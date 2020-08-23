Москвич случайно узнал о кредите, который не брал. Его фото с паспортом попало к мошенникам

Житель Москвы Андрей Проскуряков случайно узнал, что на нем висит непогашенный кредит в размере 15 тысяч рублей. Он рассказал, что когда пришел разбираться в МТС банк, ему показали его же селфи с паспортом. В беседе с «360» Андрей уточнил, что фотографию сделал около двух лет назад для одного из сервисов каршеринга.

О непогашенном кредите Андрей узнал в приложении «Сбербанк Онлайн». Через него можно сделать запрос в бюро кредитных историй и получить информацию, какие именно кредиты человек уже взял и на какую сумму он может рассчитывать.

«Я увидел, что у меня есть мои две карты и еще одна — третья, непонятная. После этого я заказал расширенный вариант за плату. Увидел, что там есть МТС банк и кредит от 1 июня этого года», — рассказал Андрей.

После звонка в МТС банк собеседник «360» и узнал о кредите в 15 тысяч рублей. Кредит оформляется онлайн без визита в офис, подчеркнул Андрей Проскуряков. После разговора с сотрудником кол-центра мужчина отправился в офис банка.

«Там мне показали мой профайл, там было мое селфи с паспортом. Оно точно двухлетней давности. Это было еще на старой квартире, на которой я не живу с января прошлого года. И селфи сделано для какого-то из сервисов каршеринга», — уточнил собеседник «360».

Он напомнил, что пару лет назад было много небольших компаний, которые предоставляли в прокат автомобили, а сейчас уже закрылись. По мнению Андрея, его фотография утекла из одной из закрывшихся фирм.

Сейчас с Андрея Проскурякова уже сняли обязательства по кредиту.

«Я подал заявление, они сделали мою фотографию у себя в офисе. Это было в прошлое воскресенье, и во вторник или среду кредит с меня сняли», — отметил Андрей.

В блоге на сайт Truesharing Андрей опубликовал документы по своему делу.

Источник фото: Truesharing.ru/proskuryakovandrew

Кроме того, он указал на ошибки, которые совершила кредитная организация.

МТС банк при предоставлении кредита не проверил номер телефона владельца и не запросил подтверждение с сайта госуслуг, утверждает Андрей Проскуряков. Ряд банков действительно предлагает оформление кредитов по селфи с паспортом. Но фотография должна быть сделана в реальном времени, а лучше через приложение. Без возможности загрузки через галерею.

«По кредитной истории можно увидеть, что у меня и так есть кредитка с большим лимитом и что запрашиваемые 15 000 рублей никак не соотносятся с имеющимся у меня лимитом. Как минимум это должно дать повод для дополнительной проверки», — подытожил он.

В связи с ситуацией, в которую попал Андрей Проскуряков, «360» направил запрос в МТС банк, но на момент выхода материала кредитная организация не ответила.

Мошенники всегда на шаг впереди

Селфи с паспортом или водительскими правами, сканы документов — это ходовой товар на черном рынке, который легко конвертировать в деньги. Об этом «360» рассказал управляющий партнер аналитической компании Mindsmith Руслан Юсуфов.

По словам эксперта, цена снимка человека с разворотом паспорта составляет около тысячи рублей. Все это связано напрямую с утечками из компаний, которые хранят наши личные данные.

Но если банки выдают кредит удаленно, без проверки пользователя, то не исключено, что он идет на этот риск, компенсируя неполученные средства экономией на сотрудниках.

«Конверсия вырастает за счет того, что банки позволяют делать удаленно», — пояснил Руслан Юсуфов.

Однако для кредитных учреждений появляются другие вопросы: как обеспечить подтверждение личности клиента.

«Сейчас есть очень много технических средств для проверки данных пользователя, чтобы понять не мошенник ли он. Есть автоматизированные средства для проверки не подделана ли фотография, не было ли на ней изменений», — рассказал эксперт.

Кроме того, банки сейчас выстраивают процесс по минимизации рисков. Они уже наработали достаточный опыт по удаленной работе с клиентами. У каждого из тех, кто пользуется услугами кредитных организаций, есть определенный почерк.

С каких устройств заходит человек, с каких ip-адресов, из дома или офиса. Если появляется ip-адрес другой страны или неопознанное устройство, то на стороне банка в системе антифрода загорается красная лампочка Руслан Юсуфов Управляющий партнер аналитической компании Mindsmith.

Он пояснил, что это очень упрощенное объяснение, так как сама история более комплексная.

Комментируя историю Андрея эксперт заявил, что службе безопасности банка стоит обратить на нее внимание. Несмотря на то, что сумма в 15 тысяч рублей небольшая, нужно предотвратить подобные случаи. При этом он отметил, что это будет дорогой процесс, намного больше, чем недополученная банком сумма.

С одной стороны, банки хотят защитить своих пользователей, но с другой — для них этом может быть дорого, если они не вводят правильные процессы и не используют современные системы для выявления мошенников. Мошенники всегда на шаг впереди Руслан Юсуфов Управляющий партнер аналитической компании Mindsmith.

Руслан Юсуфов предложил представить, что если у каршеринга украл паспортные данные клиента, у банка информацию о том, что у него есть ипотека, у перевозчика данные о перемещении, а в социальных сетях узнали об его интересах, то в таким случае можно составить на человека полный профиль, который мошенники могут использовать совсем у других преступлениях.

«Количество утечек такое большое. Они связываются между собой в такие портреты. В будущем это может привести к непоправимым последствиям. А еще дальше, нас ждет мир, где приватность и личная жизнь станут роскошью», — подытожил эксперт.