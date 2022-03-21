«Путин был бы моей верой». Китайцы выступили за увеличение поддержки РФ на фоне разногласий с США

Власти Китая приняли решение удвоить помощь России, несмотря на уговоры со стороны США. По мнению ряда экспертов, таким образом страна не хочет жертвовать исторически успешным союзом с российским руководством ради солидарности с Америкой. Жители Поднебесной, в свою очередь, уверены, что американцы допускают серьезную ошибку.

Увеличение поддержки

После переговоров лидеров США и Китая последний решил не отказываться от поддержки России. Поднебесная, по данным Politico, запланировала увеличить ее вдвое.

«Сообщение от Министерства иностранных дел Китая всего за несколько часов до звонка Си Цзиньпина и Байдена показало, что любые решения, которые КНР примет в отношении украинского кризиса, вряд ли оправдают ожидания США», — пояснили в издании.

По данным СМИ, китайская сторона, «похоже, удваивает поддержку России» и выступает против усилий США, которые направлены на прекращение спецоперации на Украине. При этом Си Цзиньпин напомнил Джо Байдену о роли его страны в разжигании этого кризиса, а также о вмешательстве Америки в ситуацию вокруг Тайваня.

Нежеланная жертва

Разногласия между США и Китаем носят системный характер — независимо от того, что происходит на Украине или в какой-либо другой стране. Об этом «360» рассказал гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Они (разногласия — прим. ред.) никуда не денутся. Эти страны находятся преимущественно в сопернических отношениях друг с другом. Это экономическая конкуренция, технологии, геополитика, военно-техническая сфера, в каком-то смысле это даже идеология. Поэтому, конечно, Пекин исходит из того, что противостояние будет продолжаться и смысла солидаризироваться нет», — отметил Кортунов.

Сотрудничество с Россией для Китая имеет большое значение, пояснил политолог. Исторически партнерство этих стран в самых разных сферах становится все более тесным.

«Конечно, жертвовать этим Китаю не хотелось», — подчеркнул Кортунов.

Более того, он напомнил, что под санкциями находится не только Россия, но и Китай, поэтому позиции этих стран в отношении действий руководства США если не совпадают, то как минимум очень близки.

«Солидарность с Москвой касается преимущественно России и Запада, в меньше степени — России и Украины, так как у Китая хорошие отношения с Украиной. Китай осуждает политику США и расширение НАТО на восток, но при этом выступает за урегулирование конфликта мирными средствами», — отметил Кортунов.

Российская провинция

Китай усиливает поддержку России «благодаря давлению США», уверен гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. По его словам, американская сторона демонстрирует то, как вела бы себя с Китаем, если бы не было союза между китайскими и российскими властями.

«Китай представляет собой экономическую мощь, а мы — военно-политическую. И чем больше американцы давят на него, тем меньше китайцы хотят оставаться с ними один на один», — пояснил Журавлев.

Он подчеркнул, что для Китая Украина — не великое государство, которое представляет какую-то ценность, чтобы защищать его. Для китайцев это скорее одна из российских провинций, которая предположила, что является самостоятельным государством, и начала вести себя неразумно.

«Совершенно другое восприятие вообще геополитической картины мира, нежели на Западе. Китаю нужен союз с Россией и не нужен с США. Но если бы американцы банально не хамили Китаю, может быть, у них появился бы шанс уговорить китайцев как минимум не торопиться с поддержкой России. Но они себе этого шанса не дали», — отметил Журавлев.

Величайший стратег века

То, насколько положительно китайцы настроены по отношению к России и ее президенту, отметило даже американское издание The New York Times. По данным газеты, если Владимир Путин ищет международной поддержки и одобрения «вторжения на Украину», он может обратиться к китайским пользователям Сети.

Они в кратчайшие сроки перевели обращение президента России, после чего назвали его «Путиным Великим», «лучшим наследием бывшего Советского Союза» и «величайшим стратегом этого века». Многие писали, что были тронуты до слез выступлением политика.

«Если бы я был русским, Путин был бы моей верой, моим светом», — написал jinyujiyiliangxiaokou, пользователь платформы Weibo.

Не отстают от интернет-пользователей и китайские СМИ. К примеру, издание South China Morning Post опубликовало материал, где обозреватель Алекс Ло заявил: США совершают масштабные ошибки и, таким образом, проигрывают России. Более того, по словам журналиста, Путина в РФ поддерживает больше граждан, чем Джо Байдена в США.

«Американские избиратели, которые сталкиваются со значительным ростом цен на продукты и бензин, скорее откажутся от Байдена», — пояснил Ло.

Он добавил, что считает стратегию США в отношениях с Китаем неверной. По мнению обозревателя, американцы слишком поздно осознали «глобальную стратегическую ошибку». Теперь они пытаются внести раскол в сотрудничество между Россией, Китаем и Ираном.

Китайское информационное агентство Xinhua, в свою очередь, освещает ситуацию на Украине максимально сухо, без эмоций — в отличие от западных СМИ. К примеру, у издания есть новостная сводка происходящего на территории Украины, выходят и новости, в том числе о биологическом оружии и переговорах. Однако они — максимально объективны.