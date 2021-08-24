Социальная газификация в Подмосковье набрала обороты. До конца лета газ придет в 1000 домов

Подмосковье продолжает наращивать темпы «Социальной газификации». До конца августа завершат газификацию 100 населенных пунктов — работы полностью сделаны в 52 из них. По плану до конца следующего года газ придет почти в 2,9 тысячи населенных пунктов к 300 тысячам жителям. Об этом в ходе еженедельного брифинга «360» заявил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

До сотни за неделю

Он рассказал, что при формировании графиков социальной газификации исходили из количества жителей и востребованности на территориях. В первую очередь выбирали населенные пункты, в которых небольшее количество жителей максимально быстро смогут получить газ. А также туда, где газификация наиболее востребована.

По плану до конца 2022 года в Подмосковье необходимо газифицировать почти 2,9 тысячи населенных пунктов — 115 тысяч домовладений, где проживают около 300 тысяч человек.

«На сегодняшний день мы выполнили пуск газа уже в 806 домовладений. У нас на этот год — 35 тысяч, где мы должны его пустить. Уже 52 населенных пункта Подмосковья в рамках президентского проекта мы полностью газифицировали. <…> По сути, до конца месяца перед нами стоит задача — выполнить 100 населенных пунктов. То есть ударными темпами. То есть сейчас 52, и за неделю осталось 48», — подчеркнул он.

Баранов добавил, что сейчас газ пришел в 806 домовладений. До конца августа это число планируют увеличить до тысячи, потому что удалось набрать хороший темп. Сейчас работы ведут с опережением графика.

«Мы уходим из населенного пункта, только убедившись в том, что все жители, которым необходим был газ, его получили», — подчеркнул он.

Если на сайте населенный пункт отображается как полностью газифицированный, но газ не пришел в дома некоторых жителей, ничего страшного. Проблему быстро исправят — достаточно сообщить о ней в «Мособлгаз».

«Я думаю, что таких случав не должно быть, но тем не менее это не повод для беспокойства жителей», — отметил Баранов.

«Житель всегда прав»

Игорь Баранов напомнил, что жителям не нужно подавать заявки, чтобы попасть в программу «Социальной газификации» и бесплатно провести газ до границ участка. Достаточно, чтобы домовладение было зарегистрировано и находилось в населенном пункте, который вошел в проект.

«Никаких заявок не нужно. Это принципиальный подход Московской области. По поручению губернатора мы сами придем к вам», — подчеркнул он.

При этом жители, которые хотят провести газ на территории участка должны заключить комплексный договор. Для этого нужно оставить простую заявку на сайте «Мособлгаза». В течение 10 дней сотрудник свяжется с заказчиком и договорится о времени визита.

«Время на то, чтобы сесть с жителем, вдумчиво пройти, нарисовать эскиз занимает, по нашему опыту, около 1,5-2 часов. Здесь важна не скорость, а важно, чтобы в контакте с жителем мы один раз правильно все отмерили, взвесили, выбрали и уже убедились в том, что, когда придет строитель, не будет никаких недопониманий», — пояснил он.

Баранов добавил, что житель может изменить условия договора в любой момент. Например, выбрать другую технику. В таком случае сотрудник приедет снова: житель переподпишет договор или заключит дополнительное соглашение.

Здесь житель всегда прав. За ним выбор Игорь Баранов.

Жители могут также купить оборудование самостоятельно — важно, чтобы оно было лицензировано и имело систему газ-контроль.

«Газ-контроль — это система, которая страхует жителей и нас, газовиков, от возможных последствий, если есть утечка газа. То есть система автоматически сработает и перекроет газ. И мы в стандартные пакеты, которые предлагаем нашим жителям, систему газ-контроля обязательно заложили. И губернатор Подмосковья дал поручение, чтобы вся новая газификация обязательно была с системой газ-контроля», — уточнил Баранов.

Он напомнил, что после запуска газа жители должны будут уделять внимание содержанию газового оборудования. Поэтому «Мособлгаз» предпринимает усилия, чтобы техника и автоматизация подстраховывали людей при возможных непредвиденных ситуациях.

«Социальная газификация» в режиме онлайн

До конца августа на сайте «Мособлгаза» появится дополнительная страница по «Социальной газификации».

«На этой странице, как раз по всем населенным пунктам будет в режиме постоянного обновления статус выполнения работ, фотографии и контакты территориальных представителей „Мособлгаза“. Начиная с 1 сентября мы эту страницу откроем», — отметил Баранов.

Он добавил, что поручил написать там обращение к жителям: им напомнят, что при любых несоответствиях информации о ходе работ на сайте и в реальности нужно обращаться в «Мособлгаз». Это позволит быстро исправлять ошибки, которые могут быть допущены в работе, а также даст рабочим быть в одной команде с жителями.