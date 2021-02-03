Спортсменам придется подстроиться под новые условия ради Олимпиады. Для цели всей жизни это не станет проблемой

Олимпийские и Паралимпийские игры в Японии будут проводить по новым правилам. Первую версию пособия уже опубликовал Международный олимпийский комитет (МОК). Теперь болельщики не смогут кричать на трибунах, а спортсменов обяжут пользоваться приложением для отметок о самочувствии. Российские тренеры считают, что ограничения не станут препятствием для атлетов, желающих осуществить свою мечту. При этом болельщикам стоит задуматься, ехать ли на Игры.

Новые правила

Разработанное пособие назвали основой проведения Игр, так как оно направлено на обеспечения безопасности всех участников Олимпиады и жителей Японии. Над созданием правил работали МОК, оргкомитет «Токио-2020» и Международный паралимпийский комитет (МПК). Кроме того, вопросом занимались сотрудники правительства города, независимые эксперты и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Здоровье и безопасность всех участников Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио-2020 являются нашим главным приоритетом. У каждого из нас есть своя роль. Вот почему были созданы эти пособия с правилами, которые сделают каждого из нас надежным, безопасным и активным участником Игр Кристоф Дуби исполнительный директор МОК

В опубликованных правилах есть общие положения о необходимости соблюдать социальную дистанцию, носить маски, тщательно мыть руки и регулярно проветривать комнаты. Отдельная страница документа касается подготовки к поездке на Олимпиаду. Мониторинг нужно начать за две недели до начала Игр. В это время нужно ограничить общение с другими людьми и скачать приложение для записей о своем самочувствии. Среди показаний в программе нужно будет фиксировать температуру тела и любые признаки ковида. Информация будет поступать местным органам здравоохранения.

Также перед поездкой потребуется расписать план пребывания в Японии. За 72 часа до поездки необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус. Во время самих Игр всех участников будут систематически проверять на ковид. Если у кого-то появятся симптомы заболевания, то он должен будет уйти на изоляцию. Организаторы попросили максимально избегать физического контакта с другими людьми. Болельщикам стоит держаться от спортсменов на расстоянии двух метров, а друг к другу не подходить ближе, чем на метр.

Всех планирующих приехать в Токио предупредили, что с собой нужно взять достаточный запас масок. Атлетам запретили посещать соревнования на Олимпиаде в качестве зрителей. Болельщикам на трибунах не разрешат кричать и петь. Выражать свои эмоции можно будет только аплодисментами. Во время пребывания на Олимпиаде рекомендуют придерживаться заранее написанного плана.

Во время выезда из Японии участников Игр могут снова проверить на коронавирус. При этом спортсменам будет не обязательно прививаться, но все правила будут одинаково распространяться как на прошедших вакцинацию, так и не привитых. В случае нарушения мер безопасности атлетов могут отстранить от участия в Олимпиаде.

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Пока МОК представил только первую версию пособия. В ближайшие месяцы будут появляться более детальные правила. Дуби пояснил, что сейчас приведены только основные положения, так как нельзя предсказать изменения эпидемической ситуации. Обновление опубликуют весной, а к моменту проведения самих Игр меры могут скорректировать.

«Нельзя опускать руки»

Многие меры безопасности соблюдаются спортсменами уже давно. Тренер молодежной женской сборной по дзюдо Владимир Дегтярев назвал проторенной дорожкой сдачу теста на коронавирус за 72 часа до поездки на соревнования. По его словам, такое правило не усложнит участие в Олимпиаде.

«Для спортсменов ничего страшного: сдали тест, приехали, сделали свою работу и уехали обратно. У нас все уже отлажено, мы уже много турниров прошли в рамках этих правил. Никаких проблем нет», — пояснил «360» тренер.

Он добавил, что для атлетов главное — показать результат. Они смогут выступить и без поддержки зрителей. При этом для болельщиков встает вопрос, стоит ли вообще ехать на такие Игры.

«Дело в эмоциях. Люди едут на Олимпиаду за эмоциями: поболеть, покричать, порадоваться. Это все получится скованно. Смысл тогда ехать туда?» — заявил Дегтярев.

При этом тренер подчеркнул, что Олимпиаду нужно проводить даже с ограничениями. Многие спортсмены шли к этому долгое время, поэтому нельзя забирать у них мечту.

Нельзя опускать руки в пользу тех людей, спортсменов, которые к этому всю жизнь шли. Была проведена большая эмоциональная, физическая и финансовая работа. Столько сделано было ради того, чтобы отказаться? Это неправильно будет Владимир Дегтярев

«Одна цель в жизни»

Спортсмены действительно привыкли уже к ограничениям, считает тренер по фигурному катанию, чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская.

Главное, что спортсмены будут выступать, а Олимпийские игры состоятся. Для спортсменов это самое важное и самое главное. Они ко всему привыкшие, Спортсмены, вот правда, так быстро ко всему подстраиваются: к правилам, ограничениям и еще чему-то. У них одна цель в жизни — выиграть Олимпийскую медаль Мария Бутырская

Она добавила, что желающие получить медаль будут четко выполнять все требования безопасности и отчитываться о своем здоровье. По словам Бутырской, внесение коррективов лучше, чем отмена Игр.

«Олимпийские игры уже должны были состояться летом. Представьте, какой для спортсменов был шок. [когда их перенесли]. Вот эта работа, все планы, цели, задачи — вдруг раз и этого нет. <…> Очень сложно все время себя в такой форме поддерживать, чтобы быть лучшим», — пояснила чемпионка.

Бутырская заключила, что мечта спортсменов выступить на Олимпиаде должна осуществиться. А аплодисментами можно так поднять зал, считает она, что кричалки будут совсем и не нужны.