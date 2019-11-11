Уважение к традициям или наглость? Наследную принцессу Швеции раскритиковали за хиджаб

Наследная принцесса Королевства Швеции Виктория во время поездки в Боснию и Герцеговину со своим супругом надела хиджаб перед визитом в одну из мечетей. Это вызвало бурю критики в Сети. Около половины жителей посещаемой страны — мусульмане. Политолог из Турции Джейлан Озгюль объяснила «360» поступок принцессы.

Источник фото: Holger Motzkau

Кто-то был возмущен выбором наряда принцессы, которую крестили в Королевской Церкви Швеции. «Она думает, что это просто модный платок», — прокомментировала головной убор Виктории пользователь Twitter Lana.

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Некоторые наоборот — сочли такой реверанс в сторону мусульман предательством собственного народа: «Такое горькое предательство ее народа и белых рас Европы. Это от принцессы, чья обязанность защищать свой народ от вторжения», — написал Jack Callcott. lk36G посоветовал держать Викторию «подальше от трона», а Champion — и вовсе депортировать в Афганистан.

При этом были и те, кто вступился за принцессу, напомнив, что это было в рамках ее работы. «А что ей надо было сделать, отказаться посещать мечеть?» — поинтересовался Axel. «Во время поездки она посещала мечеть и православную церковь. Это часть ее работы. На ней был платок как в мечети, так и в церкви. Так следует делать», — отметила Angelica J, добавив, что носила Виктория хиджаб лищь короткое время, а хорошие отношения с другими странами очень нужны государству принцессы.

Это скорее вопрос традиций, чем вопрос веры. Именно уважение к традициями и хотела выразить Виктория. Так считает политолог из Турции Джейлан Озгюль.

«Например в Турции, более предосудительно, если вы носите хиджаб, ненавидя саму идею покрыть волосы, в то время как в Иране, являетесь ли вы мусульманином или нет, разделяете идею носить хиджаб или нет, его ношение предусмотрено законодательно», — отметила политолог.

Озгюль пояснила, что некоторые мусульманские страны предпочитают, чтобы их гости перенимали поведение той страны, в которую прибыли, в то время как большинство жителей той же Турции привержены тому, чтобы гости чувствовали себя комфортно в привычном им обличии. По словам собеседника «360», раньше наличие платка на голове для женщины другой религии было не обязательным в мечетях Турции. И скорее всего, к такой практике вернутся.