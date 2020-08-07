«2020 точно убьет нас». Сезон дождей утопил Мумбаи

С июня по сентябрь в Индию приходят муссоны или сезон дождей — в 2020 году (почему-то уже ожидаемо) он превратился в настоящую катастрофу для жителей Мумбаи. Город достаточно плотно застроен, там узкие улочки, которые из-за отсутствия ливневок, мгновенно заполнились водой.

В некоторых районах города уровень воды поднялся до 1,5 метра, а течение такое сильное, что людей просто сносит с ног.

В Сети появился ролик, на котором молодой человек бросился в самую пучину этой импровизированной реки, чтобы спасти ребенка лет трех. Мальчик еще дышал и был совершенно голым. Как он оказался в воде без одежды неизвестно.

Видео: Twitter

Из-за ураганного ветра деревья падают на прохожих или на провода. Опасность в том, что на путях слишком много воды, и если провода упадут, это плохо кончится для тех, кто не успел подняться на возвышенность.

Видео: Twitter

Мумбаи один из крупнейших городов Индии с населенеием (по официальной переписи) более 18 миллионов человек. Многие люди живут в трущобах и подобные потопы грозят смыть их хлипкие «картонные» дома. Особенно, когда потоки воды двигаются с такой скоростью.

Видео: Twitter

Вода проникает всюду, в некоторых домах (чуть побогаче по меркам Мумбаи) на окнах стоит только решетка, стекол нет. Это становится реальной проблемой, когда уровень воды поднимается выше полутора метров.

Видео: Twitter

Наводнения, вызванные проливными дождями в Мумбаи, усугубили беды жителей, которые уже понесли основную тяжесть пандемии коронавируса, сообщило агентство Reuters.

Вода размыла опоры мостов из-за чего дорожное покрытие пошло трещинами.

Власти города призывают жителей пока оставаться дома, не уходить далеко от места жительства. Впрочем при таком количестве людей, соблюдать это правило могут далеко не все.

А так выглядит морское побережье.

Меньше всех наводнение беспокоит детей. Они катаются на матрасах по бурным потокам прямо в центре оживленных трасс, прыгают с затопленных автобусов и, кажется, совсем не беспокоятся подхватить какое-нибудь инфескионное заболевание. Не говоря уж о коронавирусе.

В комментариях к роликам шутят, что 2020-й год хочет просто изжить человечество. «Но индийские дети останутся — они бессмертны», добавляют пользователи.

А если даже кто-то и получит серьезную лихорадку или заражение, врядли ему окажут качественную медицинскую помощь. Потому что госпитали в Мумбаи выглядят сейчас примерно так: