Остров в Антарктике прогрелся до +20. Что это значит для мира и особенно России

В Антарктике зафиксировали самую высокую температуру за всю историю наблюдений — выше +20 градусов. Это при средних зимних значениях в -60. Регион важен России для изучения вечной мерзлоты. Ведь если все начнет таять, то это будет сравнимо с эффектом ядерной войны. Но так ли все страшно?

Температурный рекорд в Антарктике заметили бразильские ученые 9 февраля. По данным аргентинской станции «Эсперанса», воздух в одной части региона в этот день прогрелся до +20,75 градуса по Цельсию. Такого тепла в Антарктике не было никогда.

Исследователи тут же запаниковали. Они заявили, что этот рекорд «невероятный и ненормальный». До этого станции удаленного мониторинга температур фиксировали нечто похожее. В январе 1982 года устройства показали +19,8 градуса, а самое свежее аномальное значение — +17,5 градуса, его заметили в марте 2015-го.

Но так ли все страшно? Люди привыкли слышать, что в Антарктике холодно и живут пингвины. Но стоит помнить, что далеко не во всех местах там жуткий мороз. К слову, белые медведи в регионе не живут — они обитают в Арктике, на Северном полюсе.

Антарктика — это южная полярная область Земли, которая включает континент Антарктиду, ряд островов, а также участки Атлантического, Индийского и Тихого океанов. В Антарктиде сосредоточено 90% льда всей Земли. Если континент растает, то уровень моря в мире поднимется на 61 метр.

На фото ниже — Антарктида. В глубине континента средние температуры летом составляют от -30 до -50 градусов, а зимние — порядка -60. А вот на побережье намного теплее — летом 0...+5, а зимой порядка -8…-15 градусов. Это куда теплее.

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Остров Симор, на котором бразильские ученые зафиксировали рекорд тепла, находится на окраине Антарктиды. Здесь средние температуры куда выше, чем в глубине континента: летом порядка -1,5 градуса, а зимой до -15. Видите на карте выше ответвление слева — это Антарктический полуостров. Симор находится почти на самой верхушке.

Климатолог Валерий Малинин объяснил «360», что на Антарктическом полуострове теплее, чем в других частях Антарктиды, и температура в принципе не может опуститься, например, до -50. По его словам, чем ближе к центру континента, тем холоднее. Например, полюсом холода (самая холодная точка) в Антарктиде считается российская научная станция «Восток» — там в 1983 году зафиксировали почти -90 градусов Цельсия.

Малинин считает, что потепление в Антарктике кратковременное, поэтому даже на регион повышение температуры сильно не повлияет.

Не надо думать, что краткосрочное повышение температуры мгновенно отразится на всей Антарктике. Возможно, немножко будет со льдом другая ситуация. <…> Возможно, это потепление внесет вклад в уменьшение морского льда в Антарктике Валерий Малинин.

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Заместитель директора Арктического и антарктического НИИ Росгидромета, бывший начальник Российской антарктической экспедиции Валерий Лукин объяснил «360» особенности Антарктиды и уверил, что по показаниям одной станции в отдельный момент времени не стоит судить о ситуации во всем регионе.

Высота ледяного щита Антарктиды достигает четырех километров. Средняя температура ледника на поверхности -55 градусов. Вода, как известно, тает при нуле градусов. Даже если где-то потеплеет и средняя температура поверхности станет -53, никакого потепления не получится Валерий Лукин.

Температуры в Антарктике измеряются как минимум четыре раза в неделю, и лишь в один из сроков показатели превысили 20 градусов. Лукин отметил, что панику вокруг повышения температур разводят те, кто ничего не понимает в климате.

Тем более, что на аргентинской станции могло произойти что угодно — от внезапного потока теплых воздушных масс, до изменения ветра, который понес выхлопные газы с этой же станции в сторону метеодатчика.

Лукина разозлило такое отношение к наблюдениям, поэтому он объяснил принципы изменения климата. Он заявил, что климат меняется под действием двух факторов: человеческого и космофизического. Первый подразумевает, что благодаря человеку работают всякие заводы, ездят машины, и все это выделяет углекислый газ, который «разогревает» атмосферу. В рамках планеты это незначительные изменения. Главный фактор — космофизический, потому что основным источником тепла для планеты является Солнце. На нем происходят изменения — вспышки, пятна и так далее. Из-за этого происходят изменения потоков солнечной энергии, и именно это является основой для регулирования климата.

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Лукин подчеркнул, что в Антарктиде ученые исследуют только космофизические факторы, потому что там нет ни промышленности, ни сельского хозяйства, ни крупных транспортных схем или урбанизированных поселений, которые выбрасывали бы большое количество выхлопных газов. В Антарктиде только небольшие полярные станции, влияние которых на климат просто ничтожно.

У России к этому региону особый интерес, потому что изменения на континенте дают важнейшие данные о том, что будет со страной. Иначе граждане почувствуют на себе «эффект ядерной войны».