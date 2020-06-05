В алтайском городке группа хулиганов избивает детей. Но ответить за это некому

История с избиением ребенка в алтайском городе Камень-на-Оби получила продолжение. Выяснилось, что напавшие на мальчика подростки были замечены в агрессивном поведении и раньше. Родители города решили объединиться, и добиться наказания для несовершеннолетних хулиганов.

Одна из мам пострадавших детей Людмила рассказал «360», что эти же подростки месяц назад 7 мая избили ее сына.

«Он просто шел с друзьями. Его окликнули: „Иди сюда! Ты чего маленьких обижаешь?“. Он ответил: „Каких маленьких?“. В ответ его начали избивать. Были зафиксированы синяки, ссадины и ушибы. Подавали заявление в полицию, но получили одни отговорки. На словах сказали, что провели беседу. В официальном документе констатировали, что они несовершеннолетние и никакой ответственности подлежать не могут», — рассказала женщина.

Людмила сообщила, что после ролика с избиением мальчика откликнулись и другие родители пострадавших детей.

«Со мной связалась мать ребенка, которого они несколько лет гнобили. У другой они вообще сарай сожгли. В школе чуть ли не данью обложили детей. Хочется, чтобы их наказали, а такое ощущение, что Подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН) помогает им, а не нам. Сейчас много негативной информации всплывает по сотрудникам ПДН, видимо, будем на них жаловаться», — предположила женщина.

Людмила считает, что распоясавшихся подростком надо наказать. Сначала они просто издевались над детьми, потом начали бить, в последнем случае нанесли тяжелые побои.

«А что завтра? Хоронить кого-нибудь всем городом будем?» — возмутилась она.

Действительно, снятые хулиганами кадры оставляют очень тяжелое впечатление. Опекун избитого 13-летнего мальчика Елена Кондрашкина рассказала, что пинали его без остановки, по голове, спине, куда придется. Спасла ребенка соседка, увидевшая происходящее.

Она пожаловалась, что инспектор ПДН сразу ее предупредил, что несовершеннолетние нападавшие отделаются штрафом в 500 рублей.

«Они же снова вернутся. Я думаю, [он] не единственная жертва этих отморозков. В 500 рублей оценили здоровье моего ребенка? Да я бы лучше сама заплатила и гораздо больше, только чтобы они лежали на больничной койке сейчас, а не мой сын». — в сердцах заявила она.

История получила всероссийскую огласку, и алтайское управление СК РФ организовало доследственную проверку по факту избиения несовершеннолетнего.

Издание «Каменские известия» сообщило, что в город решила приехать уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Казанцева. Она хочет разобраться в ситуации. Казанцева уже переговорила с Еленой Кондрашкиной, чтобы предложить ей помощь, и главным врачом местной городской больницы, чтобы узнать о здоровье мальчика.

Состояние средней степени тяжести. Ребенок с травмами, находится в стационаре, медицинская помощь оказывается в полном объеме, проводится медицинское обследование с учетом всех предъявляемых жалоб Ольга Казанцева детский обмудсмен

Светлана Казанцева уточнила, что уже установлены все несовершеннолетние, напавшие на 13-летнего мальчика. Причем некоторые из них состоят на профилактическом учете.

«В понедельник я вместе с начальником сектора по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации губернатора и правительства Алтайского края Ольгой Сафоновой поеду в Камень-на-Оби, чтобы разобраться в ситуации на месте», — пообещала Казанцева.

Судя по реакции в соцсетях, она сможет узнать много нового. Жители Камня-на-Оби рассказали о новых случаях избиений все той же плохой компанией.

«Эти парни пару недель назад избили моего брата просто за то, что тот мимо проходил и косо на них посмотрел. Самое веселое в этой истории то, что полиция не хочет разбираться в данной ситуации и выставляет умышленное причинение вреда здоровью как административное правонарушение вместо уголовного, коим оно по факту является, и не взирает на то, что заявлений было уже далеко не одно и не два», — поделилась Карина Филатова.

«Моего сына 1 числа избили возле магазина и один из них был», — написала Виктория Малетина.

Сколько еще таких историй может услышать Ольга Казанцева, неизвестно. Продолжаем следить за ситуацией.