При Джо Байдене в армии США появились трансгендеры, серьги и маникюр. Военные от этого лишь пострадают
Лак на ногтях и помада у солдат
Об изменениях в требованиях к внешнему виду военных США написали в The Hill со ссылкой на государственных служащих. Решение властей основано на рекомендациях, сделанных в декабре специальной комиссией. Она состояла из армейских руководителей из разных сфер. Правда, большинство из них были женщинами.
«Это один из способов, с помощью которого мы работаем над улучшением жизни наших солдат, наших войск, ставя людей на первое место, понимая их проблемы, принимая меры, когда это необходимо», — заявила генерал-лейтенант Гэри Брито.
По ее словам, равенство, инклюзивность и разнообразие очень важны для состояния готовности армии. Ведь в США служат солдаты из всех слоев общества.
Специалисты отметили, что изменения в прическе, например, связаны с предотвращением заболеваний кожи головы и выпадения волос у военных. Действовавшие ранее правила могли способствовать развитию алопеции, особенно среди цветных женщин.
Также в армии США теперь можно носить с боевой формой золотые, серебряные и бриллиантовые серьги. Это шаг, который в войсках считают чрезвычайно новаторским. Сейчас солдатам разрешают использовать аксессуары только вместе со служебной и парадной формой.
Что же касается помады и лака для ногтей, психологи уверены, что это позволит солдатам по-прежнему чувствовать себя женщинами, пусть и в форме.
Трансгендеры и изнасилования в армии
Джо Байден, кроме того, разрешил трансгендерам служить в армии. Так новоиспеченный президент снял запрет, который ввел его предшественник — Дональд Трамп.
«Президент Байден считает, что гендерная идентичность не должна являться препятствием для воинской службы и сила США заключается в ее разнообразии», — процитировали заявление Белого дома в Reuters.
С июня 2016 года трансгендеры могли свободно служить в армии США. Действующие до этого ограничения отменил экс-лидер страны Барак Обама. Правда, уже через год Трамп объявил о запрете, который вступил в силу в апреле 2019-го.
Однако толерантность Байдена может сыграть с трансгендерами в рядах военных злую шутку. В армии США остро стоит вопрос изнасилований. С 2006 года количество сообщений о сексуальных посягательствах неуклонно растет. В 2018 году оно выросло сразу на 13%. Это вызвало бурную реакцию в Конгрессе.
Законодатели неоднократно призывали к действиям. Новый глава Пентагона Ллойд Остин объявил о старте кампании по борьбе с сексуальным насилием в Вооруженных силах США.
«Я знаю, что вы работали над этой проблемой много лет. Я сам пытался решить ее, когда был командующим. Нам нужно признать тяжкую правду: нам нужно сделать больше», — процитировали текст меморандума в The Guardian.
«Изменения к худшему»
Нововведения в армии США, происходящие при Байдене, — это идеологически мотивированное изменение к худшему, которое лишь отвлечет солдат от службы. Более того, такие действия еще больше политизируют вооруженные силы. При этом реальной необходимости в них не было. Об этом в разговоре с «360» рассказал американский политолог Эндрю Корыбко.
Это делается для продвижения радикальной повестки дня, а не в интересах национальной безопасности. Это будет отвлекать солдат, политизировать вооруженные силы и продвигать политику радикальной идентичности либералов на остальную часть США
Корыбко уверен, что людям с нетрадиционными сексуальными предпочтениями не нужно публично заявлять об этом, особенно если это касается сослуживцев. Ведь не все из них разделяют подобные настроения и могут чувствовать себя неуютно, ошибочно полагая, что те, кто живет с ними, могут интересоваться ими в интимном плане.
«Байден делает это ради выполнения предвыборных обещаний, данных его сторонникам, особенно наиболее радикальным из них из Antifa и Black Lives Matter, которые поддерживают эту повестку дня», — заключил собеседник «360».