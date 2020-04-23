США проверяют, была ли утечка данных о переговорах ОПЕК+. У Вашингтона паранойя?

О проверке сообщили в Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника. По данным издания, комиссия сосредоточилась на возможной утечке информации о проекте стратегии взаимодействия с участницами ОПЕК+. Его в марте подготовила Москва. Проверка должна показать, использовали ли сотрудники брокерских фирм полученные данные для заработка крупных сумм.

Вашингтон определил трейдерские организации, в руки которых могли попасть инсайдерские данные. Имена трейдеров источники Bloomberg не раскрывают. Однако известно, что они не являются российскими официальными лицами. При этом один из источников заявил, что совершающие сделки люди «привлекают людей со связями с Кремлем».

Под проверку попали операции на биржевой группе CME Group. В нее входят Чикагская товарная биржа, Чикагская торговая палата и Нью-Йоркская товарная биржа.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США сотрудничает с Федеральным бюро расследований и Госдепартаментом. Сама комиссия от комментариев отказалась. Один из источников добавил, что подозрительные сделки с фьючерсными контрактами также расследует британское управление по финансовому регулированию и надзору (FSA).

«У трейдеров все строится на ставках. В этой ситуации вопросы были следующие: будет ли сделка, продлят ли ОПЕК+, ждать ли эффект от сделки на цены нефти», — об этом в разговоре с «360» заявил главный редактор BNE-Intellinews Бен Эйрис.

Он отметил: если бы сделка случилась, то Россия согласилась бы лимитировать свое производство нефти. Как следствие, цены на нефть взлетели бы. Если знать о произошедшем до сделки, можно заранее купить дешевую нефть и продать ее позже, когда цены вырастут.

Если бы сделка не случилась (как и произошло в марте), то цены бы рухнули. И в этом случае осведомленный трейдер заранее бы заключил сделки и сделал бы на этом деньги.

Была ли утечка?

Но в предположениях об осведомленности трейдеров есть проблема. Предполагается, что Россия шла на переговоры в марте с четкой стратегией подписания и неподписания сделки. Но это переговоры — результат неясен. А если трейдер на 100% не уверен в чем-то, то это обычная ставка Бен Эйрис главный редактор BNE-Intellinews.

Более того, по словам собеседника «360», причастные к нефтяному бизнесу люди так или иначе крутятся в этой «игре» и имеют знакомства и в России, и в ОПЕК. Зачастую такие приятели вовлечены в переговоры и подготовку к ним. Также у них могут быть мысли о том, в какую сторону пойдут переговоры. Конечно, для трейдеров эта информация очень важная.

«Но где находится черта, за которой эта информация переходит в инсайдерскую? Я не думаю, что это расследование пойдет далеко, потому что никто не знал, каким будет итог переговоров 6 марта. Ну, если только Россия специально не решила не заключать сделку, чтобы обрушить цены на нефть, что было бы некой формой атаки сланцевой промышленности США. Это определенно теория. Американцы теперь, учитывая обвал у них на рынке, продвигают эту теорию. Но это невозможно доказать», — отметил Эйрис.

«Не хотят брать ответственность»

По мнению собеседника «360», проверка может быть частью растущей паранойи, конспирологических теорий, которые есть сейчас в США. Проблема в том, что обвал нефти, скорее всего, уничтожит американскую сланцевую промышленность. Тогда вся эта индустрия, которая ранее была самым большим производителем нефти за последние пару лет, станет экономически невыгодной.

Это оставит многих людей без работы, что крайне неудачно выпадает на предвыборный период в Штатах. Американские власти решили переложить вину с себя на кого-либо другого и начали говорить, что Саудовская Аравия и Россия намеренно обрушили цены на нефть.

«Тема обвинения других людей превалирует в США во многих моментах. Например, в пандемии коронавируса там активно обвиняют Китай. За обвал цен на нефть — Россию и Саудовскую Аравию. Они просто не хотят брать ответственность на себя. До реальных санкций против якобы обидчиков дело вряд ли дойдет. А вот поговорить об этом всем перед выборами властям полезно, чтобы не дать усомниться в собственной правоте», — заключил Эйрис.

В марте члены ОПЕК и Россия, участвовавшие в сделке ОПЕК+ с 2016 года, не смогли договориться о сокращении добычи нефти. Сделка разорвалась, что привело к обрушению цен на топливо. Однако через месяц государства ОПЕК+ все же пришли к единому мнению и решили сократить добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки с 1 мая.