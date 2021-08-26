Клиентов банков узнают по венам. Но новые способы биометрии в России бесполезны

Банки решили ввести еще один способ идентификации клиентов — опознавать их будут по рисунку вен на ладонях. По уникальности эти «узоры» сопоставимы с отпечатками пальцев, а нововведение нужно для усиления безопасности и комфортности процедуры. Но многое зависит от технической реализации задумки, да и большего доверия, чем распознавание по лицу, голосу или зрачку, у людей без дополнительных разъяснений не вызовет.

Единую биометрическую систему (ЕБС) планируют пополнить новой порцией данных россиян. На этот раз собирать будут рисунок вен на ладонях. Именно в таком способе в Банке России видят большие перспективы: расположение вен так же уникально, как отпечаток пальца. Вместе с уже существующими биометрическими данными, в том числе изображением лица, зрачка и записью голоса, ЕБС должна сильно усовершенствоваться за счет новой биометрии.

Как объяснил «360» эксперт по биометрическим системам безопасности компании EkeyRus Константин Новиков, вероятность ошибки есть практически у любого типа биометрии. Но двухфакторная биометрия — по аналогии с подтверждением платежа по карте через введение ПИН-кода — вероятность погрешности сильно снижает.

«Это похоже на банковскую карточку, когда вы предъявляете идентификатор, а ПИН-кодом подтверждаете первый: „Я действительно тот, за кого себя выдаю“. Двухфакторная биометрия — это примерно то же самое. Если первая биометрия может ошибиться, то вместе они ошибутся с меньшей вероятностью», — заявил он.

Венозная проверка

Эксперт по информационной безопасности ЗАО «Монитор безопасности» Тарас Татаринов объяснил «360», что уже сегодня биометрические системы в России достаточно надежны. В случае же с новой для нас технологией распознавания по рисунку вен на ладони многое зависит от технического исполнения.

Константин Новиков согласился, что одинаковый тип биометрии, например сканер отпечатков пальцев, у разных производителей может иметь разные параметры безопасности, скорости распознавания и так далее.

Все зависит от того, на какой аппаратной базе все будет сделано, то есть от конкретной технической реализации Тарас Татаринов.

Пока специальные сканнеры могут влететь банкам в копеечку: их цена варьируется от 17 до 140 тысяч рублей. Обычно, по словам Новикова, банки предлагают идентифицировать человека по биометрии из дома, то есть вне офисов. В таком случае внедрение новой технологии может оказаться проблематичным — из-за высокой стоимости аппаратуры.

Но первые тесты системы показали себя именно внутри банка. Новый тип биометрии уже внедрили в банке «Ак Барс» — по рисунку вен можно войти в депозитарий в офисе финансовой организации. Благодаря уникальности этих биометрических данных, уверены в банке, можно исключить проникновение к ячейкам мошенников.

Доверие и комфорт

В ЦБ отметили, что благодаря биометрии по рисунку вен ладони идентификация станет проще для людей, испытывающих проблемы со слухом и речью. Тарас Татаринов добавил, что разные типы биометрии могут использоваться для разных целей и в разных ситуациях.

Например, «лицом» предлагали подтверждать личность при посадке на рейс — вместе с именным билетом. В условиях пандемии это стало труднее, ведь все должны носить маски. А в зимнее время, считает эксперт, меньше востребована будет биометрия по отпечаткам пальцев: на морозе люди предпочитают ходить в перчатках.

При этом в качестве основного недостатка биометрических систем эксперты указывают на низкий уровень доверия населения — люди не хотят сдавать свои данные и пополнять ЕБС, а без этой информации система просто бесполезна. Константин Новиков уверен, что новый тип биометрии по рисунку вен эту ситуацию не изменит.

Люди боятся не типов биометрии, а утечки персональных данных. Или вообще не принимают биометрию как способ идентификации и верификации Константин Новиков.

Однако помочь в этой ситуации может просветительская деятельность. По мнению эксперта, банки и государство должны больше рассказывать людям о технологиях, которые вводят, о том, как их будут использовать и охранять.

«Если люди будут знать, что биометрия нужна для удобства и безопасности, а кража их биометрических шаблонов не повлечет каких-то преступных деяний, то они будут больше доверять таким системам», — заключил Новиков.