Усиление БРИКС и сближение России с Китаем положит конец однополярному миру

США окажутся в проигрышном положении, как бы ни закончился конфликт на Украине, написал американский журнал The National Interest. Россия пойдет на сближение с Китаем, Индией и Ближним Востоком, чтобы изолировать Штаты, а энергетический кризис Запада только усугубит ситуацию для американцев. О печальный перспективах США специально для «360» рассказал директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

Далее — прямая речь.

Сближение Китая и России неизбежно

Действия Соединенных Штатов Америки в последние годы толкают Россию и Китай к более тесному сотрудничеству вплоть до образования военно-политического союза.

Если сейчас США окончательно перейдут на полномасштабную конфронтацию с Китаем, например, подтолкнув в Тайвань на вооруженный конфликт, то Китай и Россия будут просто вынуждены объединить свои усилия в борьбе с США не только в дипломатическом, но и в военно-политическом смысле.

Более тесное сближение России и Китая очень возможно, поскольку общий враг у нас довольно сильный, коварный и беспринципный, что делает просто необходимым сближение по всем вопросам, включая военно-стратегическое сотрудничество.

Китай сейчас демонстративно отказывается от многих контактов, которые США пытаются с ним завязать в области торгово-экономических отношений. Китай отказывается от сотрудничества в областях, связанных с контролем за вооружением, полностью сворачивается культурная программа взаимоотношений Китая и США.

И эта тенденция будет наращиваться. Единственное, что сдерживает Китай от полного разрыва отношений — это огромная доля товарооборота с США.

Будущее — за БРИКС

Когда создавался БРИКС, подспудно его целью было доминирование в будущем на мировой арене, поскольку страны-участницы представляют многомиллиардное население. Это государства, которые не стагнируют не только экономически, но и в морально-нравственном смысле. Внутреннее состояние государства очень сильно влияет на его позиции на международной арене.

Если государство разлагается, как сейчас происходит с европейскими державами, оно ослабляется внутренне, теряется морально-психологический стержень, который должен быть у представителей любого народа. Такое государство уже не может представлять свою твердую позицию по любому из жизненно важных вопросов на мировой арене.

Многие страны уже задумались о вступлении в БРИКС, а другие ждут момента, когда США еще больше ослабнут и не смогут отреагировать на их переход от состояния сателлита США в новый равноправный союз.

Это очевидно, если посмотреть на действия мировых лидеров, как ведут себя по отношению к США страны, которые владеют территориями, населением, экономическими и военными ресурсами, в том числе и Китай.

Мы должны понимать, что если у стран БРИКС стоит цель создать равноправную во всех отношениях организацию для продвижения каждой из стран своих экономических и политических интересов, эта организация в итоге станет «могильщиком» существующей модели с доминированием США.