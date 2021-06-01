Подменили паспорт по почте и увели квартиру. Московского пенсионера обманули по хитрой схеме

В Москве мошенники продали квартиру пенсионера Шалвы Асатурова. Родственники узнали о сделке случайно. Оказалось, что хитрые дельцы подменили паспорт пенсионера по почте и использовали, чтобы переоформить жилье.

Шалва Леванович ругает себя и не может объяснить, зачем расписался в документах незнакомцев. В бумаги он даже не всматривался. Гости заверили, что они из ЖЭКа и им нужна подпись. Доверчивый 87-летний пенсионер и не предполагал, что в тот момент лишается своей квартиры в Москве.

«Это сверхциничное преступление. Вот за это надо, я человек гуманный, но за это надо приговаривать к смертной казни», — сказал адвокат Шалвы Асатурова Анатолий Пчелинцев.

Обман вскрылся случайно

Пенсионер в квартире живет один, на улицу выходит редко. Его жена в начале 2000-х погибла в автокатастрофе, а спустя несколько лет скончалась родная дочь. После тяжелых потерь Асатуров взвалил на себя воспитание двух внучек. Сегодня девочки уже выросли, живут отдельно, несколько раз в неделю приезжают в гости. Новость о том, что дедушка лишился заработанной квартиры, для них стала неожиданностью.

«Мне позвонил управдом, Ольга Евстигнеевна, которая знает меня с детства. И спросила, что случилось с нашей квартирой. У меня был встречный вопрос: в каком плане, что с ней случилось? И она сказала, что ей пришла бумага из Росреестра, в которой говорится, что льгота отменена, потому что дедушка не является собственником своей же квартиры», — рассказала «360» внучка Шалвы Левановича Мария Гусева.

Если бы не управдом, о сделке никто бы не узнал. Ее смутила неожиданная смена собственника, ведь с пенсионером она хорошо знакома.

«Для меня это был шок, потому что Шалва Леванович ни при каких обстоятельствах продавать квартиру не мог. Мне прислали файл с собственностью, и я увидела, что еще 3 апреля квартира, принадлежавшая Шалве Левановичу, была зарегистрирована на другого человека», — рассказала председатель ЖСК «Чертаново-12» Ольга Кубышкина.

Работали несколько месяцев

Пенсионера обрабатывали не один месяц. И получение подписи обманным путем в документах — лишь верхушка айсберга. Выяснилось, что у Шалвы Левановича на руках поддельный паспорт. Настоящий он оставил в своем почтовом ящике — как было написано в извещении, которое он нашел среди газет. Пенсионеру обещали заменить документ по почте. Он сделал все по инструкции. В результате его паспорт оказался у мошенников. Обратно в почтовый ящик они подкинули подделку, а подлинником воспользовались, чтобы продать квартиру.

«До сегодняшнего дня дело уголовное не возбудили, хотя, с моей точки зрения, состав преступления [по статье] „Мошенничество в особо крупном размере“ очевиден. Есть видеозапись мошенников, которые заходят в жилой дом, их можно найти», — рассказал адвокат пенсионера.

С момента подачи заявления о мошенничестве в полицию прошел почти месяц, но до сих пор идет проверка. А мошенники после завладения квартирой успели ее перепродать. Люди, приходившие к пенсионеру за подписью, попали на записи камер наблюдения, установленных в подъезде. Это дает надежду, что их все-таки найдут.

«Так цинично обобрать такого человека — просто недопустимо. Эти люди должны быть найдены и наказаны», — уверена Ольга Кубышкина.