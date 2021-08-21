Власти Германии увидели угрозу в движении ковид-диссидентов. Доведет ли усталость от пандемии до экстремизма?

Германия уже несколько месяцев подряд переживает массовые протесты ковид-диссидентов. Несколько тысяч жителей собираются в центре Берлина каждые выходные, выступая против новых ограничений. По данным СМИ, за организацией протестов стоит движение Querdenker 771.

Беспартийные и агрессивные

Движение Querdenker (в переводе «Нестандартное мышление». Цифры — телефонный код Штутгарта, где движение зародилось) появилось в Штутгарте в 2020 году. Его основателем стал бизнесмен Микаэль Баллвег. Участники движения выступают за восстановление своих прав, ограниченных на время пандемии.

Телеканал «Бавария» напомнил, что с началом введения локдаунов в Германии Баллвег выпустил манифест, в котором потребовал восстановить права граждан, гарантированных конституцией. Баллвег прописал в своем манифесте, что стать участниками движения могут все.

«Мы беспартийные и не исключаем никаких мнений», — говорится в тексте.

Такая идея привела к тому, что организованные Querdenker акции протеста похожи на странный слет представителей разных движений. Там можно увидеть сторонников националистических идей, анархистов, радикальных экологов, членов ЛГБТ-движения и многих других.

По оценке руководителя консультативной группы по борьбе с ультраправым экстремизмом Германии Кристофера Фогеля, члены движения Querdenker — это индивидуалисты, которым надоели локдауны и которые хотят вернуться к спокойной жизни, чтобы государство не вмешивалось в их дела.

«Если пандемия закончится, то большая часть участников движения даже не даст о себе знать», — подчеркнул он в беседе DW.

Согласно социологическому исследованию Базельского университета от декабря 2020 года, около 75% членов Querdenker верят в то, что в Германии больше никто не может выражать свое мнение свободно, не попадая в затруднительное положение. Они считают, что правительство и СМИ находятся в заговоре, чтобы скрыть правду о коронавирусе.

Авторы исследования отметили, что откровенно ксенофобских настроений у большей части участников движения нет. Их взгляды больше похожи на антиглобалистские, чем на националистические. Однако само появление такого сообщества вызвало беспокойство среди чиновников и силовых структур.

Движение Querdenker официально находится под наблюдением сил внутренней разведки земли Баден-Вюртемберг с декабря 2020 года.

«Экстремистский, идеологический заговор и антисемитское содержание намеренно смешаны с законной критикой государственных мер, направленных на сдерживание пандемии», — процитировало DW официальное заявление спецслужбы.

Спустя четыре месяца ведомство заявило, что выявило связь руководства Querdenker с крайне правыми радикальными группами.

Протесты с пострадавшими

В начале августа сторонники движения Querdenker собрались на очередной протест в центре Берлина, несмотря на действующий в стране запрет массовых мероприятий. Они устроили столкновения с прибывшими на место полицейскими, которые пытались помешать их шествию. По официальным данным, правоохранители задержали около 1000 участников. Ранения получили 60 силовиков.

По данным полиции, в ходе беспорядков скончался 48-летний мужчина. Внешних признаков насилия не нашли, а прокуратура со ссылкой на судебно-медицинскую экспертизу сообщила, что он перенес сердечный приступ. Расследование смерти еще продолжается.

Жестокое подавление митинга закончилось уголовными делами для большей части задержанных.

В федеральном правительстве заявили, что Querdenker — это новая форма экстремистской организации, которая стремится дестабилизировать ситуацию и подвергнуть сомнению работу властей.

Усталость людей

Недоверие к властям в связи с коронавирусом свойственно всему миру. Просто в некоторых странах это выходит наружу, как в Германии, а про какие-то не известно ничего, как в Китае. Об этом в беседе с «360» заявил политолог и программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

«Это общемировое явление, оно связано с усталостью людей от ограничительных мер за последние полтора года», — заявил он.

Политолог пояснил, что власти европейских стран часто принимают решения по ограничениям, которые противоречат друг другу. Они не согласуются с элементарной логикой, что, естественно, приводит к возмущениям людей.

«В европейских странах эти выступления начались несколько месяцев назад в связи с тем, что политика властей по ограничениям носит достаточно хаотичный характер и гражданам они часто просто непонятны», — отметил он.

Комментируя возможную связь ковид-диссидентов с радикальными правыми движениями Германии, эксперт отметил, что сегодня правящие элиты страны ищут управу на своих самых ярких оппонентов. К ним можно отнести правые партии. Но в этом плане с ними можно согласиться, так как правые политики поддерживают подобные выступления в рамках общей критики действующей власти.