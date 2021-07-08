Подростки признались, что утопили двух бездомных в Рязани. Исправление маловероятно даже в тюрьме

Рязанские полицейские задержали двух подростков, подозреваемых в убийстве. По версии следствия, школьники избили двоих бездомным, а затем утопили их в пруду. Во время допроса молодые люди во всем признались. По словам соседей, у них и раньше были проблемы с законом. Родители не воспитали их должны образом, но исправить это уже можно только страхом наказания, считает психолог.

Тела двух бездомных мужчин нашли 6 июля. Они плавали в водоеме между улицами Чернышевского и Голечинской. Правоохранители увидели на трупах признаки насильственной смерти. В связи с этим следователи завели уголовное дело об убийстве и приступили к расследованию.

«Установлено, что к совершению преступления причастны двое рязанцев 17 и 16 лет. 5 июля 2021 года подростки избили, а затем столкнули в воду двух мужчин без определенного места жительства», — сообщила пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Полицейские уже задержали подозреваемых, которые во время допроса во всем признались. Сейчас решается вопрос о заключении подростков под стражу. Следователи назначили необходимые экспертизы и занимаются сбором доказательств преступления. Проверку также организовала и областная прокуратура.

«Организована проверка исполнения органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних соблюдения требований законодательства при организации и проведении индивидуальной профилактической работы с подростками», — заявила пресс-служба надзорного ведомства.

В прокуратуре уточнили, что подозреваемые состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Что известно о подростках?

В убийстве бездомных подозреваются подростки 16 и 17 лет. Первый живет на улице Нахимова и находится на домашнем обучении. Как утверждают соседи, подросток вырос в неблагополучной семье и бывали случаи, когда он воровал велосипеды.

«У него с головой проблемы были. Он говорил, что у него справка есть», — рассказал «360» один из соседей молодого человека.

Еще один мужчина отметил, что парень жил с бабушкой и неоднократно хулиганил.

«Вызывали полицию из-за него. Мне замки тоже ломал в машине, наверное, хотел магнитолу забрать. Мы этот конфликт решили с его матерью. Я не стал писать на него заявление. <…> Он у двух машин замки сковырнул. Его с другом соседка увидела и спугнула их», — поделился Андрей Д.

По его словам, он поменял замки и попросил женщину поговорить со своим сыном, чтобы тот больше не делал подобного. Сосед добавил, что мать подростка давно разошлась с его отцом. Сначала мужчина приезжал к семье, а затем перестал.

Соседка Елена М. пояснила, что женщина второй раз вышла замуж и родила ребенка. После этого подросток стал жить с бабушкой, а его мать — с новым мужем. При этом женщина не поверила, что школьник мог пойти на убийство.

«Хулиганят, бутылки могут сверху бросить, но так, чтобы убить человека, это нет», — заявила она.

Вторым подозреваемым в убийстве стал 17-летний парень. Он живет на улице Чернышевского вместе с родителями. По словам соседки Елены А., семья переехала весной 2020 года после смерти бабушки подростка.

«Музыку он слушал. Я с ночи приходила и говорила ему потише сделать. Такой он своеобразный подросток. Он, я думаю, упущенный мальчик. <…> Семья пьющая. Бывают у них периоды запоев. Мама из детского дома, у нее тоже пьющие родители были. Там наследственность плохая», — подчеркнула женщина.

Елена рассказала, что дома подростка не контролируют. Более того, родители вместе с сыном пью пиво и курят сигареты, утверждает она. Когда-то давно мать школьника говорила соседке, что ее сын избил женщину. Тогда семье пришлось разбираться с правоохранителями.

«Удовольствие от чужого страдания»

В случае с молодыми людьми речь идет не об агрессии в адрес бездомных, а о жестокости в отношении беззащитных. Об этом «360» заявила старший клинический психолог Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков депздрава Москвы Ольга Серебровская.

«Конечно, здесь уже нельзя говорить ни детских шалостях, ни о проблемах подросткового возраста — это уже сложившиеся личности, у которых не только нравственная сторона развита слабо, но и отсутствует достаточный уровень эмоционального развития», — пояснила она.

Такие люди полностью уверены в своей безнаказанности. За жестокостью обычно стоит нарушение, называемое эмоциональным уплощением. То есть человек в принципе не способен испытывать сострадание, сочувствие и эмпатию.

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«Это вариант патологии, которая в детстве проявляется такими поведенческими актами, которые взрослые трактуют как шалости и проделки, не понимая, что идет по нарастающей эта агрессии. И в любой ситуации, где нет возмездия, она будет проявляться», — отметила психолог.

При этом она добавила, что эта болезнь не говорит о недееспособности человека и не освобождает его от ответственности. Нарушение сопровождается получением удовольствия от чужого страдания.

«Это такое извращенное удовольствие, то есть не только сужение регистра, но и искажение тех эмоций, которые сохранились: эмоция удовольствия сохранена, но она искажена. Удовольствие от созидания человек не испытывает, а от разрушения и чужой боли испытывает», — подчеркнула Серебровская.

Психолог считает, что подростков может исправить тюрьма только в том случае, если они осознают неизбежность наказания. Перевоспитать или переубедить таких людей невозможно, но можно держать под страхом, что им сделают так же плохо. Серебровская отметила, что это является единственным способом регулирования их поведения.