Уточка Лалафанфан завоевала сердца миллионов. Откуда взялся «гиалуроновый утенок» и как он стал хитом в TikTok

Не успела утихнуть популярность спиннеров и поп-итов, как в мире игрушек появился новый хит. Теперь дети мечтают заполучить розовощекую уточку Лалафанфан. Видео с «гиалуроновым утенком» из Южной Кореи набирают миллионы просмотров. «360» разобрался, откуда взялась новая игрушка и как она превратилась в тренд.

Что за Лалафанфан?

Образ игрушечного утенка создала корейская кукольная студия Lalafanfan Cafe Mimi. Милая и приятная на ощупь игрушка быстро набрала популярность среди жителей страны. В 2021 году тренд подхватили различные производители, которые стали выпускать уточку Лалафанфан не только в виде мягкой игрушки, но и подушек, тапочек, чехлов для смартфонов, пеналов и других товаров.

Корейский бренд одежды Chuu даже решил запустить коллаборацию с Lalafanfan Cafe Mimi. Компания запустила в продажу пижамы с утенком, канцелярию, брелоки и карманные зеркальца. За пухлые щечки корейцы прозвали Лалафанфан «гиалуроновым утенком».

Источник фото: en.chuu.co.kr

Розовощекую уточку полюбили не только в Южной Корее, но и в Японии, США и странах СНГ. Игрушку можно найти на Amazon, AliExpress, Wildberries, Ozon и даже в небольших киосках и переходах.

По информации AliExpress, в октябре и ноябре 2021 года русскоязычные пользователи более 100 тысяч раз вводили на сайте запрос «утенок Лалафанфан». Этот товар стал лидером по объему продаж в категории мягких игрушек в ноябре, сообщил The Village. В следующем месяце мягкий утенок оказался на ровне с Хагги-Вагги и игрушками по мотивам нашумевшего сериала «Игра в кальмара».

За два дня распродажи «11.11» россияне заказали Лалафанфан более 20 тысяч раз. Зимой продажи игрушечной уточки тоже не сбавляли оборотов.

Источник фото: instagram.com/kids_dream_shoppp

Главной причиной такой бешеной популярности «гиалуронового утенка» называют его милый внешний вид. Детей, а иногда и взрослых, привлекают небольшие глазки уточки и ее розовые большие щечки. Немаловажную роль играет и приятный на ощупь материал, из которого сделана игрушка. Плюшевая ткань превращает Лалафанфан в игрушку-антистресс, которые очень любят дети. По этой же причине стали популярными спиннеры, слаймы и поп-иты.

Популярность в TikTok

Мягкую игрушку стали не только активно покупать, но с снимать с ней видео. В соцсетях появился хэштег #lalafanfan, ролики с которым набирают миллионы просмотров. Особенно много видео с утенком в TikTok. Некоторые пользователи просто показывают свою игрушку, а кто-то придумывает целые сюжеты с Лалафанфан.

Источник фото: tiktok.com

Предприимчивые рукодельницы начали вязать трендовых уточек. По их словам, спрос на самодельных Лалафанфан не меньше, чем на оригинальную плющевую игрушку.

Источник фото: instagram.com/sovuwka_rukodelnicia

Далеко не всем детям удается уговорить родителей, купить им новую трендовую вещь. Чаще всего за уточку продавцы просят до двух тысяч рублей, но бывают и более дорогие экземпляры. Юные пользователи нашли выход из ситуации. Они стали делать Лалафанфан из бумаги и снимать об этом видео.

Авторы роликов показывают, как правильно нарисовать уточку, раскрасить, вырезать и покрыть скотчем для надежности. При этом они еще делают для своих игрушек одежду, гигиенические средства и даже еду.

Для оригинальной Лалафанфан тоже можно купить различные аксессуары. В соцсетях стали даже заводить отдельные «утиные» профили, полностью посвященные популярной игрушке. Аккаунты называют «дакс аестетикс». Авторы роликов переодевают своих уточек, играют с ними и не забывают кормить.

У Lalafanfan Cafe Mimi нет официального магазина, поэтому в Сети чаще всего встречаются именно реплики. Несмотря на это, в соцсетях уже набралось большое количество видео, авторы которых объясняют, как проверить оригинальность игрушки.

Пользователи утверждают, что у настоящей Лалафанфан должен быть матовый и довольно крупный клюв. Игрушка должна быть выполнена без каких-либо видимых швов. Главным отличием оригинальной уточки называют ленточку-ошейник с бубенцом и белой надписью «Cafe Mimi». Причем ленточка должна быть не завязана на игрушке, а зашита.