Три крупные аварии произошли в разных частях России. Водителей ждут метель и туман

Несколько серьезных аварий произошло утром 21 января. Автобус врезался в кинотеатр в Электростали, три человека погибли в ДТП в Оренбуржье, шесть машин столкнулось в Санкт-Петербурге. Не последнюю роль в многочисленных ДТП играют и сложные погодные условия.

Смертельная авария под Оренбургом

Микроавтобус Ford Transit и Kia Cerato столкнулись на 26-м километре объездной дороги Оренбурга, в районе поселка Заречье. Три человека погибли. Это мужчина, женщина и ребенок. Они ехали в Кiа.

Источник фото: группа «Оренбург ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте»

По предварительной информации, легковушку занесло. Из-за этого она выехала на встречную полосу. В итоге иномарка столкнулась с микроавтобусом. Удар пришелся на пассажирские места в Кiа. В Ford Transit находились три человека, никто из них не пострадал. Обстоятельства случившегося уточняются.

Автобус въехал в кинотеатр в Электростали

Пассажирский автобус в четверг, в 08:10, врезался в здание кинотеатра «Современник» на улице Тевосяна в Электростали. По уточненным данным Минздрава Московской области, восемь человек пострадали. У одного из них перелом, у троих — сильные ушибы, у остальные — легкие.

Всего в салоне находились 20 человек. Сейчас на месте продолжают работать семь бригад скорой помощи и правоохранители.

Согласно предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением. В «Мострансавто» уточнили, что водитель начал останавливаться перед нерегулируемым пешеходным переходом, но потерял управление.

Все причины и обстоятельства продолжают выяснять. Прокуратура Московской области уже начала проверку.

Массовая авария в Санкт-Петербурге

Около 06:00 в Калининском районе Санкт-Петербурга, на пересечении Гражданского проспекта и улицы Гидротехников, легковой автомобиль врезался в пять машин, которые стояли на светофоре. Об этом сообщил сайт 78.ru.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Из ДТП утром образовалась почти километровая пробка от места аварии до проспекта Науки.

Источник фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»/«ВКонтакте»

Прогноз погоды на ближайшие дни

Плохие погодные условия нередко бывают причиной аварий. Особенно это актуально для зимы, когда водители теряют управление при гололедице или плохой видимости. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о том, что 21 января в московском регионе будет метель. Это значит, что автомобилистам нужно быть крайне осторожными на дорогах.

«Снег пошел в отдельных районах, он будет в течение дня усиливаться. Выпадет до трех сантиметров снежного покрова», — сказал он в беседе с «360».

Снег и метель ожидаются в четверг, с 11:00 до 19:00. А с ними — туман.

«Это осложнит дорожную ситуацию. Кратковременное ухудшение видимости до километра, полутора километров. Поздним вечером — небольшая передышка, а к ночи осадки сойдут практически на нет. Поступит первая порция влажного атлантического воздуха. Она спровоцирует конденсацию водяного пара и местами дымку, туман с ухудшением видимости до 500 метров», — сказал Тишковец.

Уже в пятницу в столице и Подмосковье потеплеет до +1 градуса.

«При таких околонулевых температурах всегда есть риск, что где-то будет скользко, где-то будет гололедица», — добавил метеоролог.

Утром в Москве зафиксированы шестибалльные пробки. Пресс-служба столичного департамента транспорта предупредила в своем Telegram-канале о том, что вечером ситуация только ухудшится. Вечером ожидаются пробки в семь-восемь баллов.