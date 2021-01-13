Какие государственные услуги в 2021 году перейдут в онлайн? Список

До конца 2021 года еще 100 госуслуг переведут в электронный формат. Автоштрафы, прием на работу, расчет пенсии и некоторые другие теперь заработают в онлайне. Рассказываем о главных изменениях.

Переход в онлайн

О переходе в 2021 году 100 государственных услуг в онлайн сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Всего будет 160 услуг, который перейдут в электронный формат, но этот процесс намечен и на 2022 год. То есть в этом году в онлайне появится 100 услуг, а в следующем — еще 60.

Также в 2021-м в качестве эксперимента запустят мобильное приложение, в котором будут «цифровые двойники документов». У россиян появится возможность хранить в смартфоне удостоверение личности, водительские права, справку о регистрации по месту жительства.

Коронавирусная пандемия подтолкнула процесс перехода россиян в онлайн. Общее число пользователей портала госуслуг выросло до 75,5 миллиона человек, что близко к среднему уровню юзеров интернета в России.

В стране уже много услуг можно получить через интернет. Например, оплачивать услуги ЖКХ, записываться на прием в ведомства, к врачам, получать юридически важные уведомления, обжаловать иски до суда, подавать налоговые декларации. Также существует единый контактный центр, где можно узнать адреса и графики работы того или иного ведомства или предприятия. Кроме того, можно выяснить, на каком этапе находится поданное заявление.

Документы на новорожденного

В 2021 году регистрация новорожденного будет происходить онлайн.

Получить свидетельство о рождении ребенка нужно в течение месяца после того, как он появился на свет. Сейчас, чтобы это сделать, нужно собрать огромное количество документов и, что самое главное, пойти в ЗАГС или физические центры госуслуг.

Чтобы получить свидетельство о рождении, семье нужны: паспорта родителей (или одного, если у ребенка только мать или отец), документ — основание для регистрации (документ из больницы, от врача, решение суда или иное).

Документы подаются в один из отделов ЗАГС (если ребенок родился не в России, от суррогатной матери) либо в любой центр «Мои документы».

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Обжалование штрафов

Обжалование штрафов ГИБДД тоже перейдет в онлайн. Речь идет о штрафах за нарушение правил дорожного движения, выявленных при помощи фото- или видеокамер.

Эта идея появилась в середине 2019 года. В начале 2020-го ее поддержали в правительстве России. В Минкомсвязи тогда говорили, что технически готовы к внедрению сервиса. Новая система избавит автовладельцев от необходимости лично приходить в государственные учреждения. То есть пользователи смогут направлять жалобы на постановления в электронной форме.

Это актуальная идея, потому что, по данным «Коммерсанта», около 80% жалоб на штрафы за неправильную парковку поступают в онлайн-формате.

Тем более что в 2021 году нарушителей ПДД занесут в соответствующую базу. Эти данные смогут получить компании каршеринга и агрегаторы такси.

Прием у врача

Сейчас записаться на прием у врача можно через сайт госуслуг. Сервис позволяет не только назначить встречу, но и перенести или отменить ее. С 2021 года можно будет не только записаться, но и получить онлайн-консультацию в государственных медицинских учреждениях.

Судя по совместному опросу Высшей школы экономики и МТС в 2017 году, получать удаленные консультации у своего лечащего врача готовы 81,3% пациентов. При этом более 80% не отказались бы советоваться с незнакомым медиком, чтобы получать второе мнение о своих недугах.

Расчет пенсии

Пенсионный фонд России начнет рассылать населению старше 45 лет уведомления о размере их будущей пенсии. Это поможет своевременно оценивать свои жизненные перспективы после окончания трудовой деятельности.

Сейчас на сайте госуслуг есть целый раздел, в котором рассказывают все детали о пенсиях. Например, можно выяснить, как формируется и рассчитывается будущая пенсия, что делать, если не хватает пенсионных коэффициентов или стажа работы, как получить российскую пенсию, проживая за границей.

Трудовой договор

Об электронных трудовых договорах заговорили в декабре 2019 года. Уже с 1 января 2020-го начался переход к онлайн-книжкам — работникам предложили выбрать способ учета сведений о трудовой деятельности. То есть можно было как остаться на бумажной трудовой, так и перейти на электронную. С 15 мая 2020 года эта мера стала обязательной. Другими словами, сотрудников обязали выбирать, как их учитывать в компаниях.