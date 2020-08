«Уж лучше инопланетяне, чем китайцы или русские». Американский Пентагон всерьез займется исследованием НЛО

Пентагон создал рабочую группу по исследованию… неопознанных летающих объектов. В последние годы в небе над Америкой и правда неоднократно видели НЛО. Подозревают, что это шпионы.

Чем нас еще не удивлял 2020 год? Правильно, инопланетянами. Американские власти решили это упущение исправить, поэтому Пентагон объявил о создании рабочей группы по расследованию случаев появления НЛО.

Надо сказать, что в последние годы таких случаев изрядно поднакопилось: в апреле этого года Пентагон опубликовал несколько видеозаписей, на которых видны непонятные маленькие дроны, передвигающиеся на достаточно высокой скорости.

На самом деле эти видеозаписи гуляют по интернету уже несколько лет, но только сейчас Пентагон признал их подлинность. Все они были запечатлены пилотами Военно-морских сил США. Сообщается, что две видеозаписи были записаны в 2015 году, одна — в 2004. Их предоставила частная компания To The Stars Academy of Arts & Sciences, соучредителем которой является Том Делонг — бывший фронтмен группы Blink-182, увлекшийся уфологией и поставивший себе целью доказать существование пришельцев на Земле.

Еще осенью прошлого года подлинность этих кадров подтвердили официальные представители ВМС США. При этом в ведомстве заявили, что понятия не имеют, что за объекты на этих записях. Выглядят они и правда необычно: их форма не похожа ни на один из летательных аппаратов, имеющихся в распоряжении ВМС США, летят на скорости более 220 км/ч, странно вращаются, да к тому же и против ветра.

И это еще не все. В мае прошлого года ВМС опубликовали отчеты военных, которые в 2014–2015 годах тоже, как утверждается, видели неопознанные летающие объекты. Их описания вполне схожи с тем, что можно наблюдать на видео, — неопознанные объекты двигались вопреки всяким законам физики. В связи с этим пилотам ВМС даже выдали специальную инструкцию, которая указывала, как вести себя в случае обнаружения неопознанного летающего объекта на радарах.

С 2007 по 2012 год Пентагон уже предпринимал попытку исследовать случаи с НЛО, однако к существенным результатам она не привела: программа была свернута спустя пять лет из-за того, что закончилось финансирование. Тем не менее уже в 2019 году Луис Элизондо, бывший сотрудник Пентагона, как раз руководивший этой программой, заявил, что у ведомства есть «неопровержимые доказательства, что мы во Вселенной не одиноки».

И вот теперь расследование возобновляется. Сам президент Дональд Трамп уже прокомментировал это, упомянув о Розуэлльском инциденте 1947 года — одном из самых громких случаев предполагаемого крушения НЛО. Президент не исключил возможности рассекречивания данных этого и других эпизодов с участием НЛО.

Однако американские власти обеспокоены не только возможным вторжением инопланетян, но и возможными политическими мотивами всей этой истории. Так, республиканец и председатель комитета Сената по малому бизнесу Марко Рубио уже заявил, что «было бы лучше, если бы это были пришельцы с других планет, нежели технологический скачок Китая или России». Опасения вполне обоснованы, ведь эти дроны пролетали прямо над военными базами США и могли узнать секретные данные.