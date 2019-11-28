Утечка газа или ошибка на производстве. Главное о взрыве на пивоварне в Пятигорске

Частная пивоварня взорвалась в Пятигорске. Здание охватил пожар, два человека погибли. Предварительно установлено, что взрыв произошел «при нарушении технологического процесса». «360» собрал все, что известно о случившемся к этому часу.

Хлопок раздался утром 28 ноября на территории ООО «БП «Сюрприз», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю. После взрыва началось возгорание. Огонь охватил площадь в 20 квадратных метров. Из-за пламени частично разрушилась хозяйственная постройка.

Пожар удалось оперативно локализовать. Открытое горение тоже ликвидировали. С ним боролись 30 человек и 10 единиц техники, в том числе 13 сотрудников МЧС и четыре единицы спецтехники ведомства. Пожарным предстоит пролить конструкции и разобрать их, чтобы не допустить повторного возгорания.

Два человека стали жертвами взрыва на пивоварне в Пятигорске Подробнее

Сначала глава пресс-службы регионального ГУ МЧС Олег Дегтярев рассказал «Интерфаксу», что погиб один человек. Однако вскоре спасатели нашли второе тело.

«В 07:40 по московскому времени обнаружен второй погибший», — уточнили в пресс-службе.

Информация о личностях погибших и том, почему они находились на территории пивоварни, не приводится.

Причину взрыва на пивоваренном заводе предстоит выяснить экспертам. Предварительно установлено, что был нарушен технологический процесс.

Производство располагалось в поселке Новый, на улице Маршала Жукова. В администрации Пятигорска подчеркнули, что у пивоварни не было разрешения на подключение к сетям.

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Местные СМИ со ссылкой на краевое МЧС пишут, что причиной взрыва с последующим возгоранием могла стать утечка газа в офисном помещении пивоварни. Предполагается, что погибли владельцы предприятия.