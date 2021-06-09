В Москве усилили контроль за ношением масок и перчаток. Это начало третьей волны?

В Москве растет количество зараженных коронавирусом, власти уже усилили контроль за ношением масок и перчаток. Вирусологи говорят о необходимости вакцинации и приводят в пример другие страны, где привиты почти все граждане и опасная обстановка ликвидирована. Правда, по их мнению, заявлять о начале третьей волны в России пока рано.

За минувшие сутки число выявленных заболевших COVID-19 в столице достигло максимума с середины января: 4124 заболевших. В связи с этим в Москве усилили контроль за соблюдением ограничительных мер. В частности, за ношением масок и перчаток в ТЦ, кафе и ночных клубах. Об этом сообщил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

«С сегодняшнего дня усиливается контроль за использованием гражданами средств индивидуальной защиты в общественных местах, в том числе в общественном транспорте и метрополитене, торговых и развлекательных центрах, а также в других местах скопления граждан», — процитировали его в агентстве РИА «Новости».

В противном случае нарушители могут лишиться четырех тысяч рублей. Именно такой штраф предусмотрен за несоблюдение ограничительных мер.

Третья волна?

Однако о третьей волне коронавируса говорить пока рано. Об этом «360» рассказал вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его словам, цифры в течение последних трех месяцев практически не менялись день ото дня. Соответственно, это не новая волна.

«На протяжении вот уже двух месяцев, если не больше, — март, апрель, май — три месяца, [выявление случаев заболевания ковидом] идет на довольно близком уровне, где-то от восьми до девяти тысяч. Повышение на тысячу — это еще не волна, это может пойти вниз, но, в общем-то, ситуация у нас достаточно неопределенная, потому что народ сейчас страх потерял. Люди устали от этой пандемии: маски не носят, не избегают мест, где много людей», — заявил Альтштейн.

Другой собеседник «360» — профессор, руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов ФГУ «НИИ вирусологии имени Ивановского» Александр Бутенко — также не торопится заявлять о начале третьей волны.

Вообще, не особенно люблю все эти названия: первая волна, вторая, третья, четвертая… По-моему, это продолжение еще той пандемии, которая началась в 2020 году. Это просто такое колебание: интенсивность контактов, соблюдение режима и так далее Александр Бутенко.

По его словам, если бы люди более внимательно относились к соблюдению мер безопасности, количество зараженных естественным образом снижалось бы. Также Бутенко отметил, что роль играет и интенсивность обследований: чем чаще делают тесты, тем чаще обнаруживают вирус. Следовательно, и статистика растет.

«Меры карантинных каких-то ограничений, обязательного ношения. <…> Это все поможет. Это китайский вариант, когда они тяжелую ситуацию у себя предотвратили», — пояснил собеседник.

При этом он пояснил, что о патовой ситуации сейчас говорить не стоит. Несмотря на увеличение количества зараженных, обстановка уже далеко не такая критичная, какой была раньше. Бутенко также напомнил о необходимости вакцинации. Он привел в пример Израиль, где практически все население привито. Там опасной ситуации больше нет, как и в Сан-Марино.

О том, что вакцинация необходима и приведет к спаду числа зараженных, заявил и Альтштейн. По его словам, это единственный путь к победе над коронавирусом. Тем временем в России, отметил он, привито небольшое число людей.

«Вакцинация идет медленно, мне просто стыдно за нас», — заключил профессор.