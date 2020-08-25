Условный срок и самопиар за счет клиентов. Чем известен Эльман Пашаев

Больше, чем процесс над актером Михаилом Ефремовым, россияне обсуждают только одного из его защитников, Эльмана Пашаева. Разные источники называют его богемным адвокатом, а некоторые утверждают, что он опорочил свое имя судебным процессом, обличившим его самоуправство.

В 2018 году Пашаев решением Мытищинского суда получил условный срок за самоуправство, допущенное в отношении клиентов.

На сайте суда в опубликованном приговоре сказано, что адвокат вступил в преступный сговор с неустановленными лицами для того, чтобы вернуть своей клиентке деньги, которые потерпевший получил за обещание освободить ее из СИЗО и прекратить начатое в ее отношении уголовное дело. Своих обещаний потерпевший не выполнил, поэтому Пашаев должен был добиться возвращения этих средств. После этого наймиты адвоката избили потерпевшего, угрожали ему ножом и пообещали вывезти в лес и убить.

Мужчина свою вину признавать отказывался, но юрист требовал от него написать расписку с признанием того, что свои обещания он не выполнил, но деньги получил, поэтому обязуется эти средства вернуть Пашаеву для дальнейшей передачи гражданке, заключившей с ним соглашение.

Адвокат свою вину признал частично.

Издание «Росбалт» сообщило, что в правоохранительные органы поступила целая серия жалоб, на то, что юрист обещал решить проблемы клиентов в суде, брал немалые деньги, но своих обязательстве не выполнял.

Широкую медийную известность Эльман Пашаев получил, когда представлял интересы актера Алексея Панина и певицы Кати Лель.

Российский политтехнолог и публицист Станислав Белковский в своем Telegram-канале назвал линию защиты актера, избранную Пашаевым, клоунадой. Он посетовал, что другие адвокаты работать с Ефремовым после этого не захотят.

Он сослался на осведомленный источник, который утверждает, что лишенный интернета Ефремов понятия не имел, какие заявления делает Пашаев.

Изначально интересы актера в суде, поданным Белковского, должен был представлять мэтр адвокатуры Андрей Тарасов (заместитель управляющего партнера Адвокатского бюро «Резник, Гагарин и Партнеры»).

После того, как стало известно, что Михаил Ефремов отказался от услуг юриста, Пашаев объяснил свою отставку тем, что он многих раздражает и вообще Ефремов разуверился в справедливости суда. Однако уточнил, что остается его консультантом.

Артист же заявил, что над Пашаевым многие посмеиваются, в особенности, адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский. Позже стало известно, что Ефремов вновь заключил с Пашаевым договор. Юрист подтвердил эту информацию.

«Да, только что мы вновь заключили соглашение. Большего сказать не могу пока», — заявил Пашаев.

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По данным «Интерфакса», адвокат обратился в Генпрокуратуру с просьбой защитить его от угроз заведения уголовного дела. Пашаев утверждает, что таким образом его заставляют отказаться от защиты Ефремова в суде.

«На меня оказывается давление, в мой адрес постоянно поступают угрозы и требования прекратить защиту Ефремова Михаила Олеговича. Если я не откажусь от защиты Ефремова Михаила, на меня заведут уголовное дело. В настоящее время, как мне стало известно от нескольких знакомых и из интернета, несколько подставных лиц обратились с заявлениями в правоохранительные органы о привлечении меня к уголовной ответственности», — цитирует агентство его заявление, написанное на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова.

Впрочем, адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского также трудно назвать образцовым юристом. В отношении обоих были возбуждены дисциплинарные производства за нарушение профессиональной этики. Об этом сообщается на сайте Федеральной палаты адвокатов России.

Адвокат, советник ФПА РФ Нвер Гаспарян посетовал, что освещаемый средствами массовой информации судебный спор двух коллег мог сформировать в общественном сознании ошибочный образ современных адвокатов. По его мнению, оба ставят свои конъюнктурные интересы выше интересов доверителей, они используют ситуацию для саморекламы, пренебрегая нормами корпоративной этики.