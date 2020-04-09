«Устали сидеть дома». Как Испания оказалась на втором месте по количеству зараженных

В Испании число жертв коронавируса превысило 15 тысяч человек. Только за прошедшие сутки выявили 5,7 тысячи новых случаев заболевания. По количеству заразившихся страна находится на втором месте в мире, уступая лишь США. Как в разгар пандемии чувствуют себя жители Испании?

«Это сводит нас с ума»

Рассказывает Александра Бэйкер, жительница Испании

Живу с семьей на юге Испании в 20 минутах от Гибралтара. Паники у нас нет. Говорят, у нас в больницах тихо. Но вообще считаю, что ситуация нездоровая и даже напряженная. Уже четыре недели сидим дома, а у меня трое маленьких детей.

Это все сводит нас с ума. Совершенно не здорово для детей находиться в такой обстановке. В Италии меры приняли быстро. У нас же, когда было понятно, что страну накроет вирус, устроили гулянья и не предприняли мер Александра Бэйкер

Каждый сам должен был догадаться, что не надо целоваться при встречах, не надо устраивать празднования и так далее. Позже объявили жесткий карантин. Нас останавливали на улице даже с собаками, потому что мы выходили в том числе и с детьми. Это был второй или третий день карантина, когда еще никакие правила толком не разъяснили.

Не знаю, пришлют ли нам штрафы, и чем для нас это все закончится. Многих моих знакомых оштрафовали на 600 евро за то, что они поехали не в тот магазин. И не дай бог еще препираться с полицией.

«Ситуация в госпиталях кризисная»

Рассказывает Кристина Исправникова-Гарсиа Хернандез, жительница Испании

Живу в Аликанте, регион Валенсия. В данный момент у нас объявлено Чрезвычайное положение до 26 апреля со всеми вытекающими последствиями. Выходить из дома можно в случае острой необходимости: за продуктами, в аптеку, за табаком рядом с домом, выгулять собаку.

Работать разрешено только социально важному сектору и со специальным сертификатом от работодателя. Передвигаться можно только в строгом направлении от дома до места работы и обратно. В городе расставлены стационарные посты из армии, а также полицейские патрули. Ведут очень жесткий контроль с высокими штрафами от 600 евро до 30 тысяч в зависимости от нарушения. Могут даже проверить кассовый чек из продуктового магазина. При этом паники нет совсем.

Ситуация в госпиталях кризисная. Больны многие медики. Нет защитный материалов. Не хватает ИВЛ. Стоит выбор между помощью молодым или взрослым людям. Обычно все решается в пользу молодежи или же очень важных персон Кристина Исправникова-Гарсиа Хернандез

Мы не чувствуем большой помощи со всего мира, каждая страна борется своими силами. Вся помощь оказывается для галочки. Китай так заглаживает свою вину, так как многие сейчас ставят под сомнение официальные данные о больных в Поднебесной.

«Когда у меня начались симптомы»

Рассказывает Юлия Попова, жительница Испании

Сейчас в городе Льорет-де-Мар очень много людей. Погода хорошая, солнце светит, и все вышли на улицу. Некоторые сидят на лавочках. В нашем городке полиция не штрафует. До этого было очень строго. Совсем людей не было. И выходили все за продуктами раз в неделю.

Если выходим, то должны на мобильном телефоне заполнить сертификат, где указывает свои данные, а также куда направляемся. Нас просто закрыли на карантин и все. Мне кажется, власти ничего не делают.

Когда у меня начались симптомы COVID-19, я сама приехала в больницу. Там было пусто. Ноль пациентов. Врачи были без масок на тот момент Юлия Попова

Сначала дочка заболела. Я пошла к педиатру. Мне не выписали антибиотиков, только «Ибупрофен» и Grintuss. Это вообще не помогло. У ребенка начались осложнения. Кашель был сухой. Она просто начала постоянно спать. Повезла ее в скорую помощь. Там ей сделали тест на коронавирус. Он показал отрицательный результат. Но нам его сделали за 30 минут. Не уверена, что он был правильным. Дочь выздоровела, когда назначили антибиотики.

А через две недели у меня началось состояние сильной усталости и тошнота. Подумала, что беременна. Но нет. Нос полоскала, чаи пила с медом. Мне это не помогало. Становилось только хуже.

Через три дня у меня резко начался сухой кашель и поднялась температура. Я начала звонить в службу, куда надо звонить при симптомах COVID-19. Звонила весь день, но трубку постоянно сбрасывали. Мне пришлось висеть на линии сорок минут, пока звонила в скорую. Меня перекидывали с одного оператора на другого. Последний велел оставаться дома и пить парацетамол. Я психанула Юлия Попова

Собралась, надела маску, перчатки и поехала в больницу. Людей там почти не было. Врач меня боялась. Послушала меня сзади только. Сделали рентген. Никаких анализов. Ни с носа, ни с горла, ни кровь. Просто написали, что возможно у меня коронавирус, и занесли меня в список как зараженную. После этого отправили меня домой. Мол, зачем приехала, если начнешь задыхаться, тогда можно вызывать.

По данным университета Джонса Хопкинса, число зараженных коронавирусом в Испании — 152 446. Погибли 15 238 человек. 14 марта власти страны ввели режим повышенной готовности. Передвижение людей ограничили на 15 дней. Позже этот срок продлили. Компании в массовом порядке перевели сотрудников на работу из дома.