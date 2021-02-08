Только нашли, а они уже вымирают. Новый вид китов обнаружили в Мексиканском заливе

Ученые из США выявили новый вид усатых китов в северо-восточной части Мексиканского залива. Их назвали китами Райс в честь американского биолога Дейла Райса. Сейчас в океане обитает менее ста представителей нового вида.

Новый вид был обнаружен благодаря генетическому анализу и тщательному изучению группы усатых китов в данном регионе. Киты данного вида могут весить около 30 тонн и достигать 13-метровой длины. Продолжительность жизни их пока неизвестна, но близкие к ним виды способны доживать до 60 лет.

Генетик из Национального управления океанических и атмосферных исследований США Линси Уилкокс призналась Hakai Magazine, что была удивлена, когда обнаружила неизвестный вид китов в заливе.

«Я никогда не думала, что буду описывать новый вид в своей карьере, поэтому это очень захватывающее открытие», — сказала она.

Раньше китов Райса считали одним из подвидов полосатиков Брайда, обитающих в Мексиканском заливе. При этом ученые понимали, что подвид заметно отличается. Киты Райса в основном остаются в северо-восточном углу залива и не смешиваются с китами Брайда, обитающими в Индийском, Атлантическом и Тихом океанах. Они также кормятся у морского дна, в то время как большинство китов Брайда обычно кормятся у поверхности.

И все же этих отличий было недостаточно для определения нового вида. Ученым необходимо было добыть генетические доказательства и тщательно изучить морфологию животного.

Образцы тканей у китов Райса впервые стали брать в 2000 году. В конечном итоге отобрали образцы у 36 разных особей. Сравнивая их гены с китами Брайда, ученые заметили, что получилии совсем не то, что ожидали. Для подтверждения нового вида ученые изучили скелеты китов. Черепа выявили некоторые различия в форме и размере костного материала вокруг дыхала. По словам Уилкокс, генетических и скелетных различий было достаточно, чтобы оправдать определение нового вида.

Известно, что популяция новых китов составляет менее 100 особей. Их уже внесли в список китов, находящихся под угрозой исчезновения. Обитая в Мексиканском заливе, киты сталкиваются с угрозами из-за разливов нефти, ударов судов, шума океана и попадания в рыболовные снасти. Они особенно уязвимы для ударов кораблей, потому что по ночам они часто спят прямо под поверхностью моря.

Стоит отметить, что в открытие нового вида китов нет ничего удивительного, потому что океан все еще остается одной из наименее изученных частей планеты. Ученые до сих пор не знают, сколько видов существ находится в водах. Учитывая разные методы оценок, цифры колеблются от 300 000 до двух миллионов морских видов. В 2017 году было описано 242 500 морских видов.

Как пишет The Conversation, ссылаясь на исследование 2012 года, среднее время между открытием нового вида и его описанием составляет 21 год.

Ежегодно в реестр добавляется почти 2000 новых для науки морских видов. Сюда входят виды из относительно хорошо известных групп, таких как рыбы, почти 1500 из которых были описаны за последнее десятилетие.