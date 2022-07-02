Узбекистан затрещал от поправок Конституции. Каракалпакия захотела отделиться

В Узбекистане чуть не пошатнули власть. Беспорядки в пятницу прошли в Нукусе, столице республики Каракалпакстан. Люди вышли протестовать против поправок к Конституции, лишающих регион автономии. «360» разобрался, что там произошло.

Каракалпакский бунт

Толпы людей хлынули на улицы Нукуса 1 июля. Очевидцы поделились с «360» видео с места событий. Точная численность людей, принявших участие в несанкционированном шествии, неизвестна. Судя по кадрам, толпа внушительная.

Поводом для протестов послужили планируемые поправки в Конституцию Узбекистана, согласно которым Каракалпакия может потерять статус суверенной республики, имеющей право выйти из состава Узбекистана на основании всеобщего референдума жителей автономии.

Журналист Лолагул Каллыханова из Каракалпака обратился к международным организациям, рассказав, что митинг организовал местный адвокат и блогер Даулетмурат Тажимуратов. Каллыханова сообщил, что после появления обращения адвоката в соцсетях, по словам самого Тажимуратова, его якобы начали шантажировать силовики, распространяя видео постельных сцен, сопровождая их заголовком, что он гей. Журналист написал об этом в своем обращении, которое адресовал ОБСЕ, ООН, посольствам США, Великобритании и Германии, а также Комитету по защите прав журналистов в Нью-Йорке.

Каллыханова рассказал, что Тажимуратова «забрали». Его сестра записала аудиосообщения, что дома якобы никого нет, а пол весь в крови, окна разбиты. И вместе с братом якобы «забрали» ее несовершеннолетнего ребенка. Журналист подчеркнул, что Тажимуратов собирался организовать 5 июля мирный митинг за выход Каракалпакии из состава Узбекистана. По словам Каллыхановы, уже в пятницу по всему Нукусу стояли автобусы без номеров и ходили омоновцы с оружием.

Силовики пресекли переворот

МВД Узбекистана в субботу заявило, что преступная группа лиц в Нукусе попыталась захватить органы государственной власти. В ведомстве сообщили, что зачинщики беспорядков собрали людей на площади перед комплексом административных зданий Каракалпакии и попытались штурмовать их. Министерство внутренних дел заявило, что провокаторы пытались захватить здания, чтобы дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Узбекистане.

Правоохранители разогнали демонстрантов. В МВД заверили, что государство не допустит расшатывания ситуации и обладает всем необходимым для недопущения подобных провокаций. Объявили о задержании как организаторов беспорядков, так и участников протеста, которые пытались оказать силовикам сопротивление. В их отношении ведутся следственные действия.

Поправки подождут

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев после беспорядков решил повременить с внесением поправок в Конституцию, которые касались статуса Каракалпакии. В пресс-службе главы государства сообщили, что Мирзиеев принял такое решение исходя из того, что изменения Основного закона еще обсуждаются, а также изучив мнения самих жителей Каракалпакии.

Президент объявил о своем решении, прибыв в субботу в Нукус. Там он выступил перед депутатами Верховного совета. Мирзиеев заверил, что в отношении тех, кто попытается нарушить мир и общественную безопасность, примут строгие меры.

СМИ писали, что на время приезда Мирзиеева Нукус закрыли со всех сторон. Люди не могли попасть в город, на въезде скопилось около 20 тысяч человек. Поступали сообщения, что в Нукусе отключили интернет, а силовики с самого утра 2 июля подавляли протесты. Люди жгли шины.

Согласно решению парламента, всенародное обсуждение законопроекта, предусматривающего около 200 поправок в Конституцию от 1992 года, продолжится до 4 июля включительно, а затем обе палаты выберут дату референдума.

Вечером в субботу Мирзиеев издал указ о введении в Каракалпакии режима ЧП. Он продлится с 3 июля до 2 августа. Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов сообщил, что Мирзиеев принял такое решения из соображений безопасности жителей, для защиты их прав и свобод, а также восстановления законности и правопорядка в Каракалпакии.

Протесты не закончились

Позже в субботу вечером стало известно о новых беспорядках в Каракалпаке.

СМИ передавали, что протестующие снова пошли к здании администрации. В Telegram-каналах писали, что люди из северных районов Каракалпакии двинулись в сторону Нукуса, разрушая блок-посты по дороге. Для разгона силовики якобы применили оружие и газ.