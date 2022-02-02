Уточка Лалафанфан завоевала сердца миллионов. Откуда взялся «гиалуроновый утенок» и как он стал хитом в TikTok
Почему уточка Лалафанфан стала одной из самых популярных игрушек и хитом в TikTok
Не успела утихнуть популярность спиннеров и поп-итов, как в мире игрушек появился новый хит. Теперь дети мечтают заполучить розовощекую уточку Лалафанфан. Видео с «гиалуроновым утенком» из Южной Кореи набирают миллионы просмотров. «360» разобрался, откуда взялась новая игрушка и как она превратилась в тренд.
Что за Лалафанфан?
Образ игрушечного утенка создала корейская кукольная студия Lalafanfan Cafe Mimi. Милая и приятная на ощупь игрушка быстро набрала популярность среди жителей страны. В 2021 году тренд подхватили различные производители, которые стали выпускать уточку Лалафанфан не только в виде мягкой игрушки, но и подушек, тапочек, чехлов для смартфонов, пеналов и других товаров.
Корейский бренд одежды Chuu даже решил запустить коллаборацию с Lalafanfan Cafe Mimi. Компания запустила в продажу пижамы с утенком, канцелярию, брелоки и карманные зеркальца. За пухлые щечки корейцы прозвали Лалафанфан «гиалуроновым утенком».
Розовощекую уточку полюбили не только в Южной Корее, но и в Японии, США и странах СНГ. Игрушку можно найти на Amazon, AliExpress, Wildberries, Ozon и даже в небольших киосках и переходах.
По информации AliExpress, в октябре и ноябре 2021 года русскоязычные пользователи более 100 тысяч раз вводили на сайте запрос «утенок Лалафанфан». Этот товар стал лидером по объему продаж в категории мягких игрушек в ноябре, сообщил The Village. В следующем месяце мягкий утенок оказался на ровне с Хагги-Вагги и игрушками по мотивам нашумевшего сериала «Игра в кальмара».
За два дня распродажи «11.11» россияне заказали Лалафанфан более 20 тысяч раз. Зимой продажи игрушечной уточки тоже не сбавляли оборотов.
Главной причиной такой бешеной популярности «гиалуронового утенка» называют его милый внешний вид. Детей, а иногда и взрослых, привлекают небольшие глазки уточки и ее розовые большие щечки. Немаловажную роль играет и приятный на ощупь материал, из которого сделана игрушка. Плюшевая ткань превращает Лалафанфан в игрушку-антистресс, которые очень любят дети. По этой же причине стали популярными спиннеры, слаймы и поп-иты.
Популярность в TikTok
Мягкую игрушку стали не только активно покупать, но с снимать с ней видео. В соцсетях появился хэштег #lalafanfan, ролики с которым набирают миллионы просмотров. Особенно много видео с утенком в TikTok. Некоторые пользователи просто показывают свою игрушку, а кто-то придумывает целые сюжеты с Лалафанфан.
Предприимчивые рукодельницы начали вязать трендовых уточек. По их словам, спрос на самодельных Лалафанфан не меньше, чем на оригинальную плющевую игрушку.
Далеко не всем детям удается уговорить родителей, купить им новую трендовую вещь. Чаще всего за уточку продавцы просят до двух тысяч рублей, но бывают и более дорогие экземпляры. Юные пользователи нашли выход из ситуации. Они стали делать Лалафанфан из бумаги и снимать об этом видео.
Авторы роликов показывают, как правильно нарисовать уточку, раскрасить, вырезать и покрыть скотчем для надежности. При этом они еще делают для своих игрушек одежду, гигиенические средства и даже еду.
Для оригинальной Лалафанфан тоже можно купить различные аксессуары. В соцсетях стали даже заводить отдельные «утиные» профили, полностью посвященные популярной игрушке. Аккаунты называют «дакс аестетикс». Авторы роликов переодевают своих уточек, играют с ними и не забывают кормить.
У Lalafanfan Cafe Mimi нет официального магазина, поэтому в Сети чаще всего встречаются именно реплики. Несмотря на это, в соцсетях уже набралось большое количество видео, авторы которых объясняют, как проверить оригинальность игрушки.
Пользователи утверждают, что у настоящей Лалафанфан должен быть матовый и довольно крупный клюв. Игрушка должна быть выполнена без каких-либо видимых швов. Главным отличием оригинальной уточки называют ленточку-ошейник с бубенцом и белой надписью «Cafe Mimi». Причем ленточка должна быть не завязана на игрушке, а зашита.