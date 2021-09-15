Успех без гонки. Мы поговорили с молодыми специалистами, которые выбрали жизнь в Подмосковье

Каждый четвертый россиянин мечтает покорить Москву. За последние два года число желающих переехать в столицу выросло с 9 до 24%, об этом говорится в исследовании ВЦИОМ. В основном покорять мегаполис рвется молодежь, но и среди молодых людей есть исключения. Мы пообщались с тремя специалистами до 35 лет, которые живут и строят карьеру в Подмосковье. У такого выбора есть преимущества: в небольших городах ниже конкуренция, чище воздух, а если город родной, то и близкие рядом.

Валерий, 25 лет, кладовщик в Софьине

Источник фото: личный фотоархив героя

Я кладовщик на складе «Яндекс.Маркета» в Софьине. Это огромная структура, целое предприятие. Мой отдел занимается пересчетом товара, который находится на складе. Работа мне подходит: и зарплата устраивает, и график 5/2, и возможность роста есть — ясная и понятная.

Вижу коллег, которые начинали с моей позиции и выросли: можно стать специалистом или перейти в другой отдел, можно стать бригадиром, пройдя специальное обучение, и дальше двигаться по управленческой линии. Жду, когда наш склад расширится (вроде уже скоро), ведь возможностей для роста станет еще больше и новых рабочих мест, очевидно, тоже станет больше.

Работа на складе обычно представляется как монотонный тяжелый труд. И действительно, в 18 лет у меня был такой опыт, поэтому сначала я боялся этой должности. Но оказалось, что все может быть иначе. Я работаю в отделе инвентаризации. У нас большой коллектив, я постоянно пересекаюсь с людьми из других отделов, узнаю новое. Недавно выучился на водителя гидроавтовышки: теперь могу сам поднимать грузы на восемь метров в высоту — ювелирная работа, которая требует высокой концентрации.

Несмотря на то, что я работаю в поселке, мне доступны корпоративные программы «Яндекса». Во-первых, меня бесплатно привозят на работу. Во-вторых, можно к хорошему врачу записаться по ДМС. Ну и в-третьих, я получаю 300 рублей в день на питание — можно плотно позавтракать или пообедать.

Конечно, раньше я думал уехать, но пересмотрел свои взгляды, решил остаться в городе, где я родился и вырос. И это было правильное решение. Почти все свободное время я сейчас провожу за чтением, но для меня важна доступность зеленых зон и мест для активного отдыха. Обожаю сноуборд, а непосредственно в Москве, как вы понимаете, с этим сложнее.

Близкие иногда мне выговаривают, что я не использую все возможности, но я люблю свой город и не вижу необходимости уезжать. Мне здесь комфортно, я спокоен за будущее: развиваюсь, работаю в крупной компании и планирую семью. И все это дома, а не «где-то там».

Анастасия, 30 лет, инженер в Электростали

Когда получала второе высшее, я ездила по выходным в Москву (училась заочно). Этого мне хватило. Там слишком шумно, слишком быстрый темп жизни для меня. Хотя, наверное, и Электросталь может показаться быстрой. Думаю, это золотая середина.

Источник фото: личный фотоархив героя

Я недавно вышла из декрета, и с рождением ребенка посмотрела на свой город по-новому. Мы стали завсегдатаями детских площадок — в Электростали активно сейчас их ставят. Еще любим с семьей прогуляться по лесопарку, который тоже благоустроили, по выходным ходим с мужем в кинотеатр.

А еще я человек, привязанный к семье и друзьям, мне тяжело разлучаться с ними надолго. Да и зачем? Я работаю на машиностроительном предприятии инженером, мне интересно. С удовольствием продолжаю учиться — и от завода отправляют, и сама изучаю материалы в интернете, участвую в вебинарах. Карьерный рост здесь есть, и он мотивирует. При желании можно и до главного, и до ведущего специалиста, и до руководящих должностей дорасти.

Я придерживаюсь мнения, что где родился, там и пригодился. Кому-то есть смысл ехать в столицу, кто-то хочет развивать страну из центра, но город, по-моему, переполнен, чрезмерная конкуренция. Понятно, что молодежь видит там перспективы. Но я уверена, что строить карьеру и получать хорошую зарплату можно не только в Москве. Подмосковье в этом плане — золотая середина, потому что здесь сочетаются возможности столичного региона и все преимущества жизни в небольшом городе.

Станислав, 22 года, студент во Фрязине

Источник фото: личный фотоархив героя

Сейчас я подрабатываю курьером в пиццерии, а вообще, я будущий инженер, учусь в филиале МИРЭА. Когда получу диплом, планирую устроиться на подмосковное предприятие, которое производит значительную часть электроники в стране. Уже довелось поработать там, было прикольно. На предприятии тогда не хватало рабочих рук, поэтому привлекали студентов. Где-то год мы там трудились и неплохо, кстати, подзаработали.

Я получил большой опыт. Не в плане сборки, а понял, каково это — работать на большом предприятии. Почувствовал, что это мое. В плане карьерного роста здесь заранее известны все этапы. Сначала ты инженер первого, второго, третьего классов, потом ведущий инженер — и после этого руководящая должность какая-то. Правда, мне еще предстоит закончить магистратуру.

Во Фрязино я приехал из Ногинска, до этого два года учился в Москве, и там мне не понравилось. Не люблю суету, огромное количество людей, вечные пробки, очереди, метро — вот этот быстрый образ жизни, когда все надо делать здесь и сейчас. К тому же город настолько большой, что в нем можно легко потеряться — во всех смыслах. Я больше за размеренный образ жизни.

А Фрязино — это же наукоград, в 1950-е годы сюда свезли лучшие умы со всего Союза. И здесь действительно другие люди. Например, они не бросают мусор куда попало. Но главное, по сравнению с Москвой, что мне больше всего нравится — здесь рядом природа. От Фрязина до нашего любимого места с друзьями ехать полчаса.

Дария Симбирцева, психолог

Все знают со школьных уроков по обществознанию про пирамиду Маслоу, про иерархию потребностей. Когда со сном, едой, безопасностью все в порядке, человеку хочется признания. Есть признание внешнее — престиж, слава, зависть друзей и подруг. Именно жажда такого признания часто заставляет людей переезжать в мегаполис.

Но дело в том, что еще выше внешнего признания стоит самоактуализация — когда ты нашел место в жизни, соответствующее твоей внутренней природе. Реализоваться, безусловно, можно не только в Москве. Например, есть онлайн-работа. И ты хоть на Бали уедь, хоть в Сибирь — можно строить карьеру в престижной компании.

Хорошая жизнь определяется чувством собственного комфорта. Если вы сомневаетесь, переезжать или нет, просто представьте, что уже переехали. Что вы чувствуете при этом? Если захочется сказать: «О, классно!» — значит, желания свои вы адекватно оцениваете. Но, возможно, представив ту же квартиру в Москве, вы поймете, что на самом деле хотите путешествовать.

Еще один индикатор — с каким настроением вы идете к своей цели. Если чувствуете апатию, то, скорее всего, это не ваше «хочу». Когда желание настоящее, вопросы решаются сами — не приходится бороться с собой и принимать решения через силу. Вы получаете положительные эмоции от преодоления трудностей.

Возможно, выяснится, что этот переезд вам и не нужен и можно быть обеспеченным и счастливым там, где вы находитесь сейчас, или в том месте, о котором вы раньше и не думали.