Утонувшие машины засняли в Душанбе. Город оказался не готов к ливням

В Душанбе часть дорог затопило из-за проливных дождей. Автомобилисты застряли в воде и начали делиться видео потопа в социальных сетях.

Вместо майского тепла в Таджикистане начались проливные дожди. Если на севере республики сели повреждают сельскохозяйственные угодья, то в Душанбе затопило дороги.

Автомобилисты оказались буквально в водной ловушке у моста в районе аэропорта Душанбе и начали делиться видео и фотографиями потопа в социальных сетях. И, хотя воду из столицы стали откачивать, синоптики советуют не радоваться раньше времени.

Некоторые водители и их пассажиры, попав в водяную ловушку, вылезали из машин и забирались на крыши, ожидая помощи.

В ближайшие дни в Таджикистане ожидаются грозы и дожди, а в некоторых районах страны даже усилится ветер.

В свою очередь спасатели предупреждают, что обильные осадки могут вызвать сход селей в предгорных и горных районах страны. В реках может увеличиться уровень воды.