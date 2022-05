Автора эссе «Как убить своего мужа» Нэнси Брофи признали виновной в смерти своего мужа. Несмотря на отсутствие прямых доказательств, присяжные единодушно решили, что перед ними убийца. Мы собрали все подробности загадочного убийства в Портленде летом 2018 года.

Присяжные признали жену убийцей

В суде Портленда, штат Орегон, 25 мая 2022 года после восьмичасового совещания 12 присяжных признали 71-летнюю Нэнси Брофи виновной в том, что она застрелила своего мужа. Убийство произошло четыре года назад в Портленде.

Все время следствия пожилая женщина находится под стражей. За это время полиция так и не смогла найти другого подозреваемого, которому была бы выгодна смерть мужчины. Версию об ограблении отмели сразу: у погибшего не взяли ни часов, ни бумажника.

Нэнси Брофи утверждает, что невиновна. Мнение общества разделилось: кто-то верит женщине, кто-то уверен, что она — алчная и холоднокровная убийца. Окончательное решение по этому делу будет принято в июне.

Жертва

Утром 2 июня 2018 года профессор Оригонского кулинарного института 63-летний Дэниел Брофи пришел на службу. Мужчина пол века увлекался кулинарией и 12 лет преподавал в вузе искусство шеф-повара, писала портлендская газета «Орегонец».

Брофи знали как эксперта по морепродуктам и грибам, заядлого садовника и пчеловода. К тому же кулинар был самым активным преподавателем. Он постоянно проводил экскурсии, организовывал различные студенческие проекты и поддерживал связи с общественностью.

Источник фото: телеканал «360»

Пока профессор готовился к занятиям и стоя у раковины, наполнял ведерки со льдом, ему в спину выстрелили. Вторая пуля попала в грудь. Ученики нашли истекающего кровью Брофи на полу в классе. Спасти раненого не удалось. Так Нэнси Крэмптон Брофи стала вдовой.

Вдова и писательница

Нэнси Брофи была писательницей. На Amazon ее представляют как Нэнси «отмеченного наградами автора». Ее литературным стартом стала брошюра «Между твоим пупком и твоими коленями» об изменением нравов в отношении сексуальности в 60-е и 70-тые годы. Однако после Брофи писала лишь научно-популярные статьи и технические тексты.

Только в 2003 году писательница решилась на беллетристику. На свет появились романы с детективным оттенком о красивых мужчинах и сильных женщинах, радостях обретенной любви. Вышел даже целый «неправильный» цикл: «Неправильный муж», «Неправильный любовник», «Неправильный герой» и «Неправильный полицейский».

Источник фото: телеканал «360»

Однако куда большую известность ей принесло небольшое эссе, которое Брофи опубликовала на своем официальном сайте в 2011 году. Всего 700 слов и броское название: How To Murder Your Husband — «Как убить своего мужа».

Трактат об убийстве

В своем труде писательница давала практические рекомендации вариантов совершенного убийства, которое не сможет раскрыть полиция. Брофи перечислила возможные мотивы возможного преступления: неверность, домашнее насилие и жадность.

Развод, к которому прибегают в подобных случаях нормальны люди, показался писательнице слишком дорогой процедурой. Кроме того, она совершенно не желала делить имущество и чего-то лишаться.

Брофи также отмечала, что нужно пристально изучить все полицейские процедуры. Ведь убийство мужа должно освободить женщину, а не заточить в тюрьму. Она рекомендовала использовать оружие, которое нельзя отследить, ножи, яды или наемных убийц.

При этом писательница описывала собственную семейную жизнь как довольно спокойную: куры и индейки на заднем дворе, огород и горячая еда на столе каждый вечер, рассказывала Брофи у себя на сайте. С мужем они прожили 27 лет. Детей у них не было.

«Тех из вас, кто жаждал именно такой жизни, позвольте предостеречь. Старая пословица верна. Будьте осторожны со своими желаниями, когда боги действительно разгневаны, они исполняют наши просьбы», цитирует Брофи Cbsnews.

Главный подозреваемый

Не удивительно, что вдова кулинара скоро стала подозреваемой — американские копы тоже умеют читать. Спустя два месяца после убийства Дэниеал Брофи его вдова Нэнси Брофи была арестована 5 сентября 2018 года.

Источник фото: Управление полиции Портленда

Нельзя сказать, чтобы это было для нее неожиданностью: сосед пары Дон МакКоннелл рассказывал, что писательница довольно легко переносила смерть мужа. Вскоре после похорон она заявила, что полиция ее подозревает. Сосед подумал, что Брофи в чем-то права: ведь в детективах обычно всегда подозревают второго супруга.

Пока следователи собирали доказательства, Нэнси Брофи четыре года провела за решеткой. Она отказывалась давать признательные показания и настаивала на своей невиновности. Впрочем, прямых улик против нее действительно нет.

По версии прокурора

Одними из доказательств против Брофи стали записи с камер видеонаблюдения. На них видно, как писательница едет в сторону Оригонского кулинарного института, а через некоторое время, которого вполне хватило бы для убийства, возвращается обратно. Женщина объяснила, что это было связано с работой над книгой, писал Independent.

Хотя орудие преступления так и не было найдено, заместитель окружного прокурора округа заявил, что Брофи воспользовалась «пистолетом-призраком», собранным из разных частей. Якобы писательница купила Glock на оружейной выставке, а затвор и ствол — на eBay, а после убийства выбросила ненужные части.

Защита Брофи утверждает, что покупки были сделаны ради работы над новым романом. Тогда же были приобретены прибор ночного видения, телескоп, полицейские наручники, бинокли, художественные принадлежности, старинные стеклянные дверные ручки и замки.

Источник фото: Youtube

Еще одним аргументом следствия стали полисы страхования жизни и якобы неустойчивое финансовое положение пары в последние годы. Однако защита опровергла и этот аргумент, доказав, что внезапная смерть Дэниела Брофи никак не помогла его вдове стать богаче, кроме того, при убийстве страховку никогда не выплатят быстро.

Окончательно разобраться в уликах и решить, виновна ли Нэнси Брофи предстоит суду. Защита намерена оспаривать решение присяжных. Приговор писательнице должны вынести 13 июня 2022 года. Если ее признают убийцей, романистку ждет пожизненное лишение свободы.