«Установка на очернение» пришлась по вкусу не всем. В Германии сотни немцев устроили акции в поддержку России

В Германии сотни добровольцев начали проводить акции в поддержку России и русских. Немцы собирают факты о спецоперации на Украине, подготавливают разъясняющую литературу. Готовят и более масштабные проекты — в том числе с участием самолетов с растяжками. Несмотря на однобокое освещение ситуации в СМИ, в стране есть те, кто старается мыслить критически, видит причины нынешнего конфликта и боится повторения собственной истории.

Поддержка из Германии

В Германии местный политический активист, председатель партии Die neue Mitte, общественный деятель и специалист по коммуникациям Кристоф Херстель вместе с сотнями добровольцев начал устраивать акции в поддержку России. Об этом он рассказал РИА «Новости».

«Мы изготовили флаеры на немецком языке с изложением ситуации на Украине: там указаны все факты. С обратной стороны изображен QR-код, по которому можно перейти на сайт, где размещены активные ссылки на разъясняющую литературу. Это хорошая основа, в частности научная, для доказательства имеющихся фактов», — подчеркнул Херстель.

Житель Германии запланировал и более масштабную акцию. Речь идет о пролете нескольких самолетов с растяжками, где будет написано: «Дружба с Россией» и «Запустить „Северный поток — 2“ сейчас». Сейчас Херстель занимается сбором средств для реализации этой идеи.

«Мы имеем очень интересную ситуацию, в которой по факту российского президента выставляют ответственным в развязывании вооруженного конфликта на Украине, называют диктатором, агрессором. Ложь, которую рассказывают немцам о России, невообразима. Между тем, я должен сказать, что недостоверная информация распространяется намеренно, и люди начинают ненавидеть русских», — заявил он.

Опасная ненависть

Херстель много лет изучал вооруженные конфликты и консультировал руководитель Бундесвера по информационному обеспечению военной операции Германии в Афганистане. Он уверен: разжигать ненависть к русским опасно.

«Мы видим, что в ходе вооруженного конфликта на Украине пытаются выставить русских с невыгодной стороны. Однако киевская армия действует так, что правительство Украины должно предстать перед международным уголовным судом в Гааге. Меня очень беспокоит такое откровенно ложное изложение западными СМИ», — подчеркнул Херстель.

Единого мнения нет

В Германии нет единого мнения по поводу спецоперации на Украине. Об этом «360» рассказал политолог и публицист Армен Гаспарян. По его словам, многие выходцы из ГДР, еще хорошо помнящие русский язык, читают материалы на нем и понимают позицию РФ в данной ситуации.

«Есть часть людей, которые следят за новостями и удивляются: как это так в Германии за определенные символы вы получите совсем не иллюзорный тюремный срок. Это не штраф, а это именно срок. А на Украине под ними (под знаками — прим. ред.) бегают по всей стране. Те кадры, которые демонстрируют наши военные корреспонденты, это же… Я больше 30 лет изучаю рейх, я даже удивляюсь», — отметил Гаспарян.

Главными сторонниками Запада и «евроатлантистами» в ФРГ он назвал «зеленых», которых «ничем не пробьешь». Но акции в поддержку России действительно проходят, многие немцы с пониманием относятся к нынешней ситуации.

«Друзья моей семьи в частности организовали такую акцию. <…> Подождите, сейчас еще с газом будет более напряженно — будет больше людей», — подчеркнул политолог.

Не лучший образ украинцев

Немцы склонны верить своим политикам и СМИ куда больше, чем россияне. Жители Германии в основном нечасто перепроверяют то, что им говорят. Тем временем местные издания освещают спецоперацию очень однобоко. Об этом рассказал преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

«Другое дело, что отрицательное, резко отрицательное отношение к действиям России не сопровождается положительным отношением к Украине. Украинские беженцы в Германии достигли уже количества сотен тысяч человек, ведут они себя зачастую там просто по-хамски, поэтому, в общем-то, образ украинцев там далеко не лучший», — пояснил Трухачев.

Возмущенные волной русофобии

Ситуация на Украине не может радовать никого, поэтому отношение в Германии к данной ситуации неоднозначное. Об этом заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт.

«Я всегда был противником того, чтобы очернять одну и возвеличивать другую сторону. Это не приносит ничего хорошего. К сожалению, сейчас Германия не способна и не желает освещать нынешнюю ситуацию в истинном свете. Пропагандистская установка идет на очернение России и представление Украины как великого страдальца и жертвы агрессии. Тем самым забывают причины, которые привели к этому конфликту», — подчеркнул он.

Гердт добавил, что в ФРГ есть люди, которые очень возмущены и не согласны с волной русофобии, которая вдруг выплеснулась на всех русскоговорящих. И многих людей это настораживает, напоминая то страшное прошлое, в котором Германия однажды уже была.

«И слава богу, что такие люди есть. <…> Каждый день работаем над тем, чтобы как-то просвещать тех, кто „питается“ только центральными СМИ, кто полностью пропагандистски зомбирован. Люди начинают задумываться, у них наступает прозрение, когда они видят ситуацию в реальном свете. Это наша задача — задача русскоязычных немцев и меня как председателя Международного совета российских немцев», — заключил Гердт.