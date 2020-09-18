Узнать «нарцисса» по бровям и приплести Путина, Трампа и Лукашенко к медицине. Как прошла Шнобелевская онлайн-премия

Торжественная церемония награждения Шнобелевской премии за научные исследования с сомнительной ценностью в 2020 году впервые состоялась в онлайн формате. Награду взяли 10 команд, которые сделали то, что заставляет людей смеяться, а потом думать. Каждой победившей команде был вручен денежный приз — банкнота в 10 триллионов зимбабвийских долларов. Полный список лауреатов Шнобелевской премии 2020 года и их невероятные исследования — в материале «360».

Лауреаты

Самая «громкая» награда 2020-го

Наверняка нет такого человека, который хоть раз в жизни не вдыхал гелий из воздушного шарика для того, чтобы просто сделать свой голос смешным. Похожее исследование принесло Шнобелевскую премию Стефану Реберу и его команде, пишет «Би-би-си». Правда, в этом случае гелий вдыхал не человек, а рептилия.

Ученые заставили самку китайского аллигатора рычать в герметичной камере, наполненной воздухом, обогащенным гелием. Исследование показало, что размер тела аллигатора действительно коррелирует с резонансами, которые они производят.

Источник фото: Improbable Research / YouTube

Психология

Шнобелевскую премию в этой области получили Миранда Джакомин и Николас Рул. Они разработали метод выявления нарциссов путем изучения их бровей.

Мир

Награду в следующей номинации получили правительства Индии и Пакистана. Их дипломаты тайком звонили друг другу в дверные звонки посреди ночи, а затем убегали, прежде чем кто-либо успевал открыть дверь.

Источник фото: Improbable Research / YouTube

Физика

Здесь награду взяли Иван Максимов и Андрей Потоцкий. Шнобелевская премия им досталась за экспериментальное определение того, что происходит с формой живого дождевого червя при вибрациях с высокой частотой.

Источник фото: Improbable Research / YouTube

Экономика

В этой области приз достался Кристоферу Уоткинсу и его коллегам за попытку количественно оценить взаимосвязь между неравенством национального дохода в разных странах и средним количеством поцелуев.

Энтомология

Как оказалось, многие ученые, которые занимаются изучением насекомых (энтомологи), боятся пауков. Соответствующие доказательства собрал Ричард Веттер. За это он и был награжден Шнобелевской премией.

Источник фото: Improbable Research / YouTube

Медицинское образование

Эта номинация получила политический окрас, глав сразу нескольких стран мира наградили Шнобелевской премией за использование пандемии коронавируса для того, чтобы научить мир тому, что политики могут оказывать более непосредственное влияние на жизнь и смерть, нежели врачи или ученые.

Так в области медицинского образования премию получили: президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Кроме них отметили лидеров еще пяти государств.

«Награда в области медицинского образования присуждена лидерам Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Белоруссии, США, Турции, России, и Туркмении за использование пандемии коронавируса для того, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи», — заявил учредитель премии Марк Абрахамс.

Материаловедение

Премия в этой области досталась группе исследователей за демонстрацию того, что ножи, изготовленные из замороженных человеческих фекалий, плохо работают.

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Шнобелевская премия была придумана американским журналом «Анналы невероятных исследований». Награду вручают за нелепые исследования или достижения в разных направлениях. В 2020 году датой проведения церемонии выбрали 17 сентября, но из-за пандемии коронавируса премия впервые прошла в онлайн-режиме. Трансляция мероприятия проходила в YouTube.