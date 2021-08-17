Уснул за рулем и сбежал с места ДТП. Жительница Подмосковья рассказала, как «Яндекс.Такси» валит вину на таксопарк

В Подмосковье пассажирка «Яндекс.Такси» попала в аварию. Водитель уснул за рулем и врезался в отбойник на скорости 120 километров в час. Аварию в ГИБДД не зафиксировали, а таксист с места происшествия скрылся.

В начале августа Валерия Кудрина вызвала «Яндекс.Такси», чтобы доехать из Чехова в Москву. Она ехала на заднем сидении пристегнутая, когда произошло ДТП.

«Я прихожу в себя от какого-то резкого удара и понимаю, что машина начинает крутиться. Единственное, что я успела сделать, — это закрыть голову руками», — рассказала девушка.

Оказавшись в подобной ситуации впервые, Валерия растерялась. Нашла телефон, но не смогла никуда позвонить — пальцы не попадали по клавишам.

Она сделала несколько снимков и все же связалась с родителями. Виновник аварии тем временем вызвал эвакуатор. Его пассажирка согласилась сесть к другому таксисту, который остановился и предложил помощь.

Я поехала в больницу фиксировать ушибы. <…> Мама все это время звонила в «Яндекс» и ГИБДД Валерия пострадавшая.

Как вспомнила Валерия, водитель в итоге с места ДТП просто скрылся.

«Яндекс» на случившееся отреагировал максимально лаконично: прислал сообщение с фразой: «Нам очень жаль», — и предоставил контакты таксопарка. Происшествие в полиции не зафиксировали, несмотря на сделанный звонок по номеру 112. Разговор длился четыре минуты, но батальон так и не приехал.

Девушка попробовала разыскать водителя через таксопарк, но вместо извинений услышала угрозы. По ее словам, там намекнули, что лучше молчать о случившемся.

Эксперт на безопасности Юлия Манн в беседе с «360» отметила, что таксисту светит уголовный срок за оставление места ДТП. Одна авария из десяти, отмечают специалисты, происходит из-за уснувшего за рулем водителя.

Произошедшим Валерия Кудрина поделилась в социальных сетях. Люди отреагировали на ее историю неоднозначно. Некоторые заявили, что девушка сама виновата в случившемся.

В итоге она сама приехала в отделение и написала заявление по месту аварии. Валерия хочет, чтобы водитель понес заслуженное наказание. Ведь в такой аварии она могла погибнуть, а таксист, вероятно, продолжает работать.

«360» направил запрос в «Яндекс», чтобы прояснить ситуацию, но на момент выхода материала на него не ответили.