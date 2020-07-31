Как подготовиться и провести Успенский пост. Пять советов от священника

Успенский пост — самый короткий из многодневных постов, однако по строгости не уступает Великому. Важно не забывать истинную цель это периода. «360» попросил священника дать советы на пост.

Успенский пост в 2020 году

В 2020 году Успенский пост начинается 14 августа и длится до 27-го числа. Завершается этот период праздником Успения Пресвятой Богородицы. В народе Успенский пост называют Спасовским, и на его дни приходится два праздника — Происхождение честных древ Животворящего Креста (Медовый Спас), 19 августа — Преображение Господне (Яблочный Спас).

Медовый Спас приходится на 14 августа. В церкви освящается мед нового сбора, а дома хозяйки пекут медовики, коврижки, блины, пряники и другие лакомства с медом.

19 августа — Яблочный Спас. В этот день в храмах освещают яблоки и пекут с ними шарлотку или пироги.

29 августа — Ореховый (или Хлебный) Спас. Традиционно в эту дату освящают орехи.

Весь пост церковь призывает верующих к подражанию Божьей Матери, которая перед своим переселением на небо постоянно была в посте и молитве.

Советы священника

Священник Николай Бабкин по просьбе «360» дал советы, как правильно себя вести во время Успенского поста и как следует этот период воспринимать, чтобы не подменять понятия.

Мы наполняем пост правилами, наполняем праздниками, ритуалами, обычаями, традициями, постным меню. Но мы не наполняем его смыслом, не наполняем Богом Николай Бабкин.

Главная задача Успенского Спаса — приготовление человека к празднику Успения Пресвятой Богородицы. Для верующих он значит обретение вечной жизни. Это торжество несет в себе глубокий смысл, который, по словам священника, понять сложно, и только пост помогает человеку в суматохе жизни остановиться и все осознать. Пост — средство углубиться в самого себя. Человек становится усерднее в молитве, в добродетелях, а значит, становится ближе к Богу.

Икона Феофана Грека — Успение Богородицы / Источник фото: Wikimеdiа

Николай Бабкин дал несколько важнейших советов верующим по поводу грядущего поста.

1. Если человек никогда не постился, лучше перед постом поговорить со священником, чтобы важный период не прошел зря. Некоторые могут взвалить на себя очень много, расстроятся и бросят.

2. Очень важно оценивать свои силы. Успенский пост идет две недели, он довольно строгий и тяжелый. Перед этими днями следует задать себе вопрос: а смогу ли я выдержать, отказаться от тех или иных продуктов и не сорваться? В этом деле роль играет даже график работы, потому что он может повлиять на качество поста.

3. Смысл любого духовного подвига в том, чтобы человек его не бросал. «Если молишься — молись, постишься — постись. Послаблений может быть не так много, как ты планировал, но чтобы это было на постоянной основе. Основа Успенского поста — не просто ограничение, а в том, чтобы мы учились воздерживаться. Иначе это просто голодовка», — объяснил Бабкин.

4. Важно и то, как верующий подготовит к Успенскому посту домочадцев. В семье не все ее члены могут быть православными, а значит, и пост соблюдать не обязаны. Тут главное — не заставлять их жить по своим убеждениям. Особенно это касается детей в подростковом возрасте. Также нужно предупредить домашних, чтобы было накрыто два стола — с постным меню и обычным.

5. Верующим следует помнить, что пост — это не диета. Многие забывают об основном смысле поста и различиях между постом и воздержанием. Бабкин напомнил, что в православии любое дело, которое делает человек, должно быть посвящено Богу. То есть цель — не похудеть или почистить карму, а принести Богу маленькую духовную жертву.

Воздержание нужно во все дни жизни, а не только во время поста. Не стоит превращать две недели Успенского поста в диету, голодовку или религиозный акт, который необходимо соблюсти от начала и до конца в страхе, что в противном случае что-то не получится. Суть, вновь напомнил Бабкин, в жертве и желании человека быть ближе к Богу.

Собор Успения Пресвятой Богородицы на Крутицах / Источник фото: Wikimedia

Правила Успенского поста

Успенский пост — единственный, посвященный Богородице. В постные дни произносят молитвы, совершают добрые дела, помогают близким и нуждающимся.

В постные дни запрещены венчания и свадьбы, употребление алкоголя, проявление лени, плохих эмоций — агрессии, раздражения. Также нельзя курить, гадать, участвовать в увеселительных мероприятиях, ссориться с родственниками и близкими, смотреть телевизор, пользоваться интернетом и путешествовать.

Питание по дням

По понедельникам, средам и пятницам можно есть пищу только растительного происхождения. По вторникам и четвергам — вареную пищу без растительного масла. В выходные допускается употребление растительного масла и вина.

Попробуйте провести Успенский пост так:

14 августа — мед с хлебом, овощи, фрукты;

15 августа — суп с грибами, различные каши, заправленные маслом;

16 августа — нежирная рыба;

17 августа — блюда с морковью, свеклой, капустой или картошкой (овощи можно запекать, но фрукты следует есть свежими);

18 августа — горячий суп или каша;

19 августа — блюда из рыбы, вино с виноградом;

20 августа — каша с супом, свежие овощи;

21 августа — салаты из овощей, картофель, мед, яблоки;

22 августа — овощные супы, каша, грибы, фрукты;

23 августа — рыба;

24 августа — квашеная капуста с консервированными овощами, хлеб, фрукты;

25 августа — манка на воде, грибы, суп;

26 августа — салаты, яблоки, орехи;

27 августа — овощи в тушеном виде, вареники.