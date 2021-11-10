В России создадут кибердружины для поиска фейков о вакцинации. В идее увидели трату денег

В Югре появятся кибердружины, которые будут искать фейковые публикации о вреде вакцинации. Информацию они будут передавать в правоохранительные органы. Однако юристы не поддержали инициативу и посоветовали направить силы на объяснение пользы прививки.

В России появятся кибердружины для поиска антипрививочников в Сети. Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что дружинники будут искать ложную информацию о вреде вакцинации на сайтах и в социальных сетях и передавать ее правоохранительным органам.

По словам Комаровой, к такому решению пришли после частых жалоб жителей региона на фейки о вакцинации в Сети. Кибердружины сформируют из волонтеров, которые работают с системой «Поиск» в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

Поможет ли кибердружина

Юристы усомнились в эффективности кибердружинников для борьбы с антиваксерами. Юрист Эдуард Шалоносов рассказал «360», что поиск фейков о вакцинации в интернете не будет простым. Он напомнил, что в закрытых чатах и спецгруппах найти такие сообщения трудно. Вместо этого, по его мнению, стоит рассказать о плюсах прививки.

Это будет не просто бесполезно, а покажет населению, что бюджетные деньги тратятся впустую Эдуард Шалоносов.

Он отметил, что для выявления фейков, скорее всего, будут использовать обычную программу для поиска ключевых слов, которой пользуются маркетологи. Однако даже по такому поиску будет сложно найти негативную информацию от противников вакцинации.

Если же ложную информацию о прививках найдут, то возникнут административные сложности. Шалоносов отметил, что в таком случае встанет вопрос о том, что необходимо делать с сайтом, где есть такая информация.

Схожее мнение выразил юрист, правозащитник Михаил Салкин. По его словам, создание цифровых дружин — это пустая трата бюджетных денег, которая, наоборот, только усугубит ситуацию с антипрививочниками.

«Чем больше на этой теме сфокусированы, тем больше люди обращают на нее внимание. Антипрививочники — это сугубо закрытое сообщество, которое верит во вред от 5G и чипирование. Но далеко не все население имеет такие взгляды», — рассказал Салкин.

Юрист также добавил, что если сейчас начнутся точечные поиски фейков от антипрививочников, то у населения будет ощущение, что ни с чем другим, кроме инакомыслия, в Сети никто не борется.

Законодательство против фейков

Тем не менее за фейки о вакцинации можно получить наказание. В России суд приговаривал блогера Антона Мысливца к 200 часам обязательных работ за фейк о вакцине от коронавируса. Жительницу Курганской области также штрафовали на 30 тысяч рублей за распространение фейков о последствиях вакцинации от коронавируса.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас рассказывал, что за распространение ложной информации о вакцинации от коронавируса и ее последствиях россиянин может получить до трех лет тюрьмы, а юридическим лицам придется оплатить штраф от 1,5 миллиона до трех миллионов рублей.

Фейковый QR-код тоже может привести к наказанию. Россиянина с подделкой могут оштрафовать на 40 тысяч рублей за нарушение установленных санитарно-эпидемиологических норм. Если же обладатель кода болел в это время ковидом, то ему грозит уголовное дело.