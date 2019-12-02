Переработки и нехватка кадров. Главное об увольнении врачей из инфекционки Новочеркасска

До 28 ноября в стационарном отделении единственной инфекционной больницы Новочеркасска работали три врача. Двое из них — пенсионеры старше 70 лет — уволились по собственному желанию, третий — заведующий инфекционным отделением — написал увольнительную и ушел на больничный. Об этом сообщается на официальном сайте города Новочеркасска.

Начальник управления здравоохранения Татьяна Гудкова заявила, что увольнение завотделением инфекционной больницы было обусловлено тем, что врач устал от переработок. Администрация планирует договориться с ним после окончания срока больничного, чтобы работа инфекционки могла продолжиться хотя бы с одним врачом. Гудкова добавила, что больница давно испытывала нехватку персонала: по ее словам, для нормального функционирования необходимо семь докторов.

Заместитель начальника горздрава Новочеркасска Ольга Андрейченко рассказала, что специализация врачей-инфекционистов в принципе является редкой, а потому резерва таких специалистов в регионе нет. Чтобы привлечь персонал в приостановившую работу больницу, решили предоставить новым сотрудникам служебное жилье, а также 1 миллион рублей подъемных.

«Все оповещены о том, что есть острая нужда во врачах-инфекционистах, направлены приглашения. Все что возможно нами предпринято. Но дальше, к сожалению, не все зависит от нас. Когда люди обратятся и обратятся ли вообще, мы не знаем», — передает слова Ольги Андрейченко сайт «Ерш-Новочеркасск».

Пока же пациентов будут отправлять в другие медучреждения региона. Для этого, как сообщает администрация города, новочеркасское управление здравоохранения обратилось в Минздрав Ростовской области.

Взрослых пациентов будут направлять в больницы города Аксая и Ростова-на-Дону. «Дети с ОРЗ, пневмониями и ангинами будут госпитализироваться в детскую городскую больницу. Дети с кишечными инфекциями, менингитом и другими заболеваниями будут госпитализироваться в Аксай и ЦГБ Ростова», — сообщила Гудкова.

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Депутаты городской думы Новочеркасска оказались не в курсе происходящего в больнице. «Мы всячески пытаемся помочь инфекционной больнице: выделяем деньги на ремонт, рассматривали возможность ее переселения в отдельное новое модульное здание, вносим свои предложения по улучшению работы медучреждения, принимаем массу обращений жителей, — а происходит такое», — сказал глава города Юрий Лысенко.

Депутаты пообещали встретиться с уволившимися врачами, чтобы узнать о причинах сложившейся ситуации. Начальник отдела информационной политики и общественных отношений администрации города Ольга Луконина сообщила «360», что уволившиеся врачи отказываются комментировать ситуацию как прессе, так и администрации города.