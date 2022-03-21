«Путин был бы моей верой». Китайцы выступили за увеличение поддержки РФ на фоне разногласий с США
Почему власти Китая решили удвоить поддержку России
Власти Китая приняли решение удвоить помощь России, несмотря на уговоры со стороны США. По мнению ряда экспертов, таким образом страна не хочет жертвовать исторически успешным союзом с российским руководством ради солидарности с Америкой. Жители Поднебесной, в свою очередь, уверены, что американцы допускают серьезную ошибку.
Увеличение поддержки
После переговоров лидеров США и Китая последний решил не отказываться от поддержки России. Поднебесная, по данным Politico, запланировала увеличить ее вдвое.
«Сообщение от Министерства иностранных дел Китая всего за несколько часов до звонка Си Цзиньпина и Байдена показало, что любые решения, которые КНР примет в отношении украинского кризиса, вряд ли оправдают ожидания США», — пояснили в издании.
По данным СМИ, китайская сторона, «похоже, удваивает поддержку России» и выступает против усилий США, которые направлены на прекращение спецоперации на Украине. При этом Си Цзиньпин напомнил Джо Байдену о роли его страны в разжигании этого кризиса, а также о вмешательстве Америки в ситуацию вокруг Тайваня.
Нежеланная жертва
Разногласия между США и Китаем носят системный характер — независимо от того, что происходит на Украине или в какой-либо другой стране. Об этом «360» рассказал гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
«Они (разногласия — прим. ред.) никуда не денутся. Эти страны находятся преимущественно в сопернических отношениях друг с другом. Это экономическая конкуренция, технологии, геополитика, военно-техническая сфера, в каком-то смысле это даже идеология. Поэтому, конечно, Пекин исходит из того, что противостояние будет продолжаться и смысла солидаризироваться нет», — отметил Кортунов.
Сотрудничество с Россией для Китая имеет большое значение, пояснил политолог. Исторически партнерство этих стран в самых разных сферах становится все более тесным.
«Конечно, жертвовать этим Китаю не хотелось», — подчеркнул Кортунов.
Более того, он напомнил, что под санкциями находится не только Россия, но и Китай, поэтому позиции этих стран в отношении действий руководства США если не совпадают, то как минимум очень близки.
«Солидарность с Москвой касается преимущественно России и Запада, в меньше степени — России и Украины, так как у Китая хорошие отношения с Украиной. Китай осуждает политику США и расширение НАТО на восток, но при этом выступает за урегулирование конфликта мирными средствами», — отметил Кортунов.
Российская провинция
Китай усиливает поддержку России «благодаря давлению США», уверен гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. По его словам, американская сторона демонстрирует то, как вела бы себя с Китаем, если бы не было союза между китайскими и российскими властями.
«Китай представляет собой экономическую мощь, а мы — военно-политическую. И чем больше американцы давят на него, тем меньше китайцы хотят оставаться с ними один на один», — пояснил Журавлев.
Он подчеркнул, что для Китая Украина — не великое государство, которое представляет какую-то ценность, чтобы защищать его. Для китайцев это скорее одна из российских провинций, которая предположила, что является самостоятельным государством, и начала вести себя неразумно.
«Совершенно другое восприятие вообще геополитической картины мира, нежели на Западе. Китаю нужен союз с Россией и не нужен с США. Но если бы американцы банально не хамили Китаю, может быть, у них появился бы шанс уговорить китайцев как минимум не торопиться с поддержкой России. Но они себе этого шанса не дали», — отметил Журавлев.
Величайший стратег века
То, насколько положительно китайцы настроены по отношению к России и ее президенту, отметило даже американское издание The New York Times. По данным газеты, если Владимир Путин ищет международной поддержки и одобрения «вторжения на Украину», он может обратиться к китайским пользователям Сети.
Они в кратчайшие сроки перевели обращение президента России, после чего назвали его «Путиным Великим», «лучшим наследием бывшего Советского Союза» и «величайшим стратегом этого века». Многие писали, что были тронуты до слез выступлением политика.
«Если бы я был русским, Путин был бы моей верой, моим светом», — написал jinyujiyiliangxiaokou, пользователь платформы Weibo.
Не отстают от интернет-пользователей и китайские СМИ. К примеру, издание South China Morning Post опубликовало материал, где обозреватель Алекс Ло заявил: США совершают масштабные ошибки и, таким образом, проигрывают России. Более того, по словам журналиста, Путина в РФ поддерживает больше граждан, чем Джо Байдена в США.
«Американские избиратели, которые сталкиваются со значительным ростом цен на продукты и бензин, скорее откажутся от Байдена», — пояснил Ло.
Он добавил, что считает стратегию США в отношениях с Китаем неверной. По мнению обозревателя, американцы слишком поздно осознали «глобальную стратегическую ошибку». Теперь они пытаются внести раскол в сотрудничество между Россией, Китаем и Ираном.
Китайское информационное агентство Xinhua, в свою очередь, освещает ситуацию на Украине максимально сухо, без эмоций — в отличие от западных СМИ. К примеру, у издания есть новостная сводка происходящего на территории Украины, выходят и новости, в том числе о биологическом оружии и переговорах. Однако они — максимально объективны.