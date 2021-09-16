Резкое увеличение озоновой дыры не беспокоит ученых. Они помнят панику с холодильниками

Озоновая дыра над Антарктидой расширилась до небывалых размеров и стала больше самого континента. Ученые считают, что это естественный процесс — дыра будет то увеличиваться, то уменьшаться. Но как она повлияет на людей?

В 1994 году ООН провозгласила 16 сентября Международным днем охраны озонового слоя. Как раз к этой дате ученые сообщили, что озоновая дыра над Южным полюсом начала расти. Не исключено, что она станет самой большой за всю историю наблюдений, ведь дыра продолжает увеличиваться.

Озоновый слой над Антарктикой делается тоньше каждый год с августа по октябрь, растет и озоновая дыра. Самого большого размера она достигает с середины сентября по середину октября. Предыдущий рекорд роста относится к октябрю 2020 года: озоновая дыра разрослась на 24 миллиона квадратных километров.

Специалисты предполагали, что в 2021 году дыра будет по крайней мере такого же размера, как в прошлом, но она продолжает расти. По каким причинам это происходит, неизвестно. Размеры дыры уже превысили размеры Антарктиды.

Проблемы с озоновым слоем

Озоновый слой — часть стратосферы на высоте от 20 до 40 километров с наибольшим содержанием озона. Его концентрация составляет от двух до восьми частей на миллион. Озоновый слой защищает Землю от ультрафиолетовых лучей и поглощает от 97 до 99% солнечного излучения.

Озоновой дырой назвали локальное падение концентрации озона в озоновом слое Земли. В 80-е годы прошлого столетия некоторые ученые посчитали, что основными разрушителями озона были фреоны, что привело к переоборудованию большинства холодильных установок в мире.

В 1987 году был подписан Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, — международный документ, в котором стороны обязались снять с производства некоторые химические вещества, которые, по мнению исследователей того времени, разрушали озоновый слой.

Россиянам ничего не грозит

Директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова Игорь Мохов рассказал «360», что ученые ожидали уменьшения роста озоновой дыры в последние десятилетия. То, что надежды не оправдались, связано как с естественными, так и с антропогенными факторами, например, с потеплением климата.

«Потепление идет внизу, а стратосфера у нас выхолаживается, и это дополнительный риск формирования озоновых дыр, в Антарктиде в частности. Они формируются не только в Южном полушарии, но и в Северном, но гораздо меньше, конечно, и не столь протяженные и глубокие, как в Антарктиде», — сказал Мохов.

Он уточнил, что влияние озоновой дыры могут ощутить на себе жители Южного полушария, например, австралийцы. В 2011 году в Арктике была довольно значительная озоновая дыра, а в 2016 году из-за особенностей циркуляции воздуха и атмосферного блокирования мини-озоновые дыры появлялись над Сибирью. Но они не идут ни в какое сравнение с дырой в Антарктике.

«Еще одна мини-озоновая дыра была во время аномального лета 2010 года на европейской территории России. Такие особенности циркуляции приводят к перераспределению озона, но, конечно, не на таком уровне и не на таком низком фоне, как в Антарктике. У нас фон общего содержания озона гораздо более высокий», — успокоил ученый.

Природный процесс

Кандидат географических наук, полярник и участник десятков экспедиций в Арктику и Антарктиду Николай Осокин рассказал «360», что уже давно доказано — фреоны не влияют на озоновый слой. Дело вовсе не в холодильниках.

«Дело в том, что люди начали достаточно подробно изучать изменения озона в атмосфере в 70-е годы прошлого века. Так совпало, что как раз в это время количество озона в районе Антарктиды стало уменьшаться. Началась большая кампания о том, что фреон может привести к тому, что может погибнуть все человечество», — напомнил Осокин.

Он рассказал, что тогда начали очень быстро менять технологию производства холодильных установок. И кто-то на этом, конечно, хорошо заработал. Лишь спустя немало времени выяснилось, что явления не связаны. Но не исключено, что кто-то начнет панику из-за уменьшения озоновой дыры и также сможет на этом обогатиться.

«Многолетние наблюдения помогли выяснить, что это природный процесс, который связан с солнечной активностью и другими факторами, не связанными напрямую с деятельностью человека. Без его влияния, повинуясь природным аспектам, озоновая дыра растет и становится меньше», — сказал Осокин.

Эксперт еще раз подчеркнул, что это нормальный природный процесс. Люди не знали, что такая изменчивость имеет место, из-за отсутствия длительных наблюдений. Дыра стягивается и расширяется довольно регулярно. Она не слишком влияет на людей, поскольку в Антарктиде их почти нет.