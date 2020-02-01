Увольнения и тотальная слежка ждут людей в 2040 году. Виноват искусственный интеллект

В 2040 году искусственный интеллект станет «боссом», рабочие места сократятся на 25%, а оставшихся сотрудников ждет тотальная слежка. Так считают ученые из американского Института Брукингса. Прогноз вполне реалистичен, согласны российские эксперты — машины уже работают вместе с нами.

Уже в 2040 году, пишет издание Fаst Company, человек будет меньше работать на других людей и больше — на машину. Такой прогноз сделали исследователи из Института Брукингса. Автоматизация и искусственный интеллект сократят 25% рабочих мест в США.

Надежда на то, что прогноз не сбудется, есть. Из-за протестов американцев власти постепенно принимают регулирующие сбор данных законы. Но даже самые строгие требования уже не смогут повернуть время вспять и вернуть человечество к тому уровню приватности, который был до наступления эры интернета.

«Дорогие» люди

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман рассказал «360», что перспектива вполне реальная. В национальной лаборатории Министерства энергетики США заявили, что через 20 лет ИИ полностью заменит программистов. Такие технологии существуют уже сегодня.

К 2040 году управление британским военным флотом планируют доверить ИИ. Количество роботов в США выросло на 20% за последние пять лет. К 2030 году увеличится втрое. Adidas уже продает товары, сделанные машинами без участия человека. Около миллиона роботов трудятся на конвейерах производителя компьютерной техники Foxconn. А Nike, за счет автоматизации, хочет сократить до 500 тысяч работников в развивающихся странах.

Люди становятся все более затратными для бизнеса — им нужно платить зарплаты и пенсии, обеспечивать медицинское обслуживание и давать отпуска, а средств для этого у государств становится все меньше. Роботизация — это вынужденная необходимость в погоне за сокращением издержек и ростом производительности труда Марк Шерман

Автомат вместо человека

Разработчик робота «Федора» Владимир Белый тоже считает прогноз реалистичным, но по другой причине. Во время беседы с «360» он отметил, что людей, скорее, сократят из-за повсеместной автоматизации — алгоритмы и нейросети уже выполняют многие задачи. Возможно, через 20 лет уже появится полноценный ИИ.

«На данный момент ИИ, как такового, не существует. Это набор алгоритмов, скриптов, нейросетей и так далее. Всего, что позволяет автоматизировать работу. Но действительно, автоматами или роботизированными системами заменят профессии, которые сейчас являются утомительными, опасными, сложными и рутинными», — сказал робототехник «360».

Уволенным людям, скорее всего предложат переобучиться на какую-нибудь творческую, креативную профессию. Эта сфера для машин практически недоступна. Будет расти потребность в обслуживающих роботов специальностях и в тех, кто проконтролирует работу автоматики. А вот в том, что ИИ однажды станет «босом» эксперт усомнился. Техника может давать рекомендации, но контролирует ее работу и принимает решения — человек.

Тотальная «забота»

Оставшимся сотрудникам, подчеркивает издание, придется несладко. Алгоритмы будут контролировать их работу. Где-то для обучения устройств на замену, где-то для оптимизации производительности труда. Поэтому ИИ будут тщательно собирать данные не только о профессиональной, но и личной жизни.

Некоторые компании уже следят за сотрудниками через камеры, регистраторы и программное обеспечение. Часть работодателей объясняет это безопасностью: чтобы грузчики не получили травму, поднимая тяжести, а водители слишком долго не сидели за рулем.

Алгоритмы, которые прокладывают маршруты такси Uber, направляют шоферов, превращая их в исполнителей. Программы оценивают их производительность, скорость езды и отзывы клиентов. Сбор данных, считает эксперт в сфере грузоперевозок Сантош Санкар, не только делает езду безопаснее. Но и позволяет разработать алгоритмы, которые смогут заменить водителей.

С 2017 года власти США требуют, чтобы на коммерческие грузовики ставили электронные регистраторы ELD, которые будут следить за работой и отдыхом дальнобойщиков. Кроме того, аппараты фиксируют скорость езды, ускорения и торможения. Тем, кто передает данные о безопасном вождении, предлагают выгодные страховые тарифы.

Жизнь под контролем

Руководители других компаний говорят, что мониторинг помогает сотрудникам эффективнее использовать рабочее время. Они отслеживают количество продаж, скорость обзвона клиентов. Многие боссы используют программу Worksmart. Каждые 10 минут она делает скриншоты экранов компьютеров и вносит данные в «цифровой табель». Кто-то покупает приложение Humanyze. Оно проверяет почту, сообщения сотрудников, куда в рабочее время ходят люди и о чем они разговаривают.

Самый мощный контрольный алгоритм задействован на складах Amazon. Устройства, которыми сотрудники сканируют товары, позволяют компании следить за производительностью и устанавливать нормы. Если большинство увеличивает темп, нормы тоже растут. Работники, которые не поспевают за всеми, получают автоматические предупреждения, задания по переподготовке или увольнение.