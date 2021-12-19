Утопленница или жертва? Смерть дочери актера Конкина до сих пор остается загадкой

Заседание суда по делу о гибели дочери актера Владимира Конкина пройдет 20 декабря. Обстоятельства гибели Софии Конкиной, умершей больше года назад, до сих пор остаются загадкой. На скамье подсудимых — владелица фитнес-клуба, в бассейне которого утонула девушка. Хронология дела — в разборе «360».

Признаки утопления

Жизнь дочери актера Владимира Конкина, известного по фильмам «Как закалялась сталь» и «Место встречи изменить нельзя», оборвалась прошлой осенью. В ночь на 24 сентября 2020 года Софию Конкину доставили в реанимацию ГКБ имени Боткина с признаками утопления. Благодаря усилиям врачей девушка начала дышать, но им не удалось ее спасти. Той же ночью она скончалась. Софии Конкиной было 32 года. У нее осталась дочь, которой на тот момент было 11 лет.

Алкоголь и снотворное?

Что стало причиной падения Конкиной в воду и при каких обстоятельствах это произошло, все еще остается загадкой. Племянница Софии говорила, что у ее тети отказало сердце. СМИ писали, что у Софьи якобы отказали почки и что она долго лежала на дне. Сообщалось, что девушку вытаскивали из воды сотрудники фитнес-центра и посетители, которые оказали ей первую помощь.

Родные Софии утверждали, что у нее не было хронических заболеваний. По их рассказам, Конкина отлично умела плавать. Сам актер заявлял, что семья считает случившееся убийством. И результаты вскрытия показали, что она умерла в результате утопления. Никаких травм на ее теле не обнаружили, писали СМИ.

При этом сообщалось, что в организме умершей якобы нашли спиртное и снотворное. В моче содержалось 2,96 промилле алкоголя, а в крови — 2,25. Специалисты также отмечали, что седативный препарат, предположительно, обнаруженный в организме девушки, людям в состоянии алкогольного опьянения категорически запрещено употреблять. Но адвокат Юлия Нитченко опровергла сообщения об алкоголе и снотворном, назвав это слухами и указав, что данная информация не официальная.

Слухи об алкоголе подкреплялись записью с камеры в одном из магазинов, где незадолго до смерти Конкиной заметили девушку, похожую на нее. На выходе она держала в руках бутылку вина.

Кто виноват?

Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека». Спустя год после произошедшего стало известно, что обвинение предъявили Анне Андриановой, владелице московского фитнес-центра «Джамп-клуб», в бассейне которого утонула дочь артиста.

Андриановой назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий. Вину она не признала. Недавно ей продлили меру пресечения до 22 мая 2022 года.

В самом фитнес-центре не торопились комментировать произошедшее и заявляли, что в зале, где это случилось, не было камер наблюдения. Но позже в Сети появились ролики, которые опровергли это.

Адвокат семьи погибшей отмечал и подозрительное поведение сожителя Конкиной, который в ту роковую ночь находился дома и якобы совсем не беспокоился о том, где пропадает его девушка. В СМИ утекло видео, снятое Софией перед смертью в фитнес-клубе. На кадрах она танцевала перед зеркалом. А перед походом в бассейн она жаловалась подруге на возлюбленного, заявив, что собирается от него съехать. Появились и скриншоты переписки, в которой София ругалась с молодым человеком.

Родственники Конкиной провели собственное расследование. Они выяснили, что жених Софии общался с ее первым мужем Русланом Подгорным, который находился в федеральном розыске. Адвокат семьи актера Юлия Нитченко рассказывала, что в 2001 году Подгорный якобы пытался переписать на себя квартиру актера, когда тот лежал в больнице.