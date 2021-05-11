Утонувшие машины засняли в Душанбе. Город оказался не готов к ливням
В Душанбе часть дорог затопило из-за проливных дождей. Автомобилисты застряли в воде и начали делиться видео потопа в социальных сетях.
Вместо майского тепла в Таджикистане начались проливные дожди. Если на севере республики сели повреждают сельскохозяйственные угодья, то в Душанбе затопило дороги.
Автомобилисты оказались буквально в водной ловушке у моста в районе аэропорта Душанбе и начали делиться видео и фотографиями потопа в социальных сетях. И, хотя воду из столицы стали откачивать, синоптики советуют не радоваться раньше времени.
Некоторые водители и их пассажиры, попав в водяную ловушку, вылезали из машин и забирались на крыши, ожидая помощи.
В ближайшие дни в Таджикистане ожидаются грозы и дожди, а в некоторых районах страны даже усилится ветер.
В свою очередь спасатели предупреждают, что обильные осадки могут вызвать сход селей в предгорных и горных районах страны. В реках может увеличиться уровень воды.