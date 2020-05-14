Установки для жизни. Как работают аппараты ИВЛ, которые производят в России

С начала пандемии коронавирусной инфекции все страны мира начали наращивать производство аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). С их помощью можно поддерживать жизнь у тех, кто больше не может дышать самостоятельно. В России производством аппаратов ИВЛ, рекомендованных для использования в больницах, занимаются три завода в Екатеринбурге.

Рост производства

В марте российское правительство отчиталось, что в стране готовы к использованию 40 тысяч аппаратов ИВЛ. Но так как это число показалось недостаточным, Министерство промышленности и торговли получило 7,5 миллиарда рублей на покупку 5,5 тысячи единиц дополнительной техники. Единственным поставщиком власти стал «Концерн радиоэлектронные технологии» (КРЭТ).

Всего в России есть три завода, которые производят аппараты искусственной вентиляции легких, рекомендуемые для использования в больницах. Все они расположены в Екатеринбурге. Это ООО «Тритон-Электроникс», АО «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» (холдинг «Швабе) и АО «Уральский приборостроительный завод» (холдинг «КРЭТ»). Последние два предприятия входят в «Ростех».

8 мая министр промышленности и торговли Денис Мантуров посетил эти предприятия, где оценил их работу.

На производстве холдинга «Швабе» министр отметил, что в основном там производят аппараты ИВЛ для детей и новорожденных, а также сопутствующее оборудование.

Завод холдинга КРЭТ остается крупнейшим российским производителем аппаратов ИВЛ. «Сегодня предприятие обеспечивает почти три четверти всех поставок новых аппаратов ИВЛ. Не сомневаюсь, что майский план выпуска в 2,5 тысячи ИВЛ — а это в 3,5 раза больше апрельского — будет выполнен», — похвалил предприятие министр. Также он оценил работу фирмы «Тритон-Электроникс», которая нарастила производство до 153 единиц.

Сделано у нас

Все три российских предприятия, где изготавливаются аппараты ИВЛ, имеют собственное производство. Как рассказали «360» в пресс-службе холдинга «Швабе», «Уральский оптико-механический завод» делает все комплектующие, которые отвечают за качество вентиляции и безопасность изделия.

Аппарат позволяет пациентам не только дышать, но при этом еще следит за насыщением крови кислородом, наблюдает за артериальным давлением и работой сердца.

«Датчики, которые анализируют метаболизм легких и общее состояние пациента, также являются собственной разработкой уральского завода холдинга „Швабе“», — уточнили в пресс-службе.

На предприятии также производят увлажнители дыхательных смесей. Дело в том, что у здорового человека поступающий в легкие воздух увлажняется через нос. У пациента, подключенного к ИВЛ такой возможности нет: воздух идет в легкие напрямую, а значит требует дополнительного увлажнения.

На «Уральском приборостроительном заводе» холдинга КРЭТ выпускают сразу восемь разных моделей аппаратов ИВЛ. В механическом цеху изготавливают корпус будущего аппарата и необходимые рычаги. В другой части производства изготавливают микросхемы, куда после поставят собственное программное обеспечение.

Как работает ИВЛ

Главное отличие аппаратов ИВЛ друг от друга — это электроника, которая позволяет настраивать разные режимы дыхания у пациента. Об этом «360» рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Александр Патрикеев.

«Человеческий вдох — это же не просто мешок, который надо раздуть и сдуть, как мячик. У людей разный объем легких, разное расположение, разная жесткость легочной ткани. И, аппарат должен максимально физиологично позволять легким дышать», — рассказал он.

По словам специалиста, старые аппараты работали просто как насосы, загоняя воздух в легкие пациента. Современная техника исследует состояние подключенного человека. Изучая параметры больного, аппарат чувствует, когда человек может вдохнуть самостоятельно, а когда нужна помощь при выдохе. При этом аппараты ИВЛ поддерживают постоянное давление в легких.

«Есть разные режимы. Автоматический, когда каждый вдох подстраивается автоматически. И конечно основное отличие одного аппарата от другого в удобстве управления», — отметил Александр Патрикеев.

Эксперт отметил, что сегодня в больницах представлены аппараты ИВЛ практически из всех стран, где их производят. В том числе, Швейцария, Китай, США. Есть и отечественные образцы. При этом эксперт уточнил, что в провинции в обычных больницах, аппараты классом ниже в отличие от специализированных центров, где стоит высококлассное оборудование.