендеры могли свободно служить в армии США. Действующие до этого ограничения отменил экс-лидер страны Барак Обама. Правда, уже через год Трамп объявил о запрете, который вступил в силу в апреле 2019-го.

Однако толерантность Байдена может сыграть с трансгендерами в рядах военных злую шутку. В армии США остро стоит вопрос изнасилований. С 2006 года количество сообщений о сексуальных посягательствах неуклонно растет. В 2018 году оно выросло сразу на 13%. Это вызвало бурную реакцию в Конгрессе.

Законодатели неоднократно призывали к действиям. Новый глава Пентагона Ллойд Остин объявил о старте кампании по борьбе с сексуальным насилием в Вооруженных силах США.

«Я знаю, что вы работали над этой проблемой много лет. Я сам пытался решить ее, когда был командующим. Нам нужно признать тяжкую правду: нам нужно сделать больше», — процитировали текст меморандума в The Guardian.

«Изменения к худшему»

Нововведения в армии США, происходящие при Байдене, — это идеологически мотивированное изменение к худшему, которое лишь отвлечет солдат от службы. Более того, такие действия еще больше политизируют вооруженные силы. При этом реальной необходимости в них не было. Об этом в разговоре с «360» рассказал американский политолог Эндрю Корыбко.

Это делается для продвижения радикальной повестки дня, а не в интересах национальной безопасности. Это будет отвлекать солдат, политизировать вооруженные силы и продвигать политику радикальной идентичности либералов на остальную часть США Эндрю Корыбко политолог.

Корыбко уверен, что людям с нетрадиционными сексуальными предпочтениями не нужно публично заявлять об этом, особенно если это касается сослуживцев. Ведь не все из них разделяют подобные настроения и могут чувствовать себя неуютно, ошибочно полагая, что те, кто живет с ними, могут интересоваться ими в интимном плане.

«Байден делает это ради выполнения предвыборных обещаний, данных его сторонникам, особенно наиболее радикальным из них из Antifa и Black Lives Matter, которые поддерживают эту повестку дня», — заключил собеседник «360».